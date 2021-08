Grand Jury No Bills And True Bills

Here are the No Bills and True Bills from the Hamilton County Grand Jury:



No Bills:

1 ALLMON, BRANDON JAMES DISORDERLY CONDUCT 08/18/2021

1 INGRAM, ROY ISRAEL POSSESSION OF METH (SELL, DEL. OR MANUFACTURING) 08/18/2021

1 JONES, CHRISTOPHER HUNTER DRIVING ON REVOKED, SUSPENDED OR CANCELLED LICENSE 08/18/2021

1 PROCTOR, KOBY GAGE SIMPLE POSS SCHEDULE VI/MARIJUANA 08/18/2021

1 RILEY, SHANDLE MARIE CONTRABAND IN PENAL INSTITUTIONS 08/18/2021

1 STEVENS IV, DAVID LEE POSSESSION OF CONTROLLED SUBSTANCE 08/18/2021

1 STEVENS IV, DAVID LEE POSSESSION OF DRUG PARAPHERNALIA 08/18/2021

1 STEVENS, TRACY L THEFT OF PROPERTY 08/18/2021

True Bills:

311982 1 ALLMON, BRANDON JAMES THEFT OF PROPERTY 08/18/2021

311983 1 ALLMON, BRANDON JAMES THEFT OF PROPERTY 08/18/2021

311983 2 ALLMON, BRANDON JAMES CONSPIRACY TO COMMIT THEFT OF PROPERTY 08/18/2021

311983 3 ALLMON, BRANDON JAMES THEFT OF PROPERTY 08/18/2021

311983 4 ALLMON, BRANDON JAMES POSSESSION OF HEROIN FOR RESALE 08/18/2021

311983 5 ALLMON, BRANDON JAMES POSSESSION OF SUBOXONE 08/18/2021

311983 6 ALLMON, BRANDON JAMES POSSESSION OF CONTRABAND IN PENAL INSTITUTIONS 08/18/2021

311983 7 ALLMON, BRANDON JAMES POSSESSION OF DRUG PARAPHERNALIA 08/18/2021

311983 8 ALLMON, BRANDON JAMES TAMPERING WITH EVIDENCE 08/18/2021

311984 1 BOWMAN JR, TIMOTHY CHERICE EVADING ARREST 08/18/2021

311984 2 BOWMAN JR, TIMOTHY CHERICE RECKLESS DRIVING 08/18/2021

311984 3 BOWMAN JR, TIMOTHY CHERICE DRIVING ON REVOKED LICENSE 08/18/2021

311985 1 BROWN, CLAUDE ANTHONY POSSESSION OF METHAMPHETAMINE FOR RESALE 08/18/2021

311985 2 BROWN, CLAUDE ANTHONY DRIVING ON REVOKED LICENSE 08/18/2021

311985 3 BROWN, CLAUDE ANTHONY POSSESSION OF MDMA 08/18/2021

311986 1 BROWN, HALEY ANN POSSESSION OF METHAMPHETAMINE 08/18/2021

311986 2 BROWN, HALEY ANN POSS. OF COCAINE FOR RESALE 08/18/2021

311986 3 BROWN, HALEY ANN POSSESSION OF DRUG PARAPHERNALIA 08/18/2021

311987 1 COVINGTON, RICKY LAKINO AGGRAVATED ASSAULT 08/18/2021

311987 2 COVINGTON, RICKY LAKINO AGGRAVATED ASSAULT 08/18/2021



311987 3 COVINGTON, RICKY LAKINO AGGRAVATED ASSAULT 08/18/2021

311987 4 COVINGTON, RICKY LAKINO RECKLESS ENDANGERMENT 08/18/2021

311987 5 COVINGTON, RICKY LAKINO AGGRAVATED ASSAULT 08/18/2021

311987 6 COVINGTON, RICKY LAKINO EVADING ARREST 08/18/2021

311987 7 COVINGTON, RICKY LAKINO RECKLESS ENDANGERMENT 08/18/2021

311988 1 DAVIS, CHRISTOPHER LEE BURGLARY 08/18/2021

311988 2 DAVIS, CHRISTOPHER LEE THEFT OF PROPERTY 08/18/2021

311989 1 STOKES JR, JOHN EDWARD BURGLARY 08/18/2021

311989 2 STOKES JR, JOHN EDWARD THEFT OF PROPERTY 08/18/2021

311990 1 VANDERGRIFF, ROBERT ALLEN BURGLARY 08/18/2021

311990 2 VANDERGRIFF, ROBERT ALLEN THEFT OF PROPERTY 08/18/2021

311991 1 DELO, NATHAN JOE AGGRAVATED BURGLARY 08/18/2021

311991 2 DELO, NATHAN JOE DOMESTIC AGGRAVATED ASSAULT 08/18/2021

311992 1 HANKS, TYLER KENNEDY BURGLARY OF AN AUTO 08/18/2021

311992 2 HANKS, TYLER KENNEDY BURGLARY OF AN AUTO 08/18/2021

311992 3 HANKS, TYLER KENNEDY BURGLARY OF AN AUTO 08/18/2021

311992 4 HANKS, TYLER KENNEDY THEFT OF PROPERTY 08/18/2021

311992 5 HANKS, TYLER KENNEDY BURGLARY OF AN AUTO 08/18/2021

311992 6 HANKS, TYLER KENNEDY THEFT OF PROPERTY 08/18/2021

311992 7 HANKS, TYLER KENNEDY BURGLARY OF AN AUTO 08/18/2021

311992 8 HANKS, TYLER KENNEDY THEFT OF PROPERTY 08/18/2021

311992 9 HANKS, TYLER KENNEDY BURGLARY OF AN AUTO 08/18/2021



311992 10 HANKS, TYLER KENNEDY THEFT OF PROPERTY 08/18/2021

311992 11 HANKS, TYLER KENNEDY BURGLARY OF AN AUTO 08/18/2021

311992 12 HANKS, TYLER KENNEDY THEFT OF PROPERTY 08/18/2021

311992 13 HANKS, TYLER KENNEDY BURGLARY OF AN AUTO 08/18/2021

311992 14 HANKS, TYLER KENNEDY THEFT OF PROPERTY 08/18/2021

311992 15 HANKS, TYLER KENNEDY BURGLARY OF AN AUTO 08/18/2021

311992 16 HANKS, TYLER KENNEDY THEFT OF PROPERTY 08/18/2021

311992 17 HANKS, TYLER KENNEDY BURGLARY OF AN AUTO 08/18/2021

311992 18 HANKS, TYLER KENNEDY THEFT OF PROPERTY 08/18/2021

311992 19 HANKS, TYLER KENNEDY BURGLARY OF AN AUTO 08/18/2021

311992 20 HANKS, TYLER KENNEDY THEFT OF PROPERTY 08/18/2021

311993 1 HARRIS JR, RONALD LEE POSSESSION OF A FIREARM WITH PRIOR VIOLENT FELONY

CONVICTION

08/18/2021

311994 1 HARRIS JR, RONALD LEE RECKLESS ENDANGERMENT 08/18/2021

311994 2 HARRIS JR, RONALD LEE POSSESSION OF A FIREARM WITH VIOLENT FELONY CONVICTION 08/18/2021

311994 3 HARRIS JR, RONALD LEE POSSESSION OF COCAINE 08/18/2021

311995 1 HARRIS, COREY BURGLARY OF AN AUTO 08/18/2021

311995 2 HARRIS, COREY THEFT OF PROPERTY 08/18/2021

311995 3 HARRIS, COREY BURGLARY OF AN AUTO 08/18/2021

311995 4 HARRIS, COREY THEFT OF PROPERTY 08/18/2021

311995 5 HARRIS, COREY BURGLARY OF AN AUTO 08/18/2021

311995 6 HARRIS, COREY THEFT OF PROPERTY 08/18/2021

311995 7 HARRIS, COREY BURGLARY OF AN AUTO 08/18/2021



311995 8 HARRIS, COREY THEFT OF PROPERTY 08/18/2021

311995 9 HARRIS, COREY BURGLARY OF AN AUTO 08/18/2021

311995 10 HARRIS, COREY THEFT OF PROPERTY 08/18/2021

311996 1 HIGDON, MICHELLE DILL AGGRAVATED ASSAULT 08/18/2021

311996 2 HIGDON, MICHELLE DILL RECKLESS ENDANGERMENT 08/18/2021

311996 3 HIGDON, MICHELLE DILL VANDALISM 08/18/2021

311997 1 HOLDER, LUCAS SHANE THEFT OF PROPERTY 08/18/2021

311998 1 INGRAM, ROY ISRAEL VANDALISM 08/18/2021

311998 2 INGRAM, ROY ISRAEL PUBLIC INTOXICATION 08/18/2021

311999 1 JOHNSON, JA'SIAH JAWON RECKLESS ENDANGERMENT 08/18/2021

312001 1 SANDERS, CODY BURGLARY OF A STORAGE UNIT 08/18/2021

312001 2 SANDERS, CODY THEFT OF PROPERTY 08/18/2021

312001 3 SANDERS, CODY BURGLARY OF A STORAGE UNIT 08/18/2021

312001 4 SANDERS, CODY THEFT OF PROPERTY 08/18/2021

312001 5 SANDERS, CODY BURGLARY OF A STORAGE UNIT 08/18/2021

312001 6 SANDERS, CODY THEFT OF PROPERTY 08/18/2021

312001 7 SANDERS, CODY BURGLARY OF A STORAGE UNIT 08/18/2021

312001 8 SANDERS, CODY THEFT OF PROPERTY 08/18/2021

312001 9 SANDERS, CODY BURGLARY OF A STORAGE UNIT 08/18/2021

312001 10 SANDERS, CODY THEFT OF PROPERTY 08/18/2021

312001 11 SANDERS, CODY BURGLARY OF A STORAGE UNIT 08/18/2021

312001 12 SANDERS, CODY THEFT OF PROPERTY 08/18/2021



312000 1 JOHNSON, SARANDON MARIE BURGLARY OF A STORAGE UNIT 08/18/2021

312000 2 JOHNSON, SARANDON MARIE THEFT OF PROPERTY 08/18/2021

312000 3 JOHNSON, SARANDON MARIE BURGLARY OF A STORAGE UNIT 08/18/2021

312000 4 JOHNSON, SARANDON MARIE THEFT OF PROPERTY 08/18/2021

312000 5 JOHNSON, SARANDON MARIE BURGLARY OF A STORAGE UNIT 08/18/2021

312000 6 JOHNSON, SARANDON MARIE THEFT OF PROPERTY 08/18/2021

312000 7 JOHNSON, SARANDON MARIE BURGLARY OF A STORAGE UNIT 08/18/2021

312000 8 JOHNSON, SARANDON MARIE THEFT OF PROPERTY 08/18/2021

312000 9 JOHNSON, SARANDON MARIE BURGLARY OF A STORAGE UNIT 08/18/2021

312000 10 JOHNSON, SARANDON MARIE THEFT OF PROPERTY 08/18/2021

312000 11 JOHNSON, SARANDON MARIE BURGLARY OF A STORAGE UNIT 08/18/2021

312000 12 JOHNSON, SARANDON MARIE THEFT OF PROPERTY 08/18/2021

312002 1 JONES, CHRISTOPHER HUNTER CONTRABAND IN PENAL INSTITUTIONS 08/18/2021

312002 2 JONES, CHRISTOPHER HUNTER CRIMINAL IMPERSONATION 08/18/2021

312002 3 JONES, CHRISTOPHER HUNTER POSSESSION OF A FIREARM WITH VIOLENT FELONY CONVICTION 08/18/2021

312003 1 JONES, CHRISTOPHER HUNTER BURGLARY 08/18/2021

312003 2 JONES, CHRISTOPHER HUNTER THEFT OF PROPERTY 08/18/2021

312004 1 KING, ZAKARY KARR THEFT OF PROPERTY 08/18/2021

312005 1 KING, ZAKARY KARR THEFT OF PROPERTY 08/18/2021

312006 1 KIRK, DIMESHA MESHAWN THEFT OF PROPERTY 08/18/2021

312006 2 KIRK, DIMESHA MESHAWN DRIVING ON REVOKED LICENSE 08/18/2021

312006 3 KIRK, DIMESHA MESHAWN FAILURE TO APPEAR 08/18/2021



312007 1 LACY, DERRICK ANDREW ASSAULT 08/18/2021

312007 2 LACY, DERRICK ANDREW CAR JACKING 08/18/2021

312008 1 LINDSEY JR, DEDRICK LAMONT COERCION OF WITNESS 08/18/2021

312008 2 LINDSEY JR, DEDRICK LAMONT COERCION OF WITNESS 08/18/2021

312009 1 MALLETT, NICKOLAS ROBERT AGGRAVATED BURGLARY 08/18/2021

312009 2 MALLETT, NICKOLAS ROBERT VANDALISM 08/18/2021

312010 1 PETTY JR, SAMUEL TRAMALE IDENTITY THEFT TRAFFICKING 08/18/2021

312010 2 PETTY JR, SAMUEL TRAMALE THEFT OF PROPERTY 08/18/2021

312011 1 PHILLIPS JR, TIMOTHY CHRISTOPHER BURGLARY OF AN AUTO 08/18/2021

312011 2 PHILLIPS JR, TIMOTHY CHRISTOPHER THEFT OF PROPERTY 08/18/2021

312012 1 RILEY, SHANDLE MARIE THEFT OF PROPERTY 08/18/2021

312013 1 TIMMONS, GAVIN LEBRON POSSESSION OF A FIREARM WITH VIOLENT FELONY CONVICTION 08/18/2021

312014 1 WILLIAMS JR., RANDY DARNELL DOMESTIC ASSAULT 08/18/2021