 Wednesday, May 18, 2022 87.0°F   mostly cloudy   Mostly Cloudy

Breaking News


Grand Jury No Bills And True Bills

Wednesday, May 18, 2022

Here are the Grand Jury no bills and true bills:

No Bills:

1 FINCH III, CLAUDE ABRAN STALKING 05/18/2022
1 SPENCE, IZIK DOMESTIC ASSAULT 05/18/2022

True Bills: 

313534 1 BALLARD, RODNEY EDWARD ASSAULT 05/18/2022
313535 1 BIRT, TYRUS DEMETRAY CONTRABAND IN A PENAL INSTITUTION 05/18/2022
313536 1 BOYD, ROBERT LEON RECKLESS ENDANGERMENT 05/18/2022
313536 2 BOYD, ROBERT LEON TAMPERING WITH EVIDENCE 05/18/2022
313536 3 BOYD, ROBERT LEON POSS.

OF FENTANYL FOR RESALE 05/18/2022
313536 4 BOYD, ROBERT LEON POSS. OF MORPHINE FOR RESALE 05/18/2022
313536 5 BOYD, ROBERT LEON POSS. OF BUPRENORFINE FOR RESALE 05/18/2022
313536 6 BOYD, ROBERT LEON POSSESSION OF DRUG PARAPHERNALIA 05/18/2022
313536 7 BOYD, ROBERT LEON POSSESSION OF METHAMPHETAMINE FOR RESALE 05/18/2022
313537 1 BROWN, DAQUARRIUS ARMONE BURGLARY 05/18/2022
313538 1 BURNEY, JACQUELINE MARIE THEFT OF PROPERTY 05/18/2022
313539 1 CRABTREE, ROBYN YVETTE LEAVING SCENE OF ACCIDENT 05/18/2022
313539 2 CRABTREE, ROBYN YVETTE DISORDERLY CONDUCT 05/18/2022
313539 3 CRABTREE, ROBYN YVETTE DRIVING UNDER THE INFLUENCE 05/18/2022
313540 1 DUGGER, JOSIE ANN-MARIE ASSAULT 05/18/2022
313540 2 DUGGER, JOSIE ANN-MARIE DISORDERLY CONDUCT 05/18/2022
313541 1 FINCH III, CLAUDE ABRAN RECKLESS ENDANGERMENT 05/18/2022
313541 2 FINCH III, CLAUDE ABRAN EVADING ARREST 05/18/2022
313541 3 FINCH III, CLAUDE ABRAN SEXUAL BATTERY 05/18/2022
313542 1 GARRET, QUINESHA JANAY THEFT OF PROPERTY 05/18/2022

313542 2 GARRET, QUINESHA JANAY POSSESSION OF FIREARM WITH INTENT TO GO ARMED 05/18/2022
313542 3 GARRET, QUINESHA JANAY POSS. OF FIREARM DURING A DANGEROUS FELONY 05/18/2022
313542 4 GARRET, QUINESHA JANAY POSS. OF MARIHUANA FOR RESALE 05/18/2022
313542 5 GARRET, QUINESHA JANAY POSSESSION OF DRUG PARAPHERNALIA 05/18/2022
313542 6 GARRET, QUINESHA JANAY REGISTRATION MISUSE 05/18/2022
313542 7 GARRET, QUINESHA JANAY DRIVING ON SUSPENDED LICENSE 05/18/2022
313542 8 GARRET, QUINESHA JANAY TINTED WINDOWS VIOLATION 05/18/2022
313543 1 HAMLIN, RICKY ALLEN POSSESSION OF METHAMPHETAMINE 05/18/2022
313543 2 HAMLIN, RICKY ALLEN POSSESSION OF DRUG PARAPHERNALIA 05/18/2022
313544 1 HARPER, ISABEL SPEEDING 05/18/2022
313544 2 HARPER, ISABEL VIOLATION OF REGISTRATION LAW 05/18/2022
313544 3 HARPER, ISABEL DRIVERS TO EXERCISE DUE CARE 05/18/2022
313544 4 HARPER, ISABEL FAILURE TO MAINTAIN LANE 05/18/2022
313544 5 HARPER, ISABEL DRIVING UNDER THE INFLUENCE 05/18/2022
313545 1 HARRIS, RANDY WAYNE THEFT OF PROPERTY 05/18/2022
313546 1 HICKS, RACHEL LYNN EVADING ARREST 05/18/2022
313546 2 HICKS, RACHEL LYNN RECKLESS ENDANGERMENT 05/18/2022
313546 3 HICKS, RACHEL LYNN RECKLESS DRIVING 05/18/2022
313546 4 HICKS, RACHEL LYNN RECKLESS AGGRAVATED ASSAULT 05/18/2022
313546 5 HICKS, RACHEL LYNN RECKLESS AGGRAVATED ASSAULT 05/18/2022
313546 6 HICKS, RACHEL LYNN RECKLESS AGGRAVATED ASSAULT 05/18/2022
313546 7 HICKS, RACHEL LYNN RESISTING ARREST 05/18/2022

313546 8 HICKS, RACHEL LYNN LEAVING SCENE ACCIDENT 05/18/2022
313546 9 HICKS, RACHEL LYNN LEAVING SCENE ACCIDENT 05/18/2022
313546 10 HICKS, RACHEL LYNN VANDALISM 05/18/2022
313546 11 HICKS, RACHEL LYNN VANDALISM 05/18/2022
313546 12 HICKS, RACHEL LYNN DRIVING UNDER THE INFLUENCE 05/18/2022
313547 1 HINES, EDWARD LEE VIOLATION OF ORDER OF PROTECTION 05/18/2022
313548 1 HINES, EDWARD LEE VIOLATION OF ORDER OF PROTECTION 05/18/2022
313549 1 HINES, EDWARD LEE STALKING 05/18/2022
313549 2 HINES, EDWARD LEE VIOLATION OF ORDER OF PROTECTION 05/18/2022
313550 1 HODGES, ANGELA DANIEILLE VIOLATION OF DRIVERS LICENSE LAW 05/18/2022
313550 2 HODGES, ANGELA DANIEILLE FOLLOWING TOO CLOSELY 05/18/2022
313550 3 HODGES, ANGELA DANIEILLE DRIVING UNDER THE INFLUENCE 05/18/2022
313551 1 HUGULEY, MIKEL JAMAR DRIVING LEFT OF CENTER LINE 05/18/2022
313551 2 HUGULEY, MIKEL JAMAR OBSTRUCTING HIGHWAY 05/18/2022
313551 3 HUGULEY, MIKEL JAMAR DRIVING ON REVOKED LICENSE 05/18/2022
313551 4 HUGULEY, MIKEL JAMAR DRIVING UNDER THE INFLUENCE 05/18/2022
313552 1 IRELAND, DECLAN W DRIVING UNDER THE INFLUENCE 05/18/2022
313553 1 JONES, ANTHONY JAWAUN VANDALISM 05/18/2022
313553 2 JONES, ANTHONY JAWAUN DOMESTIC ASSAULT 05/18/2022
313554 1 KEYLON, JONATHAN RAY ATTEMPTED FIRST DEGREE MURDER 05/18/2022
313555 1 KIRK, DANIEL RAY AGGRAVATED DOMESTIC ASSAULT 05/18/2022
313555 2 KIRK, DANIEL RAY AGGRAVATED KIDNAPPING 05/18/2022

313555 3 KIRK, DANIEL RAY AGGRAVATED DOMESTIC ASSAULT 05/18/2022
313555 4 KIRK, DANIEL RAY AGGRAVATED KIDNAPPING 05/18/2022
313555 5 KIRK, DANIEL RAY INTERFERENCE WITH EMERGENCY CALL 05/18/2022
313555 6 KIRK, DANIEL RAY PUBLIC INTOXICATION 05/18/2022
313555 7 KIRK, DANIEL RAY POSSESSION OF FIREARM UNDER THE INFLUENCE 05/18/2022
313555 8 KIRK, DANIEL RAY POSSESSION OF FIREARM DURING A DANGEROUS FELONY 05/18/2022
313556 1 LACY, DERRICK ANDREW POSSESSION OF METHAMPHETAMINE FOR RESALE 05/18/2022
313557 1 MANDELSON, JOSHUA J HARASSMENT 05/18/2022
313558 1 MANDELSON, JOSHUA J ATTEMPTED AGGRAVATED BURGLARY 05/18/2022
313558 2 MANDELSON, JOSHUA J POSSESSION OF BURGLARY TOOLS 05/18/2022
313558 3 MANDELSON, JOSHUA J POSSESSION OF WEAPON DURING DANGEROUS OFFENSE 05/18/2022
313559 1 MOORE, CRYSTAL RECKLESS AGGRAVATED ASSAULT 05/18/2022
313559 2 MOORE, CRYSTAL RECKLESS AGGRAVATED ASSAULT 05/18/2022
313559 3 MOORE, CRYSTAL RECKLESS ENDANGERMENT 05/18/2022
313559 4 MOORE, CRYSTAL VEHICULAR ASSAULT 05/18/2022
313559 5 MOORE, CRYSTAL VEHICULAR ASSAULT 05/18/2022
313559 6 MOORE, CRYSTAL VEHICULAR ASSAULT 05/18/2022
313559 7 MOORE, CRYSTAL VEHICULAR ASSAULT 05/18/2022
313559 8 MOORE, CRYSTAL USE OF ALTERED LICENSE PLATE 05/18/2022
313559 9 MOORE, CRYSTAL FAILURE TO EXERCISE DUE CARE 05/18/2022
313559 10 MOORE, CRYSTAL VIOLATION OF TRAFFIC CONTROL DEVICE 05/18/2022
313559 11 MOORE, CRYSTAL SPEEDING 05/18/2022

313559 12 MOORE, CRYSTAL RECKLESS DRIVING 05/18/2022
313559 13 MOORE, CRYSTAL FINANCIAL RESPONSIBILITY 05/18/2022
313559 14 MOORE, CRYSTAL REGISTRATION VIOLATION 05/18/2022
313559 15 MOORE, CRYSTAL PEDESTRIANS' RIGHT-OF-WAY IN CROSSWALKS 05/18/2022
313559 16 MOORE, CRYSTAL DRIVING UNDER THE INFLUENCE 05/18/2022
313560 1 MORGAN, PAUL LEVON ATTEMPTED FIRST DEGREE MURDER 05/18/2022
313560 2 MORGAN, PAUL LEVON ATTEMPTED FIRST DEGREE MURDER 05/18/2022
313561 1 PENLEY, MICHAEL RICHARD THEFT OF PROPERTY 05/18/2022
313561 2 PENLEY, MICHAEL RICHARD EVADING ARREST 05/18/2022
313561 3 PENLEY, MICHAEL RICHARD RECKLESS DRIVING 05/18/2022
313561 4 PENLEY, MICHAEL RICHARD DRIVING ON SUSPENDED LICENSE 05/18/2022
313562 1 PETTIT II, MARC ANTHONY UNLAWFUL REMOVAL OF TAGS 05/18/2022
313562 2 PETTIT II, MARC ANTHONY POSSESSION OF METHAMPHETAMINE FOR RESALE 05/18/2022
313562 3 PETTIT II, MARC ANTHONY POSSESSION OF OXYCODONE 05/18/2022
313562 4 PETTIT II, MARC ANTHONY POSSESSION OF DRUG PARAPHERNALIA 05/18/2022
313562 5 PETTIT II, MARC ANTHONY DRIVING ON SUSPENDED LICENSE 05/18/2022
313562 6 PETTIT II, MARC ANTHONY FAILURE TO APPEAR 05/18/2022
313563 1 PORCH, JAMALE MARQUISE AGGRAVATED ARSON 05/18/2022
313564 1 ROBERTS, JESSICA DAWN DRIVING LEFT OF CENTER 05/18/2022
313564 2 ROBERTS, JESSICA DAWN DRIVING UNDER THE INFLUENCE 05/18/2022
313565 1 SHEPPARD, JUSTIN DARNAY AGGRAVATED ASSAULT 05/18/2022
313565 2 SHEPPARD, JUSTIN DARNAY RECKLESS ENDANGERMENT 05/18/2022

313565 3 SHEPPARD, JUSTIN DARNAY VANDALISM 05/18/2022
313565 4 SHEPPARD, JUSTIN DARNAY POSSESSION OF FIREARM DURING A DANGEROUS OFFENSE 05/18/2022
313565 5 SHEPPARD, JUSTIN DARNAY DISORDERLY CONDUCT 05/18/2022
313565 6 SHEPPARD, JUSTIN DARNAY POSSESSION OF COCAINE FOR RESALE 05/18/2022
313565 7 SHEPPARD, JUSTIN DARNAY FAILURE TO APPEAR 05/18/2022
313566 1 SIMPSON, MATTHEW CODY VANDALISM 05/18/2022
313566 2 SIMPSON, MATTHEW CODY EVADING ARREST 05/18/2022
313566 3 SIMPSON, MATTHEW CODY POSSESSION OF FIREARM WITH PRIOR VIOLENT FELONY
CONVICTION
05/18/2022
313567 1 TRIMBLE, ANTHONY EVADING ARREST 05/18/2022
313567 2 TRIMBLE, ANTHONY RECKLESS ENDANGERMENT 05/18/2022
313567 3 TRIMBLE, ANTHONY VIOLATION OF REGISTRATION LAW 05/18/2022
313567 4 TRIMBLE, ANTHONY DRIVING ON SUSPENDED LICENSE 05/18/2022
313568 1 VICENTE ITZEP, ELIEZER PITER VIOLATION OF OPEN CONTAINER LAW 05/18/2022
313568 2 VICENTE ITZEP, ELIEZER PITER DRIVING UNDER THE INFLUENCE 05/18/2022
313569 1 WARD, TIMIRA MARKIA THEFT OF PROPERTY 05/18/2022
313570 1 WEST, KIMBERLY GAIL COERCION OF WITNESS 05/18/2022
313570 2 WEST, KIMBERLY GAIL COERCION OF WITNESS 05/18/2022
313571 1 WOODS, JAKEL M AGGRAVATED ROBBERY 05/18/2022
313571 2 WOODS, JAKEL M AGGRAVATED ASSAULT 05/18/2022
313571 3 WOODS, JAKEL M AGGRAVATED ASSAULT 05/18/2022
313571 4 WOODS, JAKEL M AGGRAVATED ASSAULT 05/18/2022
313571 5 WOODS, JAKEL M AGGRAVATED ASSAULT 05/18/2022


May 18, 2022

Grand Jury No Bills And True Bills

May 18, 2022

HCSO Responds To Multiple Vehicle Break-Ins On Benwood Drive

May 18, 2022

Police Blotter: Man Steals Loud Truck With Transmission Problems And Abandons It Down The Road; Man Complains Over "Smallest Possible Stuff"


Here are the Grand Jury no bills and true bills: No Bills: 1 FINCH III, CLAUDE ABRAN STALKING 05/18/2022 1 SPENCE, IZIK DOMESTIC ASSAULT 05/18/2022 True Bills: 313534 1 BALLARD, ... (click for more)

Hamilton County Sheriff’s Office deputies responded e arly Wednesday morning to a residence near the 6920 block of Benwood Drive for the report of suspicious activity. A resident advised ... (click for more)

A woman on Boy Scout Road told police her Chevrolet C/K 1500 had just been stolen. She said the truck has a bad transmission and she could hear it on the train tracks. Officers continued down ... (click for more)



Breaking News

Grand Jury No Bills And True Bills

Here are the Grand Jury no bills and true bills: No Bills: 1 FINCH III, CLAUDE ABRAN STALKING 05/18/2022 1 SPENCE, IZIK DOMESTIC ASSAULT 05/18/2022 True Bills: 313534 1 BALLARD, RODNEY EDWARD ASSAULT 05/18/2022 313535 1 BIRT, TYRUS DEMETRAY CONTRABAND IN A PENAL INSTITUTION 05/18/2022 313536 1 BOYD, ROBERT LEON RECKLESS ENDANGERMENT 05/18/2022 313536 2 BOYD, ... (click for more)

HCSO Responds To Multiple Vehicle Break-Ins On Benwood Drive

Hamilton County Sheriff’s Office deputies responded e arly Wednesday morning to a residence near the 6920 block of Benwood Drive for the report of suspicious activity. A resident advised two men were observed acting suspicious and were believed to be burglarizing vehicles. When confronted by deputies, the suspects fled on foot One of the subjects, a juvenile, was caught by ... (click for more)

Opinion

We Owe A Great Debt Of Gratitude To Sheriff Jim Hammond

I nearly bit off my tongue trying to restrain myself with regard to the attacks on Sheriff Jim Hammond in recent weeks. For over 25 years I have known Jim. I know him to be a fine Christian gentleman, a patriotic American, a genuinely compassionate leader. For many years, at his church, he taught Sunday School. On behalf of the U.S. Department of Justice, he taught constitutional ... (click for more)

Roy Exum: Muffling The Mobs From Neighborhoods

On Monday Florida Governor Ron DeSantis signed a bill to combat bad behavior, which most laws do, but HB 1571 should have never been necessary. It bans angry mobs and profane picketers from going into neighborhoods to protest in front of somebody’s house. We’ve seen the upraised middle fingers and the insidious language spewed out of megaphones in recent weeks in front of some Supreme ... (click for more)

Sports

Area Players Help Tennessee Wesleyan Softball Advance To 1st-Ever NAIA World Series

Several area softball standouts are helping Tennessee Wesleyan advance for the first time ever to the NAIA World Series. Wesleyan on Wednesday afternoon held off the No. 1 seeded Central Methodist University 8-7. Local players include Destiny Painter - Red Bank High School, Madison Stott - Sale Creek Middle/High School, Courtney Sneed - Soddy Daisy High School, Baylie Davis ... (click for more)

Offensive Explosion Leads #1 Vols Past Belmont, 18-0

Top-ranked Tennessee was active on the offensive end early and often Tuesday, shutting out Belmont in the regular season home finale at Lindsey Nelson Stadium, 18-0. The Vols scored four runs in the first inning, five runs in the second inning and then at least one run per inning all the way through the seventh. Tennessee's 18 runs are its third-most in a single game this ... (click for more)


Happenings

Dining

Business

Student Scene

Church

Memories

Real Estate

Living Well

Outdoors