Here are the True Bills from the Hamilton County Grand Jury:



True Bills:

312955 1 BABB, PATRICK JOSEPH POSSESSION OF DRUG PARAPHERNALIA 02/23/2022

312955 2 BABB, PATRICK JOSEPH SPEEDING 02/23/2022

312955 3 BABB, PATRICK JOSEPH DRIVING UNDER THE INFLUENCE 02/23/2022

312956 1 BAGGETT, DREW ELI EVADING ARREST 02/23/2022

312956 2 BAGGETT, DREW ELI TAMPERING WITH EVIDENCE 02/23/2022

312956 3 BAGGETT, DREW ELI POSSESSION OF MARIHUANA FOR RESALE 02/23/2022

312956 4 BAGGETT, DREW ELI POSSESSION OF DRUG PARAPHERNALIA 02/23/2022

312956 5 BAGGETT, DREW ELI ALTERING MANUFACTURER'S IDENTIFICATION NUMBER 02/23/2022

312956 6 BAGGETT, DREW ELI UNLAWFUL REMOVAL OF REGISTRATION 02/23/2022

312957 1 BOYD, RAMON SWAVUI THEFT OF PROPERTY 02/23/2022

312957 2 BOYD, RAMON SWAVUI AGGRAVATED BURGLARY 02/23/2022

312958 1 BROWN, TERRENCE TREMAYNE POSSESSION OF METHAMPHETAMINE FOR RESALE 02/23/2022

312959 1 BROWN, TERRENCE TREMAYNE UNLAWFUL POSSESSION OF FIREARM 02/23/2022

312959 2 BROWN, TERRENCE TREMAYNE POSSESSION OF FIREARM DURING A DANGEROUS FELONY 02/23/2022

312959 3 BROWN, TERRENCE TREMAYNE POSSESSION OF FENTANYL FOR RESALE 02/23/2022

312959 4 BROWN, TERRENCE TREMAYNE POSSESSION OF METHAMPHETAMINE FOR RESALE 02/23/2022

312960 1 BURKE, OLIVER RYAN POSSESSION OF GAMMA HYDROXYBUTYRATE 02/23/2022

312960 2 BURKE, OLIVER RYAN THEFT OF PROPERTY 02/23/2022

312961 1 CHAMBERS, HUNTER CALEB CAR JACKING 02/23/2022

312961 2 CHAMBERS, HUNTER CALEB AGGRAVATED KIDNAPPING 02/23/2022



312962 1 COLE, SAMUEL IAN EVADING ARREST 02/23/2022

312962 2 COLE, SAMUEL IAN DRIVING WITHOUT A LICENSE 02/23/2022

312962 3 COLE, SAMUEL IAN RECKLESS DRIVING 02/23/2022

312962 4 COLE, SAMUEL IAN RECKLESS ENDANGERMENT 02/23/2022

312962 5 COLE, SAMUEL IAN VIOLATION OF LIGHT LAW 02/23/2022

312962 6 COLE, SAMUEL IAN POSSESSION OF DRUG PARAPHERNALIA 02/23/2022

312963 1 DELAY, LOGAN BLAKE ASSAULT 02/23/2022

312964 1 DELAY, LOGAN BLAKE ATTEMPTED FIRST DEGREE MURDER 02/23/2022

312964 2 DELAY, LOGAN BLAKE ATTEMPTED FIRST DEGREE MURDER 02/23/2022

312964 3 DELAY, LOGAN BLAKE ATTEMPTED FIRST DEGREE MURDER 02/23/2022

312964 4 DELAY, LOGAN BLAKE ATTEMPTED FIRST DEGREE MURDER 02/23/2022

312964 5 DELAY, LOGAN BLAKE AGGRAVATED CHILD ENDANGERMENT 02/23/2022

312964 6 DELAY, LOGAN BLAKE AGGRAVATED ASSAULT 02/23/2022

312964 7 DELAY, LOGAN BLAKE AGGRAVATED ASSAULT 02/23/2022

312964 8 DELAY, LOGAN BLAKE AGGRAVATED ASSAULT 02/23/2022

312964 9 DELAY, LOGAN BLAKE AGGRAVATED ASSAULT 02/23/2022

312964 10 DELAY, LOGAN BLAKE EMPLOY FIREARM DURING DANGEROUS FELONY 02/23/2022

312964 11 DELAY, LOGAN BLAKE RECKLESS ENDANGERMENT 02/23/2022

312964 12 DELAY, LOGAN BLAKE VANDALISM 02/23/2022

312965 1 HIGGINS, JODY DEWAYNE POSSESSION OF METHAMPHETAMINE FOR RESALE 02/23/2022

312966 1 LEWIS, DANNY AGGRAVATED DOMESTIC ASSAULT 02/23/2022

312967 1 MATIAS-FELIPE, JESUS RECKLESS AGGRAVATED DOMESTIC ASSAULT 02/23/2022



312967 2 MATIAS-FELIPE, JESUS RECKLESS ENDANGERMENT 02/23/2022

312967 3 MATIAS-FELIPE, JESUS RECKLESS ENDANGERMENT 02/23/2022

312968 1 MAY, STEVE LEVENE VIOLATION OF ORDER OF PROTECTION 02/23/2022

312969 1 MCALISTER, CARRIE REED THEFT OF PROPERTY 02/23/2022

312969 2 MCALISTER, CARRIE REED FAILURE TO APPEAR 02/23/2022

312970 1 MCALISTER, CARRIE REED THEFT OF PROPERTY 02/23/2022

312971 1 MCGHEE, KELVIN LEBRON RECKLESS DRIVING 02/23/2022

312971 2 MCGHEE, KELVIN LEBRON CONTRIBUTING TO THE DELINQUENCY OF A MINOR 02/23/2022

312972 1 MORRIS, OSHA TREMELL THEFT OF PROPERTY 02/23/2022

312973 1 MWANGI, ONESMUS M VANDALISM 02/23/2022

312974 1 MWANGI, ONESMUS M ROBBERY 02/23/2022

312975 1 NOBLE, CARMEN IRIS POSSESSION OF HEROIN FOR RESALE 02/23/2022

312975 2 NOBLE, CARMEN IRIS POSSESSION OF COCAINE FOR RESALE 02/23/2022

312975 3 NOBLE, CARMEN IRIS POSSESSION OF SUBOXONE 02/23/2022

312975 4 NOBLE, CARMEN IRIS POSSESSION OF DRUG PARAPHERNALIA 02/23/2022

312976 1 RODGERS, DONALD LEON DRIVING UNDER THE INFLUENCE 02/23/2022

312977 1 SCOTT, DUSTY LEERAY EVADING ARREST 02/23/2022

312977 2 SCOTT, DUSTY LEERAY DRIVING LEFT OF CENTER 02/23/2022

312977 3 SCOTT, DUSTY LEERAY IMPROPER PASSING 02/23/2022

312977 4 SCOTT, DUSTY LEERAY CROSSING HIGHWAY DIVIDER 02/23/2022

312977 5 SCOTT, DUSTY LEERAY VIOLATION OF TRAFFIC CONTROL DEVICE 02/23/2022

312977 6 SCOTT, DUSTY LEERAY RECKLESS DRIVING 02/23/2022



312977 7 SCOTT, DUSTY LEERAY SPEEDING 02/23/2022

312977 8 SCOTT, DUSTY LEERAY EXPIRED TAGS 02/23/2022

312978 1 SHROPSHIRE, FRANKLIN LYNN CRIMINAL SIMULATION 02/23/2022

312979 1 SICA-LOPEZ, JONI ALEXANDER FAILURE TO MAINTAIN LANE 02/23/2022

312979 2 SICA-LOPEZ, JONI ALEXANDER LEAVING THE SCENE 02/23/2022

312979 3 SICA-LOPEZ, JONI ALEXANDER FINANCIAL RESPONSIBILITY 02/23/2022

312979 4 SICA-LOPEZ, JONI ALEXANDER DRIVING ON REVOKED LICENSE 02/23/2022

312979 5 SICA-LOPEZ, JONI ALEXANDER DRIVERS TO EXERCISE DUE CARE 02/23/2022

312979 6 SICA-LOPEZ, JONI ALEXANDER DRIVING UNDER THE INFLUENCE 02/23/2022

312980 1 STEWART, DONOVAN ONEAL POSSESSION OF METH FOR RESALE 02/23/2022

312980 2 STEWART, DONOVAN ONEAL POSSESSION OF FIREARM DURING DANGEROUS OFFENSE 02/23/2022

312980 3 STEWART, DONOVAN ONEAL POSSESSION OF FIREARM WITH PRIOR FELONY CONVICTION 02/23/2022

312980 4 STEWART, DONOVAN ONEAL POSSESSION OF DRUG PARAPHERNALIA 02/23/2022

312980 5 STEWART, DONOVAN ONEAL DRIVING WHILE IN POSSESSION OF METH 02/23/2022

312980 6 STEWART, DONOVAN ONEAL THEFT OF PROPERTY 02/23/2022

312980 7 STEWART, DONOVAN ONEAL DRIVING ON REVOKED LICENSE 02/23/2022

312981 1 TIMMONS, JAYLAN JEROME POSSESSION OF FIREARM WITH PRIOR DRUG CONVICTION 02/23/2022

312982 1 WELLS, ALEX MCKINLEY THEFT OF SERVICES 02/23/2022