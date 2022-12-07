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Grand Jury No Bills And True Bills

  • Wednesday, December 7, 2022

Here are the Grand Jury no bills and true bills:

No Bills:

1 IGOU, WILLIAM COOKSTON CHILD NEGLECT 12/07/2022
2 IGOU, WILLIAM COOKSTON CHILD NEGLECT 12/07/2022
1 NICHOLSON, JAMES BRODERICK AGGRAVATED KIDNAPPING 12/07/2022

True Bills:

314845 1 BROWN, DEMARCUS MARTEZ POSSESSION OF COCAINE FOR RESALE 12/07/2022
314845 2 BROWN, DEMARCUS MARTEZ POSSESSION OF DRUG PARAPHERNALIA 12/07/2022
314846 1 CARTER, DEMETRIUS LAMONTE TAMPERING WITH EVIDENCE 12/07/2022
314846 2 CARTER, DEMETRIUS LAMONTE EVADING ARREST 12/07/2022
314846 3 CARTER, DEMETRIUS LAMONTE POSSESSING A FIREARM WITH INTENT TO GO ARMED 12/07/2022
314847 1 CARTER, DEMETRIUS LAMONTE POSSESSION OF FENTANYL FOR RESALE 12/07/2022
314847 2 CARTER, DEMETRIUS LAMONTE POSSESSION OF MAIJUANA FOR RESALE 12/07/2022
314848 1 CHASTAIN, TAYLOR LYNN FAILURE TO YIELD 12/07/2022
314848 2 CHASTAIN, TAYLOR LYNN RECKLESS DRIVING 12/07/2022
314848 3 CHASTAIN, TAYLOR LYNN IMPLIED CONSENT 12/07/2022
314848 4 CHASTAIN, TAYLOR LYNN DRIVING UNDER THE INFLUENCE 12/07/2022
314849 1 COBURN, KYLE RAINEY ASSAULT 12/07/2022
314849 2 COBURN, KYLE RAINEY DOMESTIC ASSAULT 12/07/2022
314849 3 COBURN, KYLE RAINEY VANDALISM 12/07/2022
314850 1 CUMMINGS, HERBAUCHIE ANTWON POSSESSION OF HANDGUN WITH PRIOR FELONY CONVICTION 12/07/2022
314852 1 JERNIGAN, JOHN MICHAEL POSSESSION OF HEROIN FOR RESALE 12/07/2022
314852 2 JERNIGAN, JOHN MICHAEL CONTRABAND IN PENAL INSTITUTIONS 12/07/2022
314851 1 DELVALLE, JULIUS DON POSSESSION OF HEROIN FOR RESALE 12/07/2022
314851 2 DELVALLE, JULIUS DON CONTRABAND IN PENAL INSTITUTIONS 12/07/2022
314853 1 GREER, COREY JAMMAL TAMPERING WITH EVIDENCE 12/07/2022

314853 2 GREER, COREY JAMMAL POSSESSION OF FIREARM DURING DANGEROUS OFFENSE 12/07/2022
314853 3 GREER, COREY JAMMAL POSSESSION OF MARIJUANA FOR RESALE 12/07/2022
314853 4 GREER, COREY JAMMAL POSSESSION OF DRUG PARAPHERNALIA 12/07/2022
314853 5 GREER, COREY JAMMAL DRIVING ON REVOKED 12/07/2022
314854 1 HERNANDEZ, JUAN RODRIGUES POSSESSION OF ECSTASY FOR RESALE 12/07/2022
314854 2 HERNANDEZ, JUAN RODRIGUES POSSESSION OF FENTANYL FOR RESALE 12/07/2022
314854 3 HERNANDEZ, JUAN RODRIGUES POSSESSION OF HYDROCODONE FOR RESALE 12/07/2022
314854 4 HERNANDEZ, JUAN RODRIGUES POSSESSION OF OXYCODONE FOR RESALE 12/07/2022
314854 5 HERNANDEZ, JUAN RODRIGUES POSSESSION OF DRUG PARAPHERNALIA 12/07/2022
314854 6 HERNANDEZ, JUAN RODRIGUES IMPROPER TURN 12/07/2022
314854 7 HERNANDEZ, JUAN RODRIGUES SEAT BELT VIOLATION 12/07/2022
314854 8 HERNANDEZ, JUAN RODRIGUES OPEN CONTAINER 12/07/2022
314854 9 HERNANDEZ, JUAN RODRIGUES DRIVING ON SUSPENDED LICENSE 12/07/2022
314854 10 HERNANDEZ, JUAN RODRIGUES WINDOW TINT VIOLATION 12/07/2022
314855 1 HUGHES, SHAINA LAYNE POSSESSION OF METHAMPHETAMINE 12/07/2022
314855 2 HUGHES, SHAINA LAYNE POSSESSION OF CONTRABAND IN PENAL FACILITY 12/07/2022
314856 1 HURST, ALBERT THOMAS DRIVING ON SUSPENDED LICENSE 12/07/2022
314857 1 HURST, ALBERT THOMAS DRIVING ON SUSPENDED LICENSE 12/07/2022
314857 2 HURST, ALBERT THOMAS FAILURE TO APPEAR 12/07/2022
314858 1 IGOU, WILLIAM COOKSTON POSSESSION OF DRUG PARAPHERNALIA 12/07/2022
314858 2 IGOU, WILLIAM COOKSTON DRIVING UNDER THE INFLUENCE 12/07/2022
314859 1 JOHNSON, JOHN TALLEY DRIVING ON REVOKED LICENSE 12/07/2022

314860 1 KEITH JR, VAN EDWARD AGGRAVATED DOMESTIC ASSAULT 12/07/2022
314860 2 KEITH JR, VAN EDWARD AGGRAVATED ARSON 12/07/2022
314861 1 LLOYD, DERRICK LAMAR DRIVERS TO EXERCISE DUE CARE 12/07/2022
314861 2 LLOYD, DERRICK LAMAR FAILURE TO MAINTAIN LANE 12/07/2022
314861 3 LLOYD, DERRICK LAMAR VIOLATION OF REGISTRATION LAW 12/07/2022
314861 4 LLOYD, DERRICK LAMAR FAILURE TO SIGNAL TURN 12/07/2022
314861 5 LLOYD, DERRICK LAMAR POSSESSION OF CONTROLLED SUBSTANCE 12/07/2022
314861 6 LLOYD, DERRICK LAMAR DRIVING UNDER THE INFLUENCE 12/07/2022
314862 1 MOYLAN, KAETLYN BRIANNA VANDALISM < $1,000 12/07/2022
314862 2 MOYLAN, KAETLYN BRIANNA POSSESSION OF DRUG PARAPHERNALIA 12/07/2022
314862 3 MOYLAN, KAETLYN BRIANNA POSSESSION OF METH 12/07/2022
314862 4 MOYLAN, KAETLYN BRIANNA DRIVING UNDER THE INFLUENCE 12/07/2022
314863 1 NICHOLSON, JAMES BRODERICK AGGRAVATED DOMESTIC ASSAULT 12/07/2022
314863 2 NICHOLSON, JAMES BRODERICK ASSAULT 12/07/2022
314864 1 STITTS, DANA ANTJUAN AGGRAVATED DOMESTIC ASSAULT 12/07/2022
314865 1 WASHINGTON, CHRISTOPHER
MARCEL
POSS.OF FIREARM DURING DANGEROUS FELONY 12/07/2022
314865 2 WASHINGTON, CHRISTOPHER
MARCEL
POSS.

OF MARIJUANA FOR RESALE 12/07/2022
314865 3 WASHINGTON, CHRISTOPHER
MARCEL
POSSESSION OF DRUG PARAPHERNALIA 12/07/2022
314866 1 WHICKER, DALLAS FOSTER RETALIATION AGAINST OFFICER 12/07/2022
314866 2 WHICKER, DALLAS FOSTER POSS. OF HANDGUN WHILE UNDER THE INFLUENCE 12/07/2022
314866 3 WHICKER, DALLAS FOSTER POSSESSION OF MARIJUANA 12/07/2022

314866 4 WHICKER, DALLAS FOSTER LEAVING SCENE OF ACCIDENT 12/07/2022
314866 5 WHICKER, DALLAS FOSTER FAILURE TO REPORT ACCIDENT 12/07/2022
314866 6 WHICKER, DALLAS FOSTER DRIVING UNDER THE INFLUENCE 12/07/2022

 

 

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