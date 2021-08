Grand Jury No Bills And True Bills

Here are the No Bills and True Bills from the Hamilton County Grand Jury:



No Bills:

1 CLARK, RENODIUS LEBRON POSSESSION OF MARIJUANA FOR RESALE 08/11/2021

1 HUBBARD, ERIC BLAIR POSSESSION OF MARIJUANA FOR RESALE 08/11/2021

1 STRICKLAND, BRANDON NATHANIEL CONSPIRACY TO COMMIT BURGLARY OF AN AUTO 08/11/2021

2 STRICKLAND, BRANDON NATHANIEL CONSPIRACY TO COMMIT BURGLARY OF AN AUTO 08/11/2021

3 STRICKLAND, BRANDON NATHANIEL CONSPIRACY TO COMMIT BURGLARY OF AN AUTO 08/11/2021

True Bills:

311944 1 BRENNER, TRAVIS ALLEN AGGRAVATED ASSAULT 08/11/2021

311944 2 BRENNER, TRAVIS ALLEN AGGRAVATED ASSAULT 08/11/2021

311944 3 BRENNER, TRAVIS ALLEN RECKLESS ENDANGERMENT 08/11/2021

311944 4 BRENNER, TRAVIS ALLEN VIOLATION OF TRAFFIC CONTROL DEVICE 08/11/2021

311944 5 BRENNER, TRAVIS ALLEN RECKLESS DRIVING 08/11/2021

311945 1 CAREATHERS, JANICE KAY POSS. OF COCAINE FOR RESALE 08/11/2021

311945 2 CAREATHERS, JANICE KAY POSSESSION OF DRUG PARAPHERNALIA 08/11/2021

311946 1 CLARK, RENODIUS LEBRON POSSESSION OF ALPRAZOLAM FOR RESALE 08/11/2021

311946 2 CLARK, RENODIUS LEBRON POSSESSION OF DRUG PARAPHERNALIA 08/11/2021

311947 1 CORDELL JR., JOHN MICHAEL AGGRAVATED ASSAULT 08/11/2021

311948 1 EBERHARDT, BRANDON POSS. OF OXYCODONE FOR RESALE 08/11/2021

311949 1 EVANS JR, GENE DALE THEFT OF PROPERTY 08/11/2021

311949 2 EVANS JR, GENE DALE CRIMINAL TRESPASSING 08/11/2021

311950 1 FRANK, HEATHER DAWN AGGRAVATED RAPE 08/11/2021

311951 1 HIGDON, AUSTIN CHASE AGGRAVATED RAPE 08/11/2021

311952 1 GENTRY, PATRICK TYLER UNLAWFUL POSSESSION OF FIREARM 08/11/2021

311952 2 GENTRY, PATRICK TYLER THEFT OF PROPERTY 08/11/2021

311952 3 GENTRY, PATRICK TYLER POSSESSION OF HEROIN 08/11/2021

311952 4 GENTRY, PATRICK TYLER POSSESSION OF DRUG PARAPHERNALIA 08/11/2021

311953 1 HARRIS JR, RONALD LEE POSS. OF FIREARM WITH PRIOR VIOLENT FELONY CONVICTION 08/11/2021



311953 2 HARRIS JR, RONALD LEE FALSE REPORTS 08/11/2021

311954 1 HARTLINE, NATHAN LEE THEFT OF PROPERTY 08/11/2021

311954 2 HARTLINE, NATHAN LEE LEAVING THE SCENE 08/11/2021

311954 3 HARTLINE, NATHAN LEE DRIVING ON REVOKED LICENSE 08/11/2021

311955 1 HIGDON, AUSTIN CHASE AGGRAVATED ASSAULT 08/11/2021

311956 1 HUBBARD, ERIC BLAIR POSSESSION OF HANDGUN WITH PRIOR FELONY CONVICTION 08/11/2021

311956 2 HUBBARD, ERIC BLAIR POSS OF FIREARM DURING DANGEROUS OFFENSE 08/11/2021

311956 3 HUBBARD, ERIC BLAIR POSS. OF MDMA FOR RESALE 08/11/2021

311956 4 HUBBARD, ERIC BLAIR POSSESSION OF DRUG PARAPHERNALIA 08/11/2021

311956 5 HUBBARD, ERIC BLAIR POSSESSION OF METHAMPHETAMINE FOR RESALE 08/11/2021

311956 6 HUBBARD, ERIC BLAIR DRIVING LEFT OF CENTER 08/11/2021

311956 7 HUBBARD, ERIC BLAIR LIGHT LAW VIOLATION 08/11/2021

311956 8 HUBBARD, ERIC BLAIR FINANCIAL RESPONSIBILITY 08/11/2021

311956 9 HUBBARD, ERIC BLAIR DRIVING ON REVOKED LICENSE 08/11/2021

311957 1 JOHNSON, DAVID LEE AGGRAVATED BURGLARY 08/11/2021

311957 2 JOHNSON, DAVID LEE THEFT OF PROPERTY 08/11/2021

311958 1 JOHNSON, DAVID LEE ATTEMPTED AGGRAVATED BURGLARY 08/11/2021

311958 2 JOHNSON, DAVID LEE AGGRAVATED BURGLARY 08/11/2021

311958 3 JOHNSON, DAVID LEE THEFT OF PROPERTY 08/11/2021

311959 1 KING, MIRANDA FAITH THEFT OF PROPERTY 08/11/2021

311960 1 KOURIS, PETE NMN MURDER IN THE SECOND DEGREE 08/11/2021

311960 2 KOURIS, PETE NMN POSS. OF METHAMPHETAMINE FOR RESALE 08/11/2021



311961 1 LOPEZ, JOSE CARVAJAL AGGRAVATED BURGLARY 08/11/2021

311961 2 LOPEZ, JOSE CARVAJAL THEFT OF PROPERTY 08/11/2021

311961 3 LOPEZ, JOSE CARVAJAL VANDALISM 08/11/2021

311962 1 RIVERA, BARBARO TARTABULL AGGRAVATED BURGLARY 08/11/2021

311962 2 RIVERA, BARBARO TARTABULL THEFT OF PROPERTY 08/11/2021

311962 3 RIVERA, BARBARO TARTABULL VANDALISM 08/11/2021

311963 1 LOPEZ, JOSE CARVAJAL EVADING ARREST 08/11/2021

311963 2 LOPEZ, JOSE CARVAJAL RECKLESS DRIVING 08/11/2021

311963 3 LOPEZ, JOSE CARVAJAL VIOLATION OF DRIVERS LICENSE LAW 08/11/2021

311964 1 MCMILLAN, MARCUS DEMONT UNLAWFUL POSSESSION OF FIREARM WITH INTENT TO GO ARMED 08/11/2021

311964 2 MCMILLAN, MARCUS DEMONT EVADING ARREST 08/11/2021

311965 1 PRUITT, CHRISTOPHER ELIJAH DRIVING LEFT OF CENTER 08/11/2021

311965 2 PRUITT, CHRISTOPHER ELIJAH RECKLESS DRIVING 08/11/2021

311965 3 PRUITT, CHRISTOPHER ELIJAH RECKLESS ENDANGERMENT 08/11/2021

311965 4 PRUITT, CHRISTOPHER ELIJAH VEHICULAR ASSAULT 08/11/2021

311965 5 PRUITT, CHRISTOPHER ELIJAH VEHICULAR ASSAULT 08/11/2021

311965 6 PRUITT, CHRISTOPHER ELIJAH RECKLESS AGGRAVATED ASSAULT 08/11/2021

311965 7 PRUITT, CHRISTOPHER ELIJAH RECKLESS AGGRAVATED ASSAULT 08/11/2021

311965 8 PRUITT, CHRISTOPHER ELIJAH FINANCIAL RESPONSIBILITY 08/11/2021

311965 9 PRUITT, CHRISTOPHER ELIJAH DRIVING ON REVOKED LICENSE 08/11/2021

311965 10 PRUITT, CHRISTOPHER ELIJAH DRIVING UNDER THE INFLUENCE 08/11/2021

311966 1 ROBINSON, DARRIUS LEVON ATTEMPT FIRST DEGREE MURDER 08/11/2021



311966 2 ROBINSON, DARRIUS LEVON AGGRAVATED ASSAULT 08/11/2021

311966 3 ROBINSON, DARRIUS LEVON RECKLESS ENDANGERMENT 08/11/2021

311967 1 STOREY, KENDALL DAUNTAE AGGRAVATED BURGLARY 08/11/2021

311967 2 STOREY, KENDALL DAUNTAE VANDALISM 08/11/2021

311968 1 STRICKLAND, BRANDON NATHANIEL BURGLARY OF AN AUTO 08/11/2021

311968 2 STRICKLAND, BRANDON NATHANIEL THEFT OF PROPERTY 08/11/2021

311968 3 STRICKLAND, BRANDON NATHANIEL CRIMINAL TRESPASSING 08/11/2021

311968 4 STRICKLAND, BRANDON NATHANIEL BURGLARY OF AN AUTO 08/11/2021

311968 5 STRICKLAND, BRANDON NATHANIEL BURGLARY OF AN AUTO 08/11/2021

311968 6 STRICKLAND, BRANDON NATHANIEL CRIMINAL TRESPASSING 08/11/2021

311968 7 STRICKLAND, BRANDON NATHANIEL BURGLARY OF AN AUTO 08/11/2021

311968 8 STRICKLAND, BRANDON NATHANIEL CRIMINAL TRESPASSING 08/11/2021

311969 1 TURNER, MELISSA NICOLE RECKLESS ENDANGERMENT 08/11/2021

311969 2 TURNER, MELISSA NICOLE RECKLESS DRIVING 08/11/2021

311969 3 TURNER, MELISSA NICOLE AGGRAVATED ASSAULT 08/11/2021

311969 4 TURNER, MELISSA NICOLE EVADING ARREST 08/11/2021

311969 5 TURNER, MELISSA NICOLE SPEEDING 08/11/2021

311969 6 TURNER, MELISSA NICOLE DRIVING WRONG WAY ON ONE WAY STREET 08/11/2021

311970 1 TURPIN, JAMES ALLEN THEFT OF PROPERTY 08/11/2021

311970 2 TURPIN, JAMES ALLEN CRIMINAL TRESPASSING 08/11/2021

311970 3 TURPIN, JAMES ALLEN VANDALISM 08/11/2021

311971 1 WALDROP, DERRICK QUINELLE POSSESSION OF FIREARM DURING DANGEROUS FELONY 08/11/2021



311971 2 WALDROP, DERRICK QUINELLE POSSESSION OF FIREARM DURING DANGEROUS FELONY 08/11/2021

311971 3 WALDROP, DERRICK QUINELLE POSSESSION OF MDMA FOR RESALE 08/11/2021

311971 4 WALDROP, DERRICK QUINELLE POSSESSION OF ALPRAZOLAM FOR RESALE 08/11/2021

311971 5 WALDROP, DERRICK QUINELLE POSSESSION OF DRUG PARAPHERNALIA 08/11/2021

311971 6 WALDROP, DERRICK QUINELLE POSSESSION OF MARIJUANA FOR RESALE 08/11/2021

311971 7 WALDROP, DERRICK QUINELLE FAILURE TO APPEAR 08/11/2021

311972 1 WIEDMANN, JEFFREY MARK THEFT OF PROPERTY 08/11/2021

311972 2 WIEDMANN, JEFFREY MARK POSSESSION OF DRUG PARAPHERNALIA 08/11/2021

311972 3 WIEDMANN, JEFFREY MARK FAILURE TO APPEAR 08/11/2021

311973 1 WIEDMANN, JEFFREY MARK THEFT OF PROPERTY 08/11/2021

311974 1 WILSON, MEGAN GAIL SPEEDING 08/11/2021

311975 1 WOOTEN, KEVIN DWIGHT DOMESTIC AGGRAVATED ASSAULT 08/11/2021

311976 1 WRIGHT, ARTHUR CRAIG THEFT OF PROPERTY 08/11/2021