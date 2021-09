Grand Jury No Bills And True Bills

Here are the No Bills and True Bills from the Hamilton County Grand Jury:



No Bills:

1 STEIGERWALD, CHEVY AUSTIN THEFT OF PROPERTY 09/29/2021

2 STEIGERWALD, CHEVY AUSTIN THEFT OF PROPERTY 09/29/2021

3 STEIGERWALD, CHEVY AUSTIN THEFT OF PROPERTY 09/29/2021

True Bills:

312135 1 BENSON, THOMAS GARY DRIVING UNDER THE INFLUENCE 09/29/2021

312136 1 BOWMAN JR, TIMOTHY CHERICE ATTEMPTED FIRST DEGREE MURDER 09/29/2021

312136 2 BOWMAN JR, TIMOTHY CHERICE ATTEMPTED FIRST DEGREE MURDER 09/29/2021

312136 3 BOWMAN JR, TIMOTHY CHERICE RECKLESS ENDANGERMENT 09/29/2021

312136 4 BOWMAN JR, TIMOTHY CHERICE RECKLESS ENDANGERMENT 09/29/2021

312136 5 BOWMAN JR, TIMOTHY CHERICE RECKLESS ENDANGERMENT 09/29/2021

312137 1 BROADNAX, QUINTUS ANTONINE POSSESSION OF METHAMPHETAMINE FOR RESALE 09/29/2021

312138 1 BROCK, GREYLIN THEFT OF PROPERTY 09/29/2021

312138 2 BROCK, GREYLIN CONSPIRACY TO COMMIT THEFT OF PROPERTY 09/29/2021

312139 1 CAL, DE'ALUNTA LEBRON THEFT OF PROPERTY 09/29/2021

312140 1 CHAMBERS, CHRISTOPHER BRENT THEFT OF PROPERTY 09/29/2021

312141 1 CUMMINGS, DESHUNN TREMELL RESISTING ARREST 09/29/2021

312141 2 CUMMINGS, DESHUNN TREMELL POSSESSION OF FIREARM WITH PRIOR FELONY CONVICTION 09/29/2021

312142 1 DILLARD JR, MICHAEL D BURGLARY OF AN AUTO 09/29/2021

312142 2 DILLARD JR, MICHAEL D THEFT OF PROPERTY 09/29/2021

312143 1 DILLARD JR, MICHAEL D BURGLARY OF AN AUTO 09/29/2021

312143 2 DILLARD JR, MICHAEL D THEFT OF PROPERTY 09/29/2021

312144 1 DILLARD, DEMARCUS ROASHAUNE POSSESSION OF WEAPON WITH PRIOR DOMESTIC ASSAULT

CONVICTION

09/29/2021

312144 2 DILLARD, DEMARCUS ROASHAUNE POSSESSION OF CONTRABAND IN PENAL INSTITUTION 09/29/2021

312145 1 DILLARD, DEMARCUS ROASHAUNE EVADING ARREST 09/29/2021



312145 2 DILLARD, DEMARCUS ROASHAUNE RECKLESS DRIVING 09/29/2021

312145 3 DILLARD, DEMARCUS ROASHAUNE VIOLATION OF OPEN CONTAINER LAW 09/29/2021

312145 4 DILLARD, DEMARCUS ROASHAUNE DRIVING ON REVOKED LICENSE 09/29/2021

312145 5 DILLARD, DEMARCUS ROASHAUNE LEAVING THE SCENE 09/29/2021

312145 6 DILLARD, DEMARCUS ROASHAUNE CHILD NEGLECT 09/29/2021

312145 7 DILLARD, DEMARCUS ROASHAUNE DRIVING UNDER THE INFLUENCE 09/29/2021

312146 1 HEATHINGTON, DAVID LEE BURGLARY OF A BUSINESS 09/29/2021

312147 1 HURST, JOHN SPENCER THEFT OF PROPERTY 09/29/2021

312148 1 JOYNER, JAMARIE ADELL FAILURE TO APPEAR 09/29/2021

312149 1 KING, THOMAS ANDREW COERCION OF WITNESS 09/29/2021

312149 2 KING, THOMAS ANDREW RECKLESS ENDANGERMENT 09/29/2021

312149 3 KING, THOMAS ANDREW VANDALISM 09/29/2021

312149 4 KING, THOMAS ANDREW RECKLESS DRIVING 09/29/2021

312149 5 KING, THOMAS ANDREW FINANCIAL RESPONSIBILITY 09/29/2021

312149 6 KING, THOMAS ANDREW DRIVING ON REVOKED LICENSE 09/29/2021

312149 7 KING, THOMAS ANDREW FAILURE TO REPORT ACCIDENT 09/29/2021

312149 8 KING, THOMAS ANDREW DUTY UPON STRIKING FIXTURES 09/29/2021

312149 9 KING, THOMAS ANDREW DRIVERS TO EXERCISE DUE CARE 09/29/2021

312150 1 KING, ZAKARY KARR BURGLARY OF AN UNATTATCHED GARAGE 09/29/2021

312151 1 LEDFORD, JENNIFER RENAE THEFT OF PROPERTY 09/29/2021

312151 2 LEDFORD, JENNIFER RENAE CRIMINAL SIMULATION 09/29/2021

312151 3 LEDFORD, JENNIFER RENAE THEFT OF IDENTITY 09/29/2021



312151 4 LEDFORD, JENNIFER RENAE CRIMINAL IMPERSONATION 09/29/2021

312151 5 LEDFORD, JENNIFER RENAE FORGERY 09/29/2021

312152 1 LEMUS RUANO, OSCAR ANTONIO AGGRAVATED ROBBERY 09/29/2021

312153 1 PROCTOR, KOBY GAGE POSS OF FIREARM DURING DANGEROUS FELONY 09/29/2021

312153 2 PROCTOR, KOBY GAGE RECKLESS ENDANGERMENT 09/29/2021

312153 3 PROCTOR, KOBY GAGE POSSESSION OF ALPRAZOLAM FOR RESALE 09/29/2021

312153 4 PROCTOR, KOBY GAGE POSSESSION OF MARIJUANA FOR RESALE 09/29/2021

312154 1 RICE II, RONALD GLENN POSSESSION OF FIREARM WITH PRIOR FELONY CONVICTION 09/29/2021

312155 1 RICHARDS, MARSHAL DALE POSSESSION OF HEROIN FOR RESALE 09/29/2021

312155 2 RICHARDS, MARSHAL DALE POSSESSION OF METHAMPHETAMINE FOR RESALE 09/29/2021

312155 3 RICHARDS, MARSHAL DALE POSSESSION OF DRUG PARAPHERNALIA 09/29/2021

312155 4 RICHARDS, MARSHAL DALE POSS OF FIREARM DURING DANGEROUS FELONY 09/29/2021

312156 1 STEIGERWALD, CHEVY AUSTIN THEFT OF PROPERTY 09/29/2021

312156 2 STEIGERWALD, CHEVY AUSTIN BURGLARY 09/29/2021

312156 3 STEIGERWALD, CHEVY AUSTIN AUTO BURGLARY 09/29/2021

312156 4 STEIGERWALD, CHEVY AUSTIN AUTO BURGLARY 09/29/2021

312156 5 STEIGERWALD, CHEVY AUSTIN AUTO BURGLARY 09/29/2021

312156 6 STEIGERWALD, CHEVY AUSTIN AUTO BURGLARY 09/29/2021

312156 7 STEIGERWALD, CHEVY AUSTIN VANDALISM 09/29/2021

312156 8 STEIGERWALD, CHEVY AUSTIN POSSESSION OF BURGLARY TOOLS 09/29/2021

312157 1 THRASHER JR, LEBRON POSS OF FIREARM DURING DANGEROUS OFFENSE 09/29/2021

312157 2 THRASHER JR, LEBRON POSSESSION OF FENTANYL FOR RESALE OVER 15 GRAMS 09/29/2021



312157 3 THRASHER JR, LEBRON POSSESSION OF METH FOR RESALE 09/29/2021

312157 4 THRASHER JR, LEBRON POSSESSION OF OXYCODONE 09/29/2021

312157 5 THRASHER JR, LEBRON POSSESSION OF MARIJUANA FOR RESALE 09/29/2021

312157 6 THRASHER JR, LEBRON POSSESSION OF HEROIN FOR RESALE 09/29/2021

312157 7 THRASHER JR, LEBRON POSSESSION OF DRUG PARAPHERNALIA 09/29/2021

312158 1 TRAYLOR, SENECA RYAN AGGRAVATED DOMESTIC ASSAULT 09/29/2021

312159 1 UNDERWOOD, JUSTIN T THEFT OF PROPERTY 09/29/2021

312160 1 VALLEY III, ARTHUR FRANK CRIMINAL SIMULATION 09/29/2021

312160 2 VALLEY III, ARTHUR FRANK POSSESSION OF HEROIN 09/29/2021

312160 3 VALLEY III, ARTHUR FRANK POSSESSION OF DRUG PARAPHERNALIA 09/29/2021

312160 4 VALLEY III, ARTHUR FRANK DRIVING ON REVOKED LICENSE 09/29/2021

312160 5 VALLEY III, ARTHUR FRANK DRIVING UNDER THE INFLUENCE 09/29/2021

312160 6 VALLEY III, ARTHUR FRANK FAILURE TO APPEAR 09/29/2021

312161 1 WHITE, SHIRLEY BURGLARY OF AN AUTO 09/29/2021

312162 1 WOOTON, EDWARD GWYNN THEFT OF PROPERTY 09/29/2021