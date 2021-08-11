 Thursday, August 12, 2021 74.0°F   overcast   Overcast

Breaking News


Grand Jury No Bills And True Bills

Wednesday, August 11, 2021

Here are the No Bills and True Bills from the Hamilton County Grand Jury:

No Bills:

1 CLARK, RENODIUS LEBRON POSSESSION OF MARIJUANA FOR RESALE 08/11/2021
1 HUBBARD, ERIC BLAIR POSSESSION OF MARIJUANA FOR RESALE 08/11/2021
1 STRICKLAND, BRANDON NATHANIEL CONSPIRACY TO COMMIT BURGLARY OF AN AUTO 08/11/2021
2 STRICKLAND, BRANDON NATHANIEL CONSPIRACY TO COMMIT BURGLARY OF AN AUTO 08/11/2021
3 STRICKLAND, BRANDON NATHANIEL CONSPIRACY TO COMMIT BURGLARY OF AN AUTO 08/11/2021

True Bills:

311944 1 BRENNER, TRAVIS ALLEN AGGRAVATED ASSAULT 08/11/2021
311944 2 BRENNER, TRAVIS ALLEN AGGRAVATED ASSAULT 08/11/2021
311944 3 BRENNER, TRAVIS ALLEN RECKLESS ENDANGERMENT 08/11/2021
311944 4 BRENNER, TRAVIS ALLEN VIOLATION OF TRAFFIC CONTROL DEVICE 08/11/2021
311944 5 BRENNER, TRAVIS ALLEN RECKLESS DRIVING 08/11/2021
311945 1 CAREATHERS, JANICE KAY POSS. OF COCAINE FOR RESALE 08/11/2021
311945 2 CAREATHERS, JANICE KAY POSSESSION OF DRUG PARAPHERNALIA 08/11/2021
311946 1 CLARK, RENODIUS LEBRON POSSESSION OF ALPRAZOLAM FOR RESALE 08/11/2021
311946 2 CLARK, RENODIUS LEBRON POSSESSION OF DRUG PARAPHERNALIA 08/11/2021
311947 1 CORDELL JR., JOHN MICHAEL AGGRAVATED ASSAULT 08/11/2021
311948 1 EBERHARDT, BRANDON POSS. OF OXYCODONE FOR RESALE 08/11/2021
311949 1 EVANS JR, GENE DALE THEFT OF PROPERTY 08/11/2021
311949 2 EVANS JR, GENE DALE CRIMINAL TRESPASSING 08/11/2021
311950 1 FRANK, HEATHER DAWN AGGRAVATED RAPE 08/11/2021
311951 1 HIGDON, AUSTIN CHASE AGGRAVATED RAPE 08/11/2021
311952 1 GENTRY, PATRICK TYLER UNLAWFUL POSSESSION OF FIREARM 08/11/2021
311952 2 GENTRY, PATRICK TYLER THEFT OF PROPERTY 08/11/2021
311952 3 GENTRY, PATRICK TYLER POSSESSION OF HEROIN 08/11/2021
311952 4 GENTRY, PATRICK TYLER POSSESSION OF DRUG PARAPHERNALIA 08/11/2021
311953 1 HARRIS JR, RONALD LEE POSS. OF FIREARM WITH PRIOR VIOLENT FELONY CONVICTION 08/11/2021

311953 2 HARRIS JR, RONALD LEE FALSE REPORTS 08/11/2021
311954 1 HARTLINE, NATHAN LEE THEFT OF PROPERTY 08/11/2021
311954 2 HARTLINE, NATHAN LEE LEAVING THE SCENE 08/11/2021
311954 3 HARTLINE, NATHAN LEE DRIVING ON REVOKED LICENSE 08/11/2021
311955 1 HIGDON, AUSTIN CHASE AGGRAVATED ASSAULT 08/11/2021
311956 1 HUBBARD, ERIC BLAIR POSSESSION OF HANDGUN WITH PRIOR FELONY CONVICTION 08/11/2021
311956 2 HUBBARD, ERIC BLAIR POSS OF FIREARM DURING DANGEROUS OFFENSE 08/11/2021
311956 3 HUBBARD, ERIC BLAIR POSS. OF MDMA FOR RESALE 08/11/2021
311956 4 HUBBARD, ERIC BLAIR POSSESSION OF DRUG PARAPHERNALIA 08/11/2021
311956 5 HUBBARD, ERIC BLAIR POSSESSION OF METHAMPHETAMINE FOR RESALE 08/11/2021
311956 6 HUBBARD, ERIC BLAIR DRIVING LEFT OF CENTER 08/11/2021
311956 7 HUBBARD, ERIC BLAIR LIGHT LAW VIOLATION 08/11/2021
311956 8 HUBBARD, ERIC BLAIR FINANCIAL RESPONSIBILITY 08/11/2021
311956 9 HUBBARD, ERIC BLAIR DRIVING ON REVOKED LICENSE 08/11/2021
311957 1 JOHNSON, DAVID LEE AGGRAVATED BURGLARY 08/11/2021
311957 2 JOHNSON, DAVID LEE THEFT OF PROPERTY 08/11/2021
311958 1 JOHNSON, DAVID LEE ATTEMPTED AGGRAVATED BURGLARY 08/11/2021
311958 2 JOHNSON, DAVID LEE AGGRAVATED BURGLARY 08/11/2021
311958 3 JOHNSON, DAVID LEE THEFT OF PROPERTY 08/11/2021
311959 1 KING, MIRANDA FAITH THEFT OF PROPERTY 08/11/2021
311960 1 KOURIS, PETE NMN MURDER IN THE SECOND DEGREE 08/11/2021
311960 2 KOURIS, PETE NMN POSS. OF METHAMPHETAMINE FOR RESALE 08/11/2021

311961 1 LOPEZ, JOSE CARVAJAL AGGRAVATED BURGLARY 08/11/2021
311961 2 LOPEZ, JOSE CARVAJAL THEFT OF PROPERTY 08/11/2021
311961 3 LOPEZ, JOSE CARVAJAL VANDALISM 08/11/2021
311962 1 RIVERA, BARBARO TARTABULL AGGRAVATED BURGLARY 08/11/2021
311962 2 RIVERA, BARBARO TARTABULL THEFT OF PROPERTY 08/11/2021
311962 3 RIVERA, BARBARO TARTABULL VANDALISM 08/11/2021
311963 1 LOPEZ, JOSE CARVAJAL EVADING ARREST 08/11/2021
311963 2 LOPEZ, JOSE CARVAJAL RECKLESS DRIVING 08/11/2021
311963 3 LOPEZ, JOSE CARVAJAL VIOLATION OF DRIVERS LICENSE LAW 08/11/2021
311964 1 MCMILLAN, MARCUS DEMONT UNLAWFUL POSSESSION OF FIREARM WITH INTENT TO GO ARMED 08/11/2021
311964 2 MCMILLAN, MARCUS DEMONT EVADING ARREST 08/11/2021
311965 1 PRUITT, CHRISTOPHER ELIJAH DRIVING LEFT OF CENTER 08/11/2021
311965 2 PRUITT, CHRISTOPHER ELIJAH RECKLESS DRIVING 08/11/2021
311965 3 PRUITT, CHRISTOPHER ELIJAH RECKLESS ENDANGERMENT 08/11/2021
311965 4 PRUITT, CHRISTOPHER ELIJAH VEHICULAR ASSAULT 08/11/2021
311965 5 PRUITT, CHRISTOPHER ELIJAH VEHICULAR ASSAULT 08/11/2021
311965 6 PRUITT, CHRISTOPHER ELIJAH RECKLESS AGGRAVATED ASSAULT 08/11/2021
311965 7 PRUITT, CHRISTOPHER ELIJAH RECKLESS AGGRAVATED ASSAULT 08/11/2021
311965 8 PRUITT, CHRISTOPHER ELIJAH FINANCIAL RESPONSIBILITY 08/11/2021
311965 9 PRUITT, CHRISTOPHER ELIJAH DRIVING ON REVOKED LICENSE 08/11/2021
311965 10 PRUITT, CHRISTOPHER ELIJAH DRIVING UNDER THE INFLUENCE 08/11/2021
311966 1 ROBINSON, DARRIUS LEVON ATTEMPT FIRST DEGREE MURDER 08/11/2021

311966 2 ROBINSON, DARRIUS LEVON AGGRAVATED ASSAULT 08/11/2021
311966 3 ROBINSON, DARRIUS LEVON RECKLESS ENDANGERMENT 08/11/2021
311967 1 STOREY, KENDALL DAUNTAE AGGRAVATED BURGLARY 08/11/2021
311967 2 STOREY, KENDALL DAUNTAE VANDALISM 08/11/2021
311968 1 STRICKLAND, BRANDON NATHANIEL BURGLARY OF AN AUTO 08/11/2021
311968 2 STRICKLAND, BRANDON NATHANIEL THEFT OF PROPERTY 08/11/2021
311968 3 STRICKLAND, BRANDON NATHANIEL CRIMINAL TRESPASSING 08/11/2021
311968 4 STRICKLAND, BRANDON NATHANIEL BURGLARY OF AN AUTO 08/11/2021
311968 5 STRICKLAND, BRANDON NATHANIEL BURGLARY OF AN AUTO 08/11/2021
311968 6 STRICKLAND, BRANDON NATHANIEL CRIMINAL TRESPASSING 08/11/2021
311968 7 STRICKLAND, BRANDON NATHANIEL BURGLARY OF AN AUTO 08/11/2021
311968 8 STRICKLAND, BRANDON NATHANIEL CRIMINAL TRESPASSING 08/11/2021
311969 1 TURNER, MELISSA NICOLE RECKLESS ENDANGERMENT 08/11/2021
311969 2 TURNER, MELISSA NICOLE RECKLESS DRIVING 08/11/2021
311969 3 TURNER, MELISSA NICOLE AGGRAVATED ASSAULT 08/11/2021
311969 4 TURNER, MELISSA NICOLE EVADING ARREST 08/11/2021
311969 5 TURNER, MELISSA NICOLE SPEEDING 08/11/2021
311969 6 TURNER, MELISSA NICOLE DRIVING WRONG WAY ON ONE WAY STREET 08/11/2021
311970 1 TURPIN, JAMES ALLEN THEFT OF PROPERTY 08/11/2021
311970 2 TURPIN, JAMES ALLEN CRIMINAL TRESPASSING 08/11/2021
311970 3 TURPIN, JAMES ALLEN VANDALISM 08/11/2021
311971 1 WALDROP, DERRICK QUINELLE POSSESSION OF FIREARM DURING DANGEROUS FELONY 08/11/2021

311971 2 WALDROP, DERRICK QUINELLE POSSESSION OF FIREARM DURING DANGEROUS FELONY 08/11/2021
311971 3 WALDROP, DERRICK QUINELLE POSSESSION OF MDMA FOR RESALE 08/11/2021
311971 4 WALDROP, DERRICK QUINELLE POSSESSION OF ALPRAZOLAM FOR RESALE 08/11/2021
311971 5 WALDROP, DERRICK QUINELLE POSSESSION OF DRUG PARAPHERNALIA 08/11/2021
311971 6 WALDROP, DERRICK QUINELLE POSSESSION OF MARIJUANA FOR RESALE 08/11/2021
311971 7 WALDROP, DERRICK QUINELLE FAILURE TO APPEAR 08/11/2021
311972 1 WIEDMANN, JEFFREY MARK THEFT OF PROPERTY 08/11/2021
311972 2 WIEDMANN, JEFFREY MARK POSSESSION OF DRUG PARAPHERNALIA 08/11/2021
311972 3 WIEDMANN, JEFFREY MARK FAILURE TO APPEAR 08/11/2021
311973 1 WIEDMANN, JEFFREY MARK THEFT OF PROPERTY 08/11/2021
311974 1 WILSON, MEGAN GAIL SPEEDING 08/11/2021
311975 1 WOOTEN, KEVIN DWIGHT DOMESTIC AGGRAVATED ASSAULT 08/11/2021
311976 1 WRIGHT, ARTHUR CRAIG THEFT OF PROPERTY 08/11/2021


August 14, 2021

Top Hamilton County Salaries 2021

August 12, 2021

Latest Hamilton County Arrest Report

August 11, 2021

Grand Jury No Bills And True Bills


Here are the top Hamilton County salaries: EMPLOYEE NAME DEPARTMENT ANNUAL SALARY METCALFE, JAMES K MEDICAL EXAMINER $207,482 COGSWELL, STEVEN C ... (click for more)

Here is the latest Hamilton County arrest report: ANDERSON, JAMES BRUCE 24 PICKETT LAKE RD COALMONT, 373137015 Age at Arrest: 57 years old Arresting Agency: Hamilton County NONSUPPORT ... (click for more)

Here are the No Bills and True Bills from the Hamilton County Grand Jury: No Bills: 1 CLARK, RENODIUS LEBRON POSSESSION OF MARIJUANA FOR RESALE 08/11/2021 1 HUBBARD, ERIC BLAIR POSSESSION ... (click for more)



Breaking News

Top Hamilton County Salaries 2021

Here are the top Hamilton County salaries: EMPLOYEE NAME DEPARTMENT ANNUAL SALARY METCALFE, JAMES K MEDICAL EXAMINER $207,482 COGSWELL, STEVEN C MEDICAL EXAMINER $196,091 URREGO, FERNANDO ANDRES COUNTY HEALTH OFFICER (INTERIM) $195,000 MOYER, KAREN M COUNTY PHYSICIAN-HEALTH DEPT $194,480 PHILYAW, ... (click for more)

Latest Hamilton County Arrest Report

Here is the latest Hamilton County arrest report: ANDERSON, JAMES BRUCE 24 PICKETT LAKE RD COALMONT, 373137015 Age at Arrest: 57 years old Arresting Agency: Hamilton County NONSUPPORT AND FLAGRANT NONSUPPORT --- BELL, ISAIAH E 151 SHARON CIRCLE ROSSVILLE, 30741 Age at Arrest: 19 years old Arresting Agency: Hamilton County Booked for Previous Charges or Other ... (click for more)

Opinion

Masks In Schools Should Be A Required Prerequisite - And Response

The Unity Group of Chattanooga strongly agrees with the assessment that has been given by groups such as the American Academy of Pediatrics and the ProtectMyCare doctors from across this state. The use of masks in schools should not only be a required prerequisite, but it should be just the first of many necessary mitigation strategies employed as we deal with the recent spike of ... (click for more)

Roy Exum: The School Board Test

When the Hamilton County School Board meets tonight, it can save the taxpayers literally thousands of dollars. The agenda for the special called meeting is to purportedly prepare a contract for interim schools superintendent Dr. Nakia Towns to serve the district until a permanent replacement can be found for Dr. Bryan Johnson. Dr. Johnson resigned last month to accept a position ... (click for more)

Sports

Life In A Suitcase: Nick Lodolo, Not Just Another Guy

Is it a cutter? Or a fastball? Maybe a curve? Perhaps a slider? For 44 innings, batters from Pensacola and Birmingham and other southern towns would fail to answer that question correctly. The man in front of them would raise his right leg while keeping his arms tucked away at his waist. As he lunged off the mound with his left leg, his same-side arm would snap forward and deliver ... (click for more)

Mocs Football Preview: Offensive Line Sets The Foundation

The 18th-ranked Chattanooga Mocs continue fall camp in preparation for the 2021 campaign. GoMocs.com starts its 8-point season preview series this week with the foundation for success on both sides of the ball. Today, we look at the offensive line before shifting to the defensive front on Friday. Starters Returning (5): Harrison Moon, Cole Strange, Kyle Miskelley, McClendon ... (click for more)


Happenings

Dining

Business

Student Scene

Church

Memories

Real Estate

Living Well

Outdoors