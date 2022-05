Here are the Grand Jury no bills and true bills:

No Bills:

1 FINCH III, CLAUDE ABRAN STALKING 05/18/2022

1 SPENCE, IZIK DOMESTIC ASSAULT 05/18/2022

True Bills:

313534 1 BALLARD, RODNEY EDWARD ASSAULT 05/18/2022

313535 1 BIRT, TYRUS DEMETRAY CONTRABAND IN A PENAL INSTITUTION 05/18/2022

313536 1 BOYD, ROBERT LEON RECKLESS ENDANGERMENT 05/18/2022

313536 2 BOYD, ROBERT LEON TAMPERING WITH EVIDENCE 05/18/2022

313536 3 BOYD, ROBERT LEON POSS.

OF FENTANYL FOR RESALE 05/18/2022313536 4 BOYD, ROBERT LEON POSS. OF MORPHINE FOR RESALE 05/18/2022313536 5 BOYD, ROBERT LEON POSS. OF BUPRENORFINE FOR RESALE 05/18/2022313536 6 BOYD, ROBERT LEON POSSESSION OF DRUG PARAPHERNALIA 05/18/2022313536 7 BOYD, ROBERT LEON POSSESSION OF METHAMPHETAMINE FOR RESALE 05/18/2022313537 1 BROWN, DAQUARRIUS ARMONE BURGLARY 05/18/2022313538 1 BURNEY, JACQUELINE MARIE THEFT OF PROPERTY 05/18/2022313539 1 CRABTREE, ROBYN YVETTE LEAVING SCENE OF ACCIDENT 05/18/2022313539 2 CRABTREE, ROBYN YVETTE DISORDERLY CONDUCT 05/18/2022313539 3 CRABTREE, ROBYN YVETTE DRIVING UNDER THE INFLUENCE 05/18/2022313540 1 DUGGER, JOSIE ANN-MARIE ASSAULT 05/18/2022313540 2 DUGGER, JOSIE ANN-MARIE DISORDERLY CONDUCT 05/18/2022313541 1 FINCH III, CLAUDE ABRAN RECKLESS ENDANGERMENT 05/18/2022313541 2 FINCH III, CLAUDE ABRAN EVADING ARREST 05/18/2022313541 3 FINCH III, CLAUDE ABRAN SEXUAL BATTERY 05/18/2022313542 1 GARRET, QUINESHA JANAY THEFT OF PROPERTY 05/18/2022313542 2 GARRET, QUINESHA JANAY POSSESSION OF FIREARM WITH INTENT TO GO ARMED 05/18/2022313542 3 GARRET, QUINESHA JANAY POSS. OF FIREARM DURING A DANGEROUS FELONY 05/18/2022313542 4 GARRET, QUINESHA JANAY POSS. OF MARIHUANA FOR RESALE 05/18/2022313542 5 GARRET, QUINESHA JANAY POSSESSION OF DRUG PARAPHERNALIA 05/18/2022313542 6 GARRET, QUINESHA JANAY REGISTRATION MISUSE 05/18/2022313542 7 GARRET, QUINESHA JANAY DRIVING ON SUSPENDED LICENSE 05/18/2022313542 8 GARRET, QUINESHA JANAY TINTED WINDOWS VIOLATION 05/18/2022313543 1 HAMLIN, RICKY ALLEN POSSESSION OF METHAMPHETAMINE 05/18/2022313543 2 HAMLIN, RICKY ALLEN POSSESSION OF DRUG PARAPHERNALIA 05/18/2022313544 1 HARPER, ISABEL SPEEDING 05/18/2022313544 2 HARPER, ISABEL VIOLATION OF REGISTRATION LAW 05/18/2022313544 3 HARPER, ISABEL DRIVERS TO EXERCISE DUE CARE 05/18/2022313544 4 HARPER, ISABEL FAILURE TO MAINTAIN LANE 05/18/2022313544 5 HARPER, ISABEL DRIVING UNDER THE INFLUENCE 05/18/2022313545 1 HARRIS, RANDY WAYNE THEFT OF PROPERTY 05/18/2022313546 1 HICKS, RACHEL LYNN EVADING ARREST 05/18/2022313546 2 HICKS, RACHEL LYNN RECKLESS ENDANGERMENT 05/18/2022313546 3 HICKS, RACHEL LYNN RECKLESS DRIVING 05/18/2022313546 4 HICKS, RACHEL LYNN RECKLESS AGGRAVATED ASSAULT 05/18/2022313546 5 HICKS, RACHEL LYNN RECKLESS AGGRAVATED ASSAULT 05/18/2022313546 6 HICKS, RACHEL LYNN RECKLESS AGGRAVATED ASSAULT 05/18/2022313546 7 HICKS, RACHEL LYNN RESISTING ARREST 05/18/2022313546 8 HICKS, RACHEL LYNN LEAVING SCENE ACCIDENT 05/18/2022313546 9 HICKS, RACHEL LYNN LEAVING SCENE ACCIDENT 05/18/2022313546 10 HICKS, RACHEL LYNN VANDALISM 05/18/2022313546 11 HICKS, RACHEL LYNN VANDALISM 05/18/2022313546 12 HICKS, RACHEL LYNN DRIVING UNDER THE INFLUENCE 05/18/2022313547 1 HINES, EDWARD LEE VIOLATION OF ORDER OF PROTECTION 05/18/2022313548 1 HINES, EDWARD LEE VIOLATION OF ORDER OF PROTECTION 05/18/2022313549 1 HINES, EDWARD LEE STALKING 05/18/2022313549 2 HINES, EDWARD LEE VIOLATION OF ORDER OF PROTECTION 05/18/2022313550 1 HODGES, ANGELA DANIEILLE VIOLATION OF DRIVERS LICENSE LAW 05/18/2022313550 2 HODGES, ANGELA DANIEILLE FOLLOWING TOO CLOSELY 05/18/2022313550 3 HODGES, ANGELA DANIEILLE DRIVING UNDER THE INFLUENCE 05/18/2022313551 1 HUGULEY, MIKEL JAMAR DRIVING LEFT OF CENTER LINE 05/18/2022313551 2 HUGULEY, MIKEL JAMAR OBSTRUCTING HIGHWAY 05/18/2022313551 3 HUGULEY, MIKEL JAMAR DRIVING ON REVOKED LICENSE 05/18/2022313551 4 HUGULEY, MIKEL JAMAR DRIVING UNDER THE INFLUENCE 05/18/2022313552 1 IRELAND, DECLAN W DRIVING UNDER THE INFLUENCE 05/18/2022313553 1 JONES, ANTHONY JAWAUN VANDALISM 05/18/2022313553 2 JONES, ANTHONY JAWAUN DOMESTIC ASSAULT 05/18/2022313554 1 KEYLON, JONATHAN RAY ATTEMPTED FIRST DEGREE MURDER 05/18/2022313555 1 KIRK, DANIEL RAY AGGRAVATED DOMESTIC ASSAULT 05/18/2022313555 2 KIRK, DANIEL RAY AGGRAVATED KIDNAPPING 05/18/2022313555 3 KIRK, DANIEL RAY AGGRAVATED DOMESTIC ASSAULT 05/18/2022313555 4 KIRK, DANIEL RAY AGGRAVATED KIDNAPPING 05/18/2022313555 5 KIRK, DANIEL RAY INTERFERENCE WITH EMERGENCY CALL 05/18/2022313555 6 KIRK, DANIEL RAY PUBLIC INTOXICATION 05/18/2022313555 7 KIRK, DANIEL RAY POSSESSION OF FIREARM UNDER THE INFLUENCE 05/18/2022313555 8 KIRK, DANIEL RAY POSSESSION OF FIREARM DURING A DANGEROUS FELONY 05/18/2022313556 1 LACY, DERRICK ANDREW POSSESSION OF METHAMPHETAMINE FOR RESALE 05/18/2022313557 1 MANDELSON, JOSHUA J HARASSMENT 05/18/2022313558 1 MANDELSON, JOSHUA J ATTEMPTED AGGRAVATED BURGLARY 05/18/2022313558 2 MANDELSON, JOSHUA J POSSESSION OF BURGLARY TOOLS 05/18/2022313558 3 MANDELSON, JOSHUA J POSSESSION OF WEAPON DURING DANGEROUS OFFENSE 05/18/2022313559 1 MOORE, CRYSTAL RECKLESS AGGRAVATED ASSAULT 05/18/2022313559 2 MOORE, CRYSTAL RECKLESS AGGRAVATED ASSAULT 05/18/2022313559 3 MOORE, CRYSTAL RECKLESS ENDANGERMENT 05/18/2022313559 4 MOORE, CRYSTAL VEHICULAR ASSAULT 05/18/2022313559 5 MOORE, CRYSTAL VEHICULAR ASSAULT 05/18/2022313559 6 MOORE, CRYSTAL VEHICULAR ASSAULT 05/18/2022313559 7 MOORE, CRYSTAL VEHICULAR ASSAULT 05/18/2022313559 8 MOORE, CRYSTAL USE OF ALTERED LICENSE PLATE 05/18/2022313559 9 MOORE, CRYSTAL FAILURE TO EXERCISE DUE CARE 05/18/2022313559 10 MOORE, CRYSTAL VIOLATION OF TRAFFIC CONTROL DEVICE 05/18/2022313559 11 MOORE, CRYSTAL SPEEDING 05/18/2022313559 12 MOORE, CRYSTAL RECKLESS DRIVING 05/18/2022313559 13 MOORE, CRYSTAL FINANCIAL RESPONSIBILITY 05/18/2022313559 14 MOORE, CRYSTAL REGISTRATION VIOLATION 05/18/2022313559 15 MOORE, CRYSTAL PEDESTRIANS' RIGHT-OF-WAY IN CROSSWALKS 05/18/2022313559 16 MOORE, CRYSTAL DRIVING UNDER THE INFLUENCE 05/18/2022313560 1 MORGAN, PAUL LEVON ATTEMPTED FIRST DEGREE MURDER 05/18/2022313560 2 MORGAN, PAUL LEVON ATTEMPTED FIRST DEGREE MURDER 05/18/2022313561 1 PENLEY, MICHAEL RICHARD THEFT OF PROPERTY 05/18/2022313561 2 PENLEY, MICHAEL RICHARD EVADING ARREST 05/18/2022313561 3 PENLEY, MICHAEL RICHARD RECKLESS DRIVING 05/18/2022313561 4 PENLEY, MICHAEL RICHARD DRIVING ON SUSPENDED LICENSE 05/18/2022313562 1 PETTIT II, MARC ANTHONY UNLAWFUL REMOVAL OF TAGS 05/18/2022313562 2 PETTIT II, MARC ANTHONY POSSESSION OF METHAMPHETAMINE FOR RESALE 05/18/2022313562 3 PETTIT II, MARC ANTHONY POSSESSION OF OXYCODONE 05/18/2022313562 4 PETTIT II, MARC ANTHONY POSSESSION OF DRUG PARAPHERNALIA 05/18/2022313562 5 PETTIT II, MARC ANTHONY DRIVING ON SUSPENDED LICENSE 05/18/2022313562 6 PETTIT II, MARC ANTHONY FAILURE TO APPEAR 05/18/2022313563 1 PORCH, JAMALE MARQUISE AGGRAVATED ARSON 05/18/2022313564 1 ROBERTS, JESSICA DAWN DRIVING LEFT OF CENTER 05/18/2022313564 2 ROBERTS, JESSICA DAWN DRIVING UNDER THE INFLUENCE 05/18/2022313565 1 SHEPPARD, JUSTIN DARNAY AGGRAVATED ASSAULT 05/18/2022313565 2 SHEPPARD, JUSTIN DARNAY RECKLESS ENDANGERMENT 05/18/2022313565 3 SHEPPARD, JUSTIN DARNAY VANDALISM 05/18/2022313565 4 SHEPPARD, JUSTIN DARNAY POSSESSION OF FIREARM DURING A DANGEROUS OFFENSE 05/18/2022313565 5 SHEPPARD, JUSTIN DARNAY DISORDERLY CONDUCT 05/18/2022313565 6 SHEPPARD, JUSTIN DARNAY POSSESSION OF COCAINE FOR RESALE 05/18/2022313565 7 SHEPPARD, JUSTIN DARNAY FAILURE TO APPEAR 05/18/2022313566 1 SIMPSON, MATTHEW CODY VANDALISM 05/18/2022313566 2 SIMPSON, MATTHEW CODY EVADING ARREST 05/18/2022313566 3 SIMPSON, MATTHEW CODY POSSESSION OF FIREARM WITH PRIOR VIOLENT FELONYCONVICTION05/18/2022313567 1 TRIMBLE, ANTHONY EVADING ARREST 05/18/2022313567 2 TRIMBLE, ANTHONY RECKLESS ENDANGERMENT 05/18/2022313567 3 TRIMBLE, ANTHONY VIOLATION OF REGISTRATION LAW 05/18/2022313567 4 TRIMBLE, ANTHONY DRIVING ON SUSPENDED LICENSE 05/18/2022313568 1 VICENTE ITZEP, ELIEZER PITER VIOLATION OF OPEN CONTAINER LAW 05/18/2022313568 2 VICENTE ITZEP, ELIEZER PITER DRIVING UNDER THE INFLUENCE 05/18/2022313569 1 WARD, TIMIRA MARKIA THEFT OF PROPERTY 05/18/2022313570 1 WEST, KIMBERLY GAIL COERCION OF WITNESS 05/18/2022313570 2 WEST, KIMBERLY GAIL COERCION OF WITNESS 05/18/2022313571 1 WOODS, JAKEL M AGGRAVATED ROBBERY 05/18/2022313571 2 WOODS, JAKEL M AGGRAVATED ASSAULT 05/18/2022313571 3 WOODS, JAKEL M AGGRAVATED ASSAULT 05/18/2022313571 4 WOODS, JAKEL M AGGRAVATED ASSAULT 05/18/2022313571 5 WOODS, JAKEL M AGGRAVATED ASSAULT 05/18/2022