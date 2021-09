Grand Jury No Bills And True Bills

Here are the No Bills and True Bills from the Hamilton County Grand Jury:



No Bills:

1 BIVENS, KEVIN TROY THEFT OF PROPERTY OVER $2,500.00 09/15/2021

1 HAYES, CASEY S DRUGS GENERAL CATEGORY FOR RESALE 09/15/2021

1 HOLLAND, BRITTANY COLETTE THEFT OF PROPERTY 09/15/2021

2 HOLLAND, BRITTANY COLETTE CONSPIRACY TO COMMIT THEFT OF PROPERTY 09/15/2021

1 PARSON, CHARLES EDWARD CRIMINAL SIMULATION 09/15/2021

1 SANFORD, JOSEPH S SIMPLE POSSESSION OF MARIJUANA 09/15/2021

1 SHELBY, PERRY JACKSON HEROIN FOR RESALE 09/15/2021

2 SHELBY, PERRY JACKSON METHAMPHETAMINE FOR RESALE 09/15/2021

3 SHELBY, PERRY JACKSON EVADING ARREST 09/15/2021

1 SKILES, GARY WAYNE POSS.A FIREARM DURING COMMISSIION OR ATTEMPT TO CO 09/15/2021

1 TURNER, MYZON ALEXANDER POSSESSION OF CONTROLLED SUBSTANCE 09/15/2021

True Bills:

312068 1 BELL, JAMAL QUANELL LIGHT LAW VIOLATION 09/15/2021

312068 2 BELL, JAMAL QUANELL SPEEDING 09/15/2021

312068 3 BELL, JAMAL QUANELL THEFT OF PROPERTY 09/15/2021

312068 4 BELL, JAMAL QUANELL EVADING ARREST 09/15/2021

312069 1 BIVENS, KEVIN TROY THEFT OF PROPERTY 09/15/2021

312069 2 BIVENS, KEVIN TROY CRIMINAL IMPERSONATION 09/15/2021

312070 1 BRIGGS, JESSIE JAMES CAR JACKING 09/15/2021

312071 1 BROOM, DANIEL LEON THEFT OF PROPERTY 09/15/2021

312071 2 BROOM, DANIEL LEON POSSESSION OF DRUG PARAPHERNALIA 09/15/2021

312071 3 BROOM, DANIEL LEON VIOLOATION OF REGISTRATION LAW 09/15/2021

312071 4 BROOM, DANIEL LEON POSSESSION OF METHAMPHETAMINE 09/15/2021

312071 5 BROOM, DANIEL LEON DRIVING ON REVOKED LICENSE 09/15/2021

312072 1 BRYSON JR, MARVIN LEE SOLICITATION OF A MINOR 09/15/2021

312072 2 BRYSON JR, MARVIN LEE EXPLOITATION OF A MINOR BY ELECTRONIC MEANS 09/15/2021

312073 1 CANNON, ALICE ORTA TAMPERING WITH EVIDENCE 09/15/2021

312073 2 CANNON, ALICE ORTA FAILURE TO MAINTAIN LANE 09/15/2021

312073 3 CANNON, ALICE ORTA IMPLIED CONSENT LAW - DRIVERS 09/15/2021

312073 4 CANNON, ALICE ORTA DRIVING UNDER THE INFLUENCE 09/15/2021

312074 1 CLARIDY, CHRISTOPHER OLIN DRIVING ON REVOKED LICENSE 09/15/2021

312075 1 CORDELL JR., JOHN MICHAEL POSS. OF METHAMPHETAMINE FOR RESALE 09/15/2021



312075 2 CORDELL JR., JOHN MICHAEL POSSESSION OF LEGEND DRUG 09/15/2021

312077 1 WALDON, RICKY TODD AGGRAVATED BURGLARY 09/15/2021

312077 2 WALDON, RICKY TODD VANDALISM 09/15/2021

312076 1 CROWDER, JILLIAN ARLANN AGGRAVATED BURGLARY 09/15/2021

312076 2 CROWDER, JILLIAN ARLANN VANDALISM 09/15/2021

312078 1 CRUMSEY, MONTRELL FIRST DEGREE PREMEDITATED MURDER 09/15/2021

312079 1 DAVIS JR, MICHAEL LIDALE POSSESSION OF BURGLARY TOOLS 09/15/2021

312079 2 DAVIS JR, MICHAEL LIDALE DISORDERLY CONDUCT 09/15/2021

312080 1 DILLARD JR, MICHAEL D THEFT OF PROPERTY 09/15/2021

312081 1 HAYES, CASEY S POSS. OF CONTRABAND IN PENAL INSTITUTION 09/15/2021

312081 2 HAYES, CASEY S REPRODUCTION OR FACSIMILE OF DRIVERS LICENSE 09/15/2021

312081 3 HAYES, CASEY S POSS. OF MDMA FOR RESALE 09/15/2021

312081 4 HAYES, CASEY S POSS. OF METHAMPHETAMINE FOR RESALE 09/15/2021

312081 5 HAYES, CASEY S POSS. OF OXYCODONE FOR RESALE 09/15/2021

312081 6 HAYES, CASEY S POSS. OF ALPRAZOLAM FOR RESALE 09/15/2021

312081 7 HAYES, CASEY S POSS. OF COCAINE FOR RESALE 09/15/2021

312081 8 HAYES, CASEY S POSS. OF HEROIN FOR RESALE 09/15/2021

312081 9 HAYES, CASEY S POSSESSION OF DRUG PARAPHERNALIA 09/15/2021

312082 1 HOLLAND, BRITTANY COLETTE BURGLARY OF A BUSINESS 09/15/2021

312082 2 HOLLAND, BRITTANY COLETTE THEFT OF PROPERTY 09/15/2021

312083 1 HOLLAND, BRITTANY COLETTE THEFT OF PROPERTY 09/15/2021

312083 2 HOLLAND, BRITTANY COLETTE BURGLARY 09/15/2021



312084 1 HOUSLEY, KYLE LYNN AGGRAVATED ASSAULT 09/15/2021

312084 2 HOUSLEY, KYLE LYNN EVADING ARREST 09/15/2021

312084 3 HOUSLEY, KYLE LYNN RECKLESS ENDANGERMENT 09/15/2021

312084 4 HOUSLEY, KYLE LYNN DRIVING ON REVOKED LICENSE 09/15/2021

312084 5 HOUSLEY, KYLE LYNN DRIVING UNDER THE INFLUENCE 09/15/2021

312085 1 JONES, SETH JOSEPH FELONY MURDER 09/15/2021

312085 2 JONES, SETH JOSEPH AGGRAVATED CHILD ABUSE 09/15/2021

312086 1 KING, THOMAS ANDREW VANDALISM 09/15/2021

312086 2 KING, THOMAS ANDREW DUTY UPON STRIKING FIXTURE 09/15/2021

312086 3 KING, THOMAS ANDREW VIOLATION OF INTERLOCK DEVICE 09/15/2021

312086 4 KING, THOMAS ANDREW FINANCIAL RESPONSIBILITY 09/15/2021

312086 5 KING, THOMAS ANDREW DRIVING UNDER THE INFLUENCE 09/15/2021

312087 1 LEDFORD, JENNIFER RENAE POSS. OF METHAMPHETAMINE FOR RESALE 09/15/2021

312087 2 LEDFORD, JENNIFER RENAE POSSESSION OF ALPRAZOLAM 09/15/2021

312088 1 LEDFORD, JENNIFER RENAE CRIMINAL IMPERSONATION 09/15/2021

312088 2 LEDFORD, JENNIFER RENAE FORGERY 09/15/2021

312088 3 LEDFORD, JENNIFER RENAE THEFT OF PROPERTY 09/15/2021

312089 1 LEDFORD, JENNIFER RENAE THEFT OF PROPERTY 09/15/2021

312089 2 LEDFORD, JENNIFER RENAE FORGERY 09/15/2021

312090 1 PARSON, CHARLES EDWARD THEFT OF PROPERTY 09/15/2021

312090 2 PARSON, CHARLES EDWARD FORGERY 09/15/2021

312090 3 PARSON, CHARLES EDWARD ID THEFT 09/15/2021



312091 1 PEREZ, ELVIS MANUEL THEFT OF PROPERTY 09/15/2021

312092 1 PHILLIPS JR, TIMOTHY CHRISTOPHER THEFT OF PROPERTY 09/15/2021

312092 2 PHILLIPS JR, TIMOTHY CHRISTOPHER UNLAWFUL POSSESSION OF FIREARM 09/15/2021

312093 1 ROEBER-LESLEY, TYMERA LYNN POSSESSION OF METHAMPHETAMINE FOR RESALE 09/15/2021

312093 2 ROEBER-LESLEY, TYMERA LYNN DRIVERS TO EXERCISE DUE CARE 09/15/2021

312093 3 ROEBER-LESLEY, TYMERA LYNN FAILURE TO MAINTAIN LANE 09/15/2021

312093 4 ROEBER-LESLEY, TYMERA LYNN POSSESSION OF ALPRAZOLAM 09/15/2021

312094 1 SANFORD, JOSEPH S ASSAULT 09/15/2021

312094 2 SANFORD, JOSEPH S DISORDERLY CONDUCT 09/15/2021

312094 3 SANFORD, JOSEPH S PUBLIC INTOXICATION 09/15/2021

312094 4 SANFORD, JOSEPH S RESISTING ARREST 09/15/2021

312094 5 SANFORD, JOSEPH S ASSAULT 09/15/2021

312094 6 SANFORD, JOSEPH S ASSAULT 09/15/2021

312094 7 SANFORD, JOSEPH S ASSAULT 09/15/2021

312094 8 SANFORD, JOSEPH S ASSAULT 09/15/2021

312095 1 THOMPSON, MARVIN DEWAYNE ROBBERY 09/15/2021

312095 2 THOMPSON, MARVIN DEWAYNE AGGRAVATED ASSAULT 09/15/2021

312095 3 THOMPSON, MARVIN DEWAYNE ATTEMPT ESCAPE 09/15/2021

312096 1 TROXELL, JASON EUGENE RESISTING ARREST 09/15/2021

312096 2 TROXELL, JASON EUGENE POSSESSION OF METHAMPHETAMINE 09/15/2021

312096 3 TROXELL, JASON EUGENE DRIVING ON REVOKED LICENSE 09/15/2021

312096 4 TROXELL, JASON EUGENE ASSAULT 09/15/2021



312096 5 TROXELL, JASON EUGENE ASSAULT 09/15/2021

312096 6 TROXELL, JASON EUGENE ASSAULT 09/15/2021

312096 7 TROXELL, JASON EUGENE FAILURE TO APPEAR 09/15/2021

312097 1 TURNER, MYZON ALEXANDER RECKLESS ENDANGERMENT 09/15/2021

312097 2 TURNER, MYZON ALEXANDER AGGRAVATED DOMESTIC ASSAULT 09/15/2021

312097 3 TURNER, MYZON ALEXANDER AGGRAVATED KIDNAPPING 09/15/2021

312097 4 TURNER, MYZON ALEXANDER FAILURE TO MAINTAIN LANE 09/15/2021

312097 5 TURNER, MYZON ALEXANDER VIOLATION OF TRAFFIC CONTROL DEVICE 09/15/2021

312097 6 TURNER, MYZON ALEXANDER SPEEDING 09/15/2021

312097 7 TURNER, MYZON ALEXANDER RECKLESS DRIVING 09/15/2021

312097 8 TURNER, MYZON ALEXANDER EVADING ARREST 09/15/2021

312097 9 TURNER, MYZON ALEXANDER AGGRAVATED ASSAULT 09/15/2021

312097 10 TURNER, MYZON ALEXANDER SPEEDING 09/15/2021

312098 1 UNDERWOOD III, GEORGE TAYLOR VIOLATION OF REGISTRATION LAW 09/15/2021

312098 2 UNDERWOOD III, GEORGE TAYLOR FINANCIAL RESPONSIBILITY 09/15/2021

312098 3 UNDERWOOD III, GEORGE TAYLOR POSSESSION OF METHAMPHETAMINE 09/15/2021

312098 4 UNDERWOOD III, GEORGE TAYLOR DRIVING ON REVOKED LICENSE 09/15/2021

312099 1 VALLEY III, ARTHUR FRANK ID THEFT 09/15/2021

312100 1 WALKER, ANTHONY JERMANE RECKLESS ENDANGERMENT 09/15/2021

312100 2 WALKER, ANTHONY JERMANE AGGRAVATED ASSAULT 09/15/2021

312100 3 WALKER, ANTHONY JERMANE AGGRAVATED ASSAULT 09/15/2021

312100 4 WALKER, ANTHONY JERMANE RESISTING ARREST 09/15/2021



312100 5 WALKER, ANTHONY JERMANE TAMPERING WITH EVIDENCE 09/15/2021

312100 6 WALKER, ANTHONY JERMANE VIOLATION OF LICENSE LAW 09/15/2021

312100 7 WALKER, ANTHONY JERMANE TINTED WINDOWS 09/15/2021

312100 8 WALKER, ANTHONY JERMANE EVADING ARREST 09/15/2021

312101 1 WARD, REBECCA ASHLEY THEFT OF PROPERTY 09/15/2021

312102 1 WILLIAMS, KENTRELL LAMOUNT AGGRAVATED ASSAULT 09/15/2021

312102 2 WILLIAMS, KENTRELL LAMOUNT AGGRAVATED ASSAULT 09/15/2021

312102 3 WILLIAMS, KENTRELL LAMOUNT VANDALISM 09/15/2021

312103 1 WILLIAMS, KEVIN OSHAE DISORDERLY CONDUCT 09/15/2021

312103 2 WILLIAMS, KEVIN OSHAE ASSAULT 09/15/2021

312103 3 WILLIAMS, KEVIN OSHAE RESISTING ARREST 09/15/2021

312103 4 WILLIAMS, KEVIN OSHAE VANDALISM 09/15/2021

312104 1 WOOTON, EDWARD GWYNN AGGRAVATED BURGLARY 09/15/2021

312104 2 WOOTON, EDWARD GWYNN BURGLARY 09/15/2021

312104 3 WOOTON, EDWARD GWYNN THEFT OF PROPERTY 09/15/2021

312104 4 WOOTON, EDWARD GWYNN VANDALISM 09/15/2021

312105 1 WRIGHT, ARTHUR CRAIG DOMESTIC AGGRAVATED ASSAULT 09/15/2021

312105 2 WRIGHT, ARTHUR CRAIG FAILURE TO APPEAR 09/15/2021