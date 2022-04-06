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Breaking News


Grand Jury True Bills

Wednesday, April 6, 2022

Here are the Grand Jury True Bills:

313269 1 ALLEN, LAVONTE DESEAN POSSESSION OF FIREARM DURING A DANGEROUS OFFENSE 04/06/2022
313269 2 ALLEN, LAVONTE DESEAN POSSESSION OF MARIJUANA FOR RESALE 04/06/2022
313269 3 ALLEN, LAVONTE DESEAN POSSESSION OF DRUG PARAPHERNALIA 04/06/2022
313269 4 ALLEN, LAVONTE DESEAN POSSESSION OF CCOCAINE 04/06/2022
313269 5 ALLEN, LAVONTE DESEAN SPEEDING 04/06/2022
313269 6 ALLEN, LAVONTE DESEAN DRIVING ON SUSPENDED LICENSE 04/06/2022
313269 7 ALLEN, LAVONTE DESEAN VIOLATION OF DRIVER LICENSE LAW 04/06/2022
313269 8 ALLEN, LAVONTE DESEAN FINANCIAL RESPONSIBILITY 04/06/2022
313271 1 EBERHARDT, DEVIN LAVAR THEFT OF PROPERTY 04/06/2022
313270 1 ARMOUR, ASHLEY THEFT OF PROPERTY 04/06/2022
313272 1 ARMOUR, ASHLEY UNLAWFUL OPERATION OF CHOP SHOP 04/06/2022
313273 1 BROWN III, CHARLES EDWARD FINANCIAL RESPONSIBILITY 04/06/2022
313273 2 BROWN III, CHARLES EDWARD VIOLATION OF REGISTRATION LAW 04/06/2022
313273 3 BROWN III, CHARLES EDWARD DRIVING ON REVOKED LICENSE 04/06/2022
313274 1 BUCKNER, AMUS AGGRAVATED SEXUAL BATTERY 04/06/2022
313274 2 BUCKNER, AMUS AGGRAVATED BURGLARY 04/06/2022
313274 3 BUCKNER, AMUS RETALIATION FOR PAST ACTION 04/06/2022
313274 4 BUCKNER, AMUS RESISTING ARREST 04/06/2022
313274 5 BUCKNER, AMUS DISORDERLY CONDUCT 04/06/2022
313274 6 BUCKNER, AMUS PUBLIC INTOXICATION 04/06/2022

313275 1 BUTTS, TAMMIE JEAN DRIVING UNDER THE INFLUENCE 04/06/2022
313276 1 COFFEY, TESSA MARIE POSSESSION OF AMPHETAMINE 04/06/2022
313276 2 COFFEY, TESSA MARIE DRIVING UNDER THE INFLUENCE 04/06/2022
313277 1 CRAWLEY, JACOB DYLAN CRIMINAL SIMULATION 04/06/2022
313277 2 CRAWLEY, JACOB DYLAN POSSESSION OF METHAMPHETAMINE FOR RESALE 04/06/2022
313277 3 CRAWLEY, JACOB DYLAN POSSESSION OF DRUG PARAPHERNALIA 04/06/2022
313278 1 DEML III, WILLIAM ARTHUR THEFT OF PROPERTY 04/06/2022
313278 2 DEML III, WILLIAM ARTHUR POSSESSION OF DRUG PARAPHERNALIA 04/06/2022
313279 1 HOLLAND, ROBIN LEANN THEFT OF PROPERTY 04/06/2022
313279 2 HOLLAND, ROBIN LEANN POSSESSION OF DRUG PARAPHERNALIA 04/06/2022
313280 1 DEML III, WILLIAM ARTHUR OPEN CONTAINER LAW 04/06/2022
313280 2 DEML III, WILLIAM ARTHUR DRIVING ON REVOKED LICENSE 04/06/2022
313281 1 EBERHARDT, DEVIN LAVAR THEFT OF PROPERTY 04/06/2022
313281 2 EBERHARDT, DEVIN LAVAR ALTERING MANUFACTURER'S IDENTIFICATION NUMBER 04/06/2022
313281 3 EBERHARDT, DEVIN LAVAR ALTERING MANUFACTURER'S IDENTIFICATION NUMBER 04/06/2022
313281 4 EBERHARDT, DEVIN LAVAR UNLAWFUL OPERATION OF CHOP SHOP 04/06/2022
313282 1 FORTE, JACOREY TYVON BURGLARY 04/06/2022
313284 1 HIXSON, STACEY LEE BURGLARY 04/06/2022
313284 2 HIXSON, STACEY LEE BURGLARY 04/06/2022
313284 3 HIXSON, STACEY LEE BURGLARY 04/06/2022
313284 4 HIXSON, STACEY LEE THEFT OF PROPERTY 04/06/2022
313283 1 GENTRY, PATRICK TYLER BURGLARY 04/06/2022

313283 2 GENTRY, PATRICK TYLER BURGLARY 04/06/2022
313283 3 GENTRY, PATRICK TYLER BURGLARY 04/06/2022
313283 4 GENTRY, PATRICK TYLER THEFT OF PROPERTY 04/06/2022
313285 1 GUEYE, KHADIM TRAFFICKING FOR COMMERCIAL SEX ACT 04/06/2022
313286 1 HARTSFORD, TITUS HARRISON CRIMINAL TRESPASSING 04/06/2022
313287 1 HILTON, MAXWELL VERNON ARSON 04/06/2022
313287 2 HILTON, MAXWELL VERNON POSSESSION OF DRUG PARAPHERNALIA 04/06/2022
313287 3 HILTON, MAXWELL VERNON POSSESSION OF METHAMPHETAMINE 04/06/2022
313288 1 HOLLAND, LAMORO LABRON RESISTING ARREST 04/06/2022
313288 2 HOLLAND, LAMORO LABRON ASSAULT 04/06/2022
313288 3 HOLLAND, LAMORO LABRON ASSAULT 04/06/2022
313288 4 HOLLAND, LAMORO LABRON VANDALISM 04/06/2022
313288 5 HOLLAND, LAMORO LABRON DRIVING ON REVOKED LICENSE 04/06/2022
313288 6 HOLLAND, LAMORO LABRON DRIVING UNDER THE INFLUENCE 04/06/2022
313289 1 JACKSON, JESSEE JAMES VIOLATION OF REGISTRATION LAW 04/06/2022
313289 2 JACKSON, JESSEE JAMES FAILURE TO APPEAR 04/06/2022
313290 1 JACKSON, JESSEE JAMES VIOLATION OF REGISTRATION LAW 04/06/2022
313290 2 JACKSON, JESSEE JAMES THEFT OF PROPERTY 04/06/2022
313290 3 JACKSON, JESSEE JAMES POSSESSION OF METHAMPHETAMINE FOR RESALE 04/06/2022
313290 4 JACKSON, JESSEE JAMES POSSESSION OF DRUG PARAPHERNALIA 04/06/2022
313291 1 JACKSON, JESSEE JAMES POSSESSION OF DRUG PARAPHERNALIA 04/06/2022
313291 2 JACKSON, JESSEE JAMES POSSESSION OF METHAMPHETAMINE FOR RESALE 04/06/2022

313292 1 WRIGHT, STEPHANIE SUE POSSESSION OF DRUG PARAPHERNALIA 04/06/2022
313292 2 WRIGHT, STEPHANIE SUE POSSESSION OF METHAMPHETAMINE FOR RESALE 04/06/2022
313293 1 JACKSON, MARTIN ANTOWNE ASSAULT 04/06/2022
313294 1 JAMES, KING ALLAH POSSESSION OF FIREARM WITH PRIOR DOMESTIC ASSAULT
CONVICTION
04/06/2022
313294 2 JAMES, KING ALLAH POSSESSION OF MDMA 04/06/2022
313295 1 JOHNSON, CASEY SEAN SECOND DEGREE MURDER 04/06/2022
313296 1 KEITH, KAULIN KINTREL RECKLESS AGGRAVATED ASSAULT 04/06/2022
313296 2 KEITH, KAULIN KINTREL VEHICULAR ASSAULT 04/06/2022
313296 3 KEITH, KAULIN KINTREL DRIVING LEFT OF CENTER 04/06/2022
313296 4 KEITH, KAULIN KINTREL RECKLESS DRIVING 04/06/2022
313296 5 KEITH, KAULIN KINTREL FINANCIAL RESPONSIBILITY 04/06/2022
313296 6 KEITH, KAULIN KINTREL VIOLATION OF DRIVERS LICENSE LAW 04/06/2022
313296 7 KEITH, KAULIN KINTREL DRIVING UNDER THE INFLUENCE 04/06/2022
313297 1 MARSH, NATHAN ALLEN FAILURE TO MAINTAIN LANE 04/06/2022
313297 2 MARSH, NATHAN ALLEN DRIVING UNDER THE INFLUENCE 04/06/2022
313298 1 QUINN, ADAM WAYNE POSSESSION OF METHAMPHETAMINE FOR RESALE 04/06/2022
313298 2 QUINN, ADAM WAYNE POSSESSION OF FIREARM DURING DANGEROUS OFFENSE 04/06/2022
313298 3 QUINN, ADAM WAYNE POSSESSION OF DRUG PARAPHERNALIA 04/06/2022
313299 1 RABON, MARCUS ALLEN BURGLARY OF A BUSINESS 04/06/2022
313299 2 RABON, MARCUS ALLEN POSSESSION OF BURGLARY TOOLS 04/06/2022
313299 3 RABON, MARCUS ALLEN THEFT OF PROPERTY 04/06/2022
313300 1 RAMIREZ, CHRISTIAN AGGRAVATED BURGLARY 04/06/2022

313300 2 RAMIREZ, CHRISTIAN DOMESTIC ASSAULT 04/06/2022
313300 3 RAMIREZ, CHRISTIAN VIOLATION OF ORDER OF PROTECTION 04/06/2022
313301 1 ROGERS, LENEAL BURGLARY OF A STORAGE BUILDING 04/06/2022
313302 1 SHADDEN, MICHAEL JUSTIN THEFT OF PROPERTY 04/06/2022
313302 2 SHADDEN, MICHAEL JUSTIN POSSESSING A FIREARM WITH PRIOR VIOLENT CONVICTION 04/06/2022
313302 3 SHADDEN, MICHAEL JUSTIN POSSESSION OF HANDGUN WHILE UNDER THE INFLUENCE 04/06/2022
313303 1 SHAVERS, JANET LYNN DRIVERS TO EXERCISE DUE CARE 04/06/2022
313303 2 SHAVERS, JANET LYNN DRIVING UNDER THE INFLUENCE 04/06/2022
313304 1 SHEPHEARD, JAMASON MARCEL UNLAWFUL POSSESSION OF FIREARM 04/06/2022
313304 2 SHEPHEARD, JAMASON MARCEL POSSESSION OF HANDGUN UNDER THE INFLUENCE 04/06/2022
313304 3 SHEPHEARD, JAMASON MARCEL POSSESSION OF FIREARM DURING DANGEROUS OFFENSE 04/06/2022
313304 4 SHEPHEARD, JAMASON MARCEL POSSESSION OF MARIJUANA FOR RESALE 04/06/2022
313304 5 SHEPHEARD, JAMASON MARCEL POSSESSION OF DRUG PARAPHERNALIA 04/06/2022
313304 6 SHEPHEARD, JAMASON MARCEL VIOLATION OF DRIVERS LICENSE LAW 04/06/2022
313304 7 SHEPHEARD, JAMASON MARCEL VIOLATION OF WINDOW TINT LAW 04/06/2022
313304 8 SHEPHEARD, JAMASON MARCEL THEFT OF PROPERTY 04/06/2022
313305 1 SHEPHEARD, JAMASON MARCEL POSSESSION OF DRUG PARAPHERNALIA 04/06/2022
313305 2 SHEPHEARD, JAMASON MARCEL VIOLATION OF TRAFFIC CONTROL DEVICE 04/06/2022
313305 3 SHEPHEARD, JAMASON MARCEL VIOLATION OF WINDOW TINT LAW 04/06/2022
313306 1 STROUD, DEMETRIUS RECKLESS ENDANGERMENT 04/06/2022
313306 2 STROUD, DEMETRIUS CRIMINAL IMPERSONATION 04/06/2022
313306 3 STROUD, DEMETRIUS UNLAWFUL POSSESSION OF FIREARM WITH INTENT TO GO ARMED 04/06/2022

313307 1 WALKER, DUSTIN TRAVONNE CONTRABAND IN PENAL INSTITUTION 04/06/2022
313308 1 WATSON, NATHANIEL THEFT OF PROPERTY 04/06/2022
313308 2 WATSON, NATHANIEL POSSESSION OF DEADLY WEAPON DURING NON DANGEROUS
OFFENSE
04/06/2022
313309 1 WILLIAMSON, CANDICE RUSHING THEFT OF PROPERTY 04/06/2022


April 7, 2022

Latest Hamilton County Arrest Report

April 6, 2022

Police Blotter: Woman Hears Birds And Think Someone Is Whistling At Her; Drunk Man Can't Remember Where He Lives

April 6, 2022

Grand Jury True Bills


Here is the latest Hamilton County arrest report: ARELLANO, VICTOR OSCAR 4229 WOODLAWN DR OOLTEWAH, 373638461 Age at Arrest: 33 years old Arresting Agency: Collegedale Police Booked ... (click for more)

A woman on Cloverdale Circle told police she believed someone was outside of her window and blowing bird calls to annoy her. While on the scene, police heard constant natural bird chirps and ... (click for more)

Here are the Grand Jury True Bills: 313269 1 ALLEN, LAVONTE DESEAN POSSESSION OF FIREARM DURING A DANGEROUS OFFENSE 04/06/2022 313269 2 ALLEN, LAVONTE DESEAN POSSESSION OF MARIJUANA FOR ... (click for more)



Breaking News

Latest Hamilton County Arrest Report

Here is the latest Hamilton County arrest report: ARELLANO, VICTOR OSCAR 4229 WOODLAWN DR OOLTEWAH, 373638461 Age at Arrest: 33 years old Arresting Agency: Collegedale Police Booked for Previous Charges or Other Reason(s) BAILEY, DEMETRIUS CORDELL 2302 CORRAL TRL CHATTANOOGA, 37421 Age at Arrest: 42 years old Arresting Agency: Chattanooga THEFT OF PROPERTY ... (click for more)

Police Blotter: Woman Hears Birds And Think Someone Is Whistling At Her; Drunk Man Can't Remember Where He Lives

A woman on Cloverdale Circle told police she believed someone was outside of her window and blowing bird calls to annoy her. While on the scene, police heard constant natural bird chirps and nothing else. The only people outside were the woman and the officer. * * * A woman told police she has been leaving her car parked at Walgreens at 4810 Rossville Blvd. with a "For Sale" ... (click for more)

Opinion

Chattanooga, Spring Is In The Air

There are few things my wife and I love to do more than walk around Chattanooga. We are both graduates of UTC and have considered walking the streets of downtown one of our favorite activities for many years (We have simple hobbies). On a day this week, I was walking in the warm Spring sun and a thought occurred to me. The entire Chattanooga area is in a season of Spring. Not in ... (click for more)

Roy Exum: The Masters Begins

I am not among those who feverishly await Tiger Woods’ “game time” decision. He claims he wants to play but whatever; The Masters Golf Tournament will be just fine either way when it begins early tomorrow morning. In the years I was a sportswriter I covered 25 Masters, spending a week in Augusta every April, and while the names and the faces change, the tournament itself is as pure ... (click for more)

Sports

UTC Coaches Make First Public Appearance

On the left side was women’s basketball coach Shawn Poppie. On the right side of the row of chairs was men’s coach Dan Earl. And UTC’s administration and fans hope there are plenty of wins, conference titles and trips to the NCAA Tournament in front of both of their Chattanooga careers. UTC’s athletic director thanked every facet of the athletics department for their role in bringing ... (click for more)

Chattanooga FC Announces Volkswagen as Premier Kit Sponsor for 2022

Two iconic Chattanooga brands, better together. Chattanooga FC is thrilled to announce a collaboration with Volkswagen Group of America that will electrify supporters from their neighborhood pitches all the way to Fort Finley. “Not only will VW’s iconic logo return to the front of all CFC jerseys, but Volkswagen will work with us to provide more opportunities for women in soccer, ... (click for more)


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