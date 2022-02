Here are the True Bills from the Hamilton County Grand Jury:



True Bills:

312820 1 AKRIDGE, JOEY DAWONE VIOLATION OF ORDER OF PROTECTION 02/02/2022

312821 1 BROWN, GERALD MICHAEL VIOLATION OF REGISTRATION LAW 02/02/2022

312821 2 BROWN, GERALD MICHAEL DRIVING UNDER THE INFLUENCE 02/02/2022

312822 1 CALMO, MARIO MATIAS RECKLESS AGGRAVATED ASSAULT 02/02/2022

312822 2 CALMO, MARIO MATIAS RECKLESS AGGRAVATED ASSAULT 02/02/2022

312822 3 CALMO, MARIO MATIAS FAILURE TO MAINTAIN LANE 02/02/2022

312822 4 CALMO, MARIO MATIAS LEAVING THE SCENE 02/02/2022

312822 5 CALMO, MARIO MATIAS VIOLATION OF DRIVER'S LICENSE LAW 02/02/2022

312822 6 CALMO, MARIO MATIAS DRIVERS TO EXERCISE DUE CARE 02/02/2022

312822 7 CALMO, MARIO MATIAS DRIVING UNDER THE INFLUENCE 02/02/2022

312823 1 FORREST, SANDRA SANDRA EXPLOITATION OF AN ELDERLY ADULT 02/02/2022

312823 2 FORREST, SANDRA SANDRA THEFT OF PROPERTY 02/02/2022

312823 3 FORREST, SANDRA SANDRA FRAUDULENT USE OF CREDIT CARD 02/02/2022

312824 1 FRANKLIN, NAVADA J DRIVERS TO EXERCISE DUE CARE 02/02/2022

312824 2 FRANKLIN, NAVADA J FAILURE TO MAINTAIN LANE 02/02/2022

312824 3 FRANKLIN, NAVADA J VIOLATION OF SEAT BELT LAW 02/02/2022

312824 4 FRANKLIN, NAVADA J FOLLOWING TOO CLOSELY 02/02/2022

312824 5 FRANKLIN, NAVADA J DRIVING UNDER THE INFLUENCE 02/02/2022

312825 1 GRAHAM, MICHAEL CHRISTOPHE FINANCIAL RESPONSIBILITY 02/02/2022

312825 2 GRAHAM, MICHAEL CHRISTOPHE DRIVING UNDER THE INFLUENCE 02/02/2022



312826 1 GRIMSLEY, MARGARET J IDENTITY THEFT TRAFFICKING 02/02/2022

312826 2 GRIMSLEY, MARGARET J POSSESSION OF MORPHINE FOR RESALE OVER 150 GRAMS 02/02/2022

312826 3 GRIMSLEY, MARGARET J POSSESSION OF FENTANYL FOR RESALE OVER 15 GRAMS 02/02/2022

312826 4 GRIMSLEY, MARGARET J POSSESSION OF HYDROCODONE FOR RESALE 02/02/2022

312826 5 GRIMSLEY, MARGARET J POSSESSION OF OXYCODONE FOR RESALE 02/02/2022

312826 6 GRIMSLEY, MARGARET J POSSESSION OF ALPRAZOLAM FOR RESALE 02/02/2022

312827 1 HARRIS, COREY THEFT OF PROPERTY 02/02/2022

312828 1 HARRIS, TROY T AGGRAVATED BURGLARY 02/02/2022

312828 2 HARRIS, TROY T THEFT OF PROPERTY 02/02/2022

312829 1 HIGDON, JOSEPH EDWARD DRIVING LEFT OF CENTER 02/02/2022

312829 2 HIGDON, JOSEPH EDWARD DRIVING UNDER THE INFLUENCE 02/02/2022

312830 1 HOLDAWAY, SCOTT THOMAS DRIVING LEFT OF CENTER 02/02/2022

312830 2 HOLDAWAY, SCOTT THOMAS VIOLATION OF OPEN CONTAINER LAW 02/02/2022

312830 3 HOLDAWAY, SCOTT THOMAS DRIVING UNDER THE INFLUENCE 02/02/2022

312831 1 HULL, MORGAN S VIOLATION OF LIGHT LAW 02/02/2022

312831 2 HULL, MORGAN S DRIVING UNDER THE INFLUENCE 02/02/2022

312832 1 IREMONGER, CAYLEA NICOLE POSSESSION OF FENTANYL 02/02/2022

312832 2 IREMONGER, CAYLEA NICOLE POSSESSION OF METHAMPHETAMINE 02/02/2022

312833 1 JONES, CANDACE TIRA UNLAWFUL TRAVEL ON CLOSED ROAD 02/02/2022

312833 2 JONES, CANDACE TIRA DRIVING UNDER THE INFLUENCE 02/02/2022

312834 1 KEY, DEVIN RAY IMPEDING TRAFFIC 02/02/2022

312834 2 KEY, DEVIN RAY DRIVING UNDER THE INFLUENCE 02/02/2022



312835 1 LADNER, JOSHUA ALAN VANDALISM 02/02/2022

312836 1 MCCLURE, MICHAEL Y AGGRAVATED ASSAULT 02/02/2022

312836 2 MCCLURE, MICHAEL Y HARASSMENT 02/02/2022

312837 1 NICHOLSON, JEREMICHAEL AGGRAVATED DOMESTIC ASSAULT 02/02/2022

312837 2 NICHOLSON, JEREMICHAEL VIOLATION OF ORDER OF PROTECTION 02/02/2022

312838 1 PULLENS JR, ALRENZO R THEFT OF PROPERTY 02/02/2022

312839 1 REDDEN, ESHANNA BERNICE FINANCIAL RESPONSIBILITY 02/02/2022

312839 2 REDDEN, ESHANNA BERNICE VIOLATION OF LIGHT LAW 02/02/2022

312839 3 REDDEN, ESHANNA BERNICE POSS OF METHAMPHETAMINE FOR RESALE 02/02/2022

312839 4 REDDEN, ESHANNA BERNICE POSS.

OF HYDROCODONE FOR RESALE 02/02/2022312839 5 REDDEN, ESHANNA BERNICE POSSESSION OF DRUG PARAPHERNALIA 02/02/2022312839 6 REDDEN, ESHANNA BERNICE FAILURE TO APPEAR 02/02/2022312840 1 ROBERTS, JAMES ALLEN THEFT OF PROPERTY 02/02/2022312840 2 ROBERTS, JAMES ALLEN RECKLESS DRIVING 02/02/2022312840 3 ROBERTS, JAMES ALLEN EVADING ARREST 02/02/2022312841 1 ROBERTS, JAMES ALLEN BURGLARY OF A BUSINESS 02/02/2022312841 2 ROBERTS, JAMES ALLEN THEFT OF PROPERTY 02/02/2022312842 1 SOURIYAVONG, DOUANG PY SPEEDING 02/02/2022312842 2 SOURIYAVONG, DOUANG PY DRIVERS TO EXERCISE DUE CARE 02/02/2022312842 3 SOURIYAVONG, DOUANG PY FAILURE TO MAINTAIN LANE 02/02/2022312842 4 SOURIYAVONG, DOUANG PY DRIVING UNDER THE INFLUENCE 02/02/2022312843 1 UREN, HEATHER SAVANNAH POSSESSION OF HEROIN FOR RESALE 02/02/2022312843 2 UREN, HEATHER SAVANNAH POSSESSION OF METHAMPHETAMINE FOR RESALE 02/02/2022312843 3 UREN, HEATHER SAVANNAH POSSESSION OF DRUG PARAPHERNALIA 02/02/2022312844 1 WALLACE, MARISHA RENAY POSS. OF HANDGUN WHILE UNDER THE INFLUENCE 02/02/2022312844 2 WALLACE, MARISHA RENAY SPEEDING 02/02/2022312844 3 WALLACE, MARISHA RENAY DRIVING UNDER THE INFLUENCE 02/02/2022312845 1 WHITAKER, WILLIAM VIOLATION OF ORDER OF PROTECTION 02/02/2022312846 1 WILLIAMS, TONY CORTEZ FRAUDULENT USE OF CREDIT 02/02/2022312846 2 WILLIAMS, TONY CORTEZ BURGLARY OF AN AUTO 02/02/2022312846 3 WILLIAMS, TONY CORTEZ THEFT OF PROPERTY 02/02/2022312847 1 WILLIAMS, TONY CORTEZ BURGLARY OF AN AUTO 02/02/2022312847 2 WILLIAMS, TONY CORTEZ THEFT OF PROPERTY 02/02/2022312848 1 WILLIAMS, TONY CORTEZ BURGLARY OF AN AUTO 02/02/2022312848 2 WILLIAMS, TONY CORTEZ THEFT OF PROPERTY 02/02/2022312848 3 WILLIAMS, TONY CORTEZ FRAUDULENT USE OF CREDIT CARD 02/02/2022312849 1 WILLIAMS, TONY CORTEZ BURGLARY OF AUTO 02/02/2022312849 2 WILLIAMS, TONY CORTEZ FRAUDULENT USE OF CREDIT CARD 02/02/2022312849 3 WILLIAMS, TONY CORTEZ THEFT OF PROPERTY 02/02/2022312850 1 WILLIAMS, TONY CORTEZ THEFT OF PROPERTY 02/02/2022312850 2 WILLIAMS, TONY CORTEZ AUTO BURGLARY 02/02/2022312850 3 WILLIAMS, TONY CORTEZ AUTO BURGLARY 02/02/2022312850 4 WILLIAMS, TONY CORTEZ AUTO BURGLARY 02/02/2022312850 5 WILLIAMS, TONY CORTEZ THEFT OF PROPERTY 02/02/2022312850 6 WILLIAMS, TONY CORTEZ AUTO BURGLARY 02/02/2022312850 7 WILLIAMS, TONY CORTEZ THEFT OF PROPERTY 02/02/2022312850 8 WILLIAMS, TONY CORTEZ AUTO BURGLARY 02/02/2022312850 9 WILLIAMS, TONY CORTEZ THEFT OF PROPERTY 02/02/2022312850 10 WILLIAMS, TONY CORTEZ AUTO BURGLARY 02/02/2022312851 1 YOUNG, CHARLES JASON VIOLATION OF LIGHT LAW 02/02/2022312851 2 YOUNG, CHARLES JASON FINANCIAL RESPONSIBILITY 02/02/2022312851 3 YOUNG, CHARLES JASON VIOLATION OF REGISTRATION LAW 02/02/2022312851 4 YOUNG, CHARLES JASON DRIVING UNDER THE INFLUENCE 02/02/2022