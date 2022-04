Here are the Grand Jury True Bills:

313269 1 ALLEN, LAVONTE DESEAN POSSESSION OF FIREARM DURING A DANGEROUS OFFENSE 04/06/2022

313269 2 ALLEN, LAVONTE DESEAN POSSESSION OF MARIJUANA FOR RESALE 04/06/2022

313269 3 ALLEN, LAVONTE DESEAN POSSESSION OF DRUG PARAPHERNALIA 04/06/2022

313269 4 ALLEN, LAVONTE DESEAN POSSESSION OF CCOCAINE 04/06/2022

313269 5 ALLEN, LAVONTE DESEAN SPEEDING 04/06/2022

313269 6 ALLEN, LAVONTE DESEAN DRIVING ON SUSPENDED LICENSE 04/06/2022

313269 7 ALLEN, LAVONTE DESEAN VIOLATION OF DRIVER LICENSE LAW 04/06/2022

313269 8 ALLEN, LAVONTE DESEAN FINANCIAL RESPONSIBILITY 04/06/2022

313271 1 EBERHARDT, DEVIN LAVAR THEFT OF PROPERTY 04/06/2022

313270 1 ARMOUR, ASHLEY THEFT OF PROPERTY 04/06/2022

313272 1 ARMOUR, ASHLEY UNLAWFUL OPERATION OF CHOP SHOP 04/06/2022

313273 1 BROWN III, CHARLES EDWARD FINANCIAL RESPONSIBILITY 04/06/2022

313273 2 BROWN III, CHARLES EDWARD VIOLATION OF REGISTRATION LAW 04/06/2022

313273 3 BROWN III, CHARLES EDWARD DRIVING ON REVOKED LICENSE 04/06/2022

313274 1 BUCKNER, AMUS AGGRAVATED SEXUAL BATTERY 04/06/2022

313274 2 BUCKNER, AMUS AGGRAVATED BURGLARY 04/06/2022

313274 3 BUCKNER, AMUS RETALIATION FOR PAST ACTION 04/06/2022

313274 4 BUCKNER, AMUS RESISTING ARREST 04/06/2022

313274 5 BUCKNER, AMUS DISORDERLY CONDUCT 04/06/2022

313274 6 BUCKNER, AMUS PUBLIC INTOXICATION 04/06/2022



313275 1 BUTTS, TAMMIE JEAN DRIVING UNDER THE INFLUENCE 04/06/2022

313276 1 COFFEY, TESSA MARIE POSSESSION OF AMPHETAMINE 04/06/2022

313276 2 COFFEY, TESSA MARIE DRIVING UNDER THE INFLUENCE 04/06/2022

313277 1 CRAWLEY, JACOB DYLAN CRIMINAL SIMULATION 04/06/2022

313277 2 CRAWLEY, JACOB DYLAN POSSESSION OF METHAMPHETAMINE FOR RESALE 04/06/2022

313277 3 CRAWLEY, JACOB DYLAN POSSESSION OF DRUG PARAPHERNALIA 04/06/2022

313278 1 DEML III, WILLIAM ARTHUR THEFT OF PROPERTY 04/06/2022

313278 2 DEML III, WILLIAM ARTHUR POSSESSION OF DRUG PARAPHERNALIA 04/06/2022

313279 1 HOLLAND, ROBIN LEANN THEFT OF PROPERTY 04/06/2022

313279 2 HOLLAND, ROBIN LEANN POSSESSION OF DRUG PARAPHERNALIA 04/06/2022

313280 1 DEML III, WILLIAM ARTHUR OPEN CONTAINER LAW 04/06/2022

313280 2 DEML III, WILLIAM ARTHUR DRIVING ON REVOKED LICENSE 04/06/2022

313281 1 EBERHARDT, DEVIN LAVAR THEFT OF PROPERTY 04/06/2022

313281 2 EBERHARDT, DEVIN LAVAR ALTERING MANUFACTURER'S IDENTIFICATION NUMBER 04/06/2022

313281 3 EBERHARDT, DEVIN LAVAR ALTERING MANUFACTURER'S IDENTIFICATION NUMBER 04/06/2022

313281 4 EBERHARDT, DEVIN LAVAR UNLAWFUL OPERATION OF CHOP SHOP 04/06/2022

313282 1 FORTE, JACOREY TYVON BURGLARY 04/06/2022

313284 1 HIXSON, STACEY LEE BURGLARY 04/06/2022

313284 2 HIXSON, STACEY LEE BURGLARY 04/06/2022

313284 3 HIXSON, STACEY LEE BURGLARY 04/06/2022

313284 4 HIXSON, STACEY LEE THEFT OF PROPERTY 04/06/2022

313283 1 GENTRY, PATRICK TYLER BURGLARY 04/06/2022



313283 2 GENTRY, PATRICK TYLER BURGLARY 04/06/2022

313283 3 GENTRY, PATRICK TYLER BURGLARY 04/06/2022

313283 4 GENTRY, PATRICK TYLER THEFT OF PROPERTY 04/06/2022

313285 1 GUEYE, KHADIM TRAFFICKING FOR COMMERCIAL SEX ACT 04/06/2022

313286 1 HARTSFORD, TITUS HARRISON CRIMINAL TRESPASSING 04/06/2022

313287 1 HILTON, MAXWELL VERNON ARSON 04/06/2022

313287 2 HILTON, MAXWELL VERNON POSSESSION OF DRUG PARAPHERNALIA 04/06/2022

313287 3 HILTON, MAXWELL VERNON POSSESSION OF METHAMPHETAMINE 04/06/2022

313288 1 HOLLAND, LAMORO LABRON RESISTING ARREST 04/06/2022

313288 2 HOLLAND, LAMORO LABRON ASSAULT 04/06/2022

313288 3 HOLLAND, LAMORO LABRON ASSAULT 04/06/2022

313288 4 HOLLAND, LAMORO LABRON VANDALISM 04/06/2022

313288 5 HOLLAND, LAMORO LABRON DRIVING ON REVOKED LICENSE 04/06/2022

313288 6 HOLLAND, LAMORO LABRON DRIVING UNDER THE INFLUENCE 04/06/2022

313289 1 JACKSON, JESSEE JAMES VIOLATION OF REGISTRATION LAW 04/06/2022

313289 2 JACKSON, JESSEE JAMES FAILURE TO APPEAR 04/06/2022

313290 1 JACKSON, JESSEE JAMES VIOLATION OF REGISTRATION LAW 04/06/2022

313290 2 JACKSON, JESSEE JAMES THEFT OF PROPERTY 04/06/2022

313290 3 JACKSON, JESSEE JAMES POSSESSION OF METHAMPHETAMINE FOR RESALE 04/06/2022

313290 4 JACKSON, JESSEE JAMES POSSESSION OF DRUG PARAPHERNALIA 04/06/2022

313291 1 JACKSON, JESSEE JAMES POSSESSION OF DRUG PARAPHERNALIA 04/06/2022

313291 2 JACKSON, JESSEE JAMES POSSESSION OF METHAMPHETAMINE FOR RESALE 04/06/2022



313292 1 WRIGHT, STEPHANIE SUE POSSESSION OF DRUG PARAPHERNALIA 04/06/2022

313292 2 WRIGHT, STEPHANIE SUE POSSESSION OF METHAMPHETAMINE FOR RESALE 04/06/2022

313293 1 JACKSON, MARTIN ANTOWNE ASSAULT 04/06/2022

313294 1 JAMES, KING ALLAH POSSESSION OF FIREARM WITH PRIOR DOMESTIC ASSAULT

CONVICTION

04/06/2022

313294 2 JAMES, KING ALLAH POSSESSION OF MDMA 04/06/2022

313295 1 JOHNSON, CASEY SEAN SECOND DEGREE MURDER 04/06/2022

313296 1 KEITH, KAULIN KINTREL RECKLESS AGGRAVATED ASSAULT 04/06/2022

313296 2 KEITH, KAULIN KINTREL VEHICULAR ASSAULT 04/06/2022

313296 3 KEITH, KAULIN KINTREL DRIVING LEFT OF CENTER 04/06/2022

313296 4 KEITH, KAULIN KINTREL RECKLESS DRIVING 04/06/2022

313296 5 KEITH, KAULIN KINTREL FINANCIAL RESPONSIBILITY 04/06/2022

313296 6 KEITH, KAULIN KINTREL VIOLATION OF DRIVERS LICENSE LAW 04/06/2022

313296 7 KEITH, KAULIN KINTREL DRIVING UNDER THE INFLUENCE 04/06/2022

313297 1 MARSH, NATHAN ALLEN FAILURE TO MAINTAIN LANE 04/06/2022

313297 2 MARSH, NATHAN ALLEN DRIVING UNDER THE INFLUENCE 04/06/2022

313298 1 QUINN, ADAM WAYNE POSSESSION OF METHAMPHETAMINE FOR RESALE 04/06/2022

313298 2 QUINN, ADAM WAYNE POSSESSION OF FIREARM DURING DANGEROUS OFFENSE 04/06/2022

313298 3 QUINN, ADAM WAYNE POSSESSION OF DRUG PARAPHERNALIA 04/06/2022

313299 1 RABON, MARCUS ALLEN BURGLARY OF A BUSINESS 04/06/2022

313299 2 RABON, MARCUS ALLEN POSSESSION OF BURGLARY TOOLS 04/06/2022

313299 3 RABON, MARCUS ALLEN THEFT OF PROPERTY 04/06/2022

313300 1 RAMIREZ, CHRISTIAN AGGRAVATED BURGLARY 04/06/2022



313300 2 RAMIREZ, CHRISTIAN DOMESTIC ASSAULT 04/06/2022

313300 3 RAMIREZ, CHRISTIAN VIOLATION OF ORDER OF PROTECTION 04/06/2022

313301 1 ROGERS, LENEAL BURGLARY OF A STORAGE BUILDING 04/06/2022

313302 1 SHADDEN, MICHAEL JUSTIN THEFT OF PROPERTY 04/06/2022

313302 2 SHADDEN, MICHAEL JUSTIN POSSESSING A FIREARM WITH PRIOR VIOLENT CONVICTION 04/06/2022

313302 3 SHADDEN, MICHAEL JUSTIN POSSESSION OF HANDGUN WHILE UNDER THE INFLUENCE 04/06/2022

313303 1 SHAVERS, JANET LYNN DRIVERS TO EXERCISE DUE CARE 04/06/2022

313303 2 SHAVERS, JANET LYNN DRIVING UNDER THE INFLUENCE 04/06/2022

313304 1 SHEPHEARD, JAMASON MARCEL UNLAWFUL POSSESSION OF FIREARM 04/06/2022

313304 2 SHEPHEARD, JAMASON MARCEL POSSESSION OF HANDGUN UNDER THE INFLUENCE 04/06/2022

313304 3 SHEPHEARD, JAMASON MARCEL POSSESSION OF FIREARM DURING DANGEROUS OFFENSE 04/06/2022

313304 4 SHEPHEARD, JAMASON MARCEL POSSESSION OF MARIJUANA FOR RESALE 04/06/2022

313304 5 SHEPHEARD, JAMASON MARCEL POSSESSION OF DRUG PARAPHERNALIA 04/06/2022

313304 6 SHEPHEARD, JAMASON MARCEL VIOLATION OF DRIVERS LICENSE LAW 04/06/2022

313304 7 SHEPHEARD, JAMASON MARCEL VIOLATION OF WINDOW TINT LAW 04/06/2022

313304 8 SHEPHEARD, JAMASON MARCEL THEFT OF PROPERTY 04/06/2022

313305 1 SHEPHEARD, JAMASON MARCEL POSSESSION OF DRUG PARAPHERNALIA 04/06/2022

313305 2 SHEPHEARD, JAMASON MARCEL VIOLATION OF TRAFFIC CONTROL DEVICE 04/06/2022

313305 3 SHEPHEARD, JAMASON MARCEL VIOLATION OF WINDOW TINT LAW 04/06/2022

313306 1 STROUD, DEMETRIUS RECKLESS ENDANGERMENT 04/06/2022

313306 2 STROUD, DEMETRIUS CRIMINAL IMPERSONATION 04/06/2022

313306 3 STROUD, DEMETRIUS UNLAWFUL POSSESSION OF FIREARM WITH INTENT TO GO ARMED 04/06/2022



313307 1 WALKER, DUSTIN TRAVONNE CONTRABAND IN PENAL INSTITUTION 04/06/2022

313308 1 WATSON, NATHANIEL THEFT OF PROPERTY 04/06/2022

313308 2 WATSON, NATHANIEL POSSESSION OF DEADLY WEAPON DURING NON DANGEROUS

OFFENSE

04/06/2022

313309 1 WILLIAMSON, CANDICE RUSHING THEFT OF PROPERTY 04/06/2022