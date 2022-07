Here are the Grand Jury no bills and true bills:

No Bills:

1 FENNESSEE, TAQUARIUS LAMAR EVADING ARREST 07/06/2022

2 FENNESSEE, TAQUARIUS LAMAR DRIVING ON REVOKED, SUSPENDED OR CANCELLED LICENSE 07/06/2022

3 FENNESSEE, TAQUARIUS LAMAR CRIMINAL IMPERSONATION 07/06/2022

4 FENNESSEE, TAQUARIUS LAMAR UNLAWFUL USE OF A DRIVERS LICENSE 07/06/2022

5 FENNESSEE, TAQUARIUS LAMAR SPEEDING 07/06/2022

6 FENNESSEE, TAQUARIUS LAMAR FINANCIAL RESPONSIBILITY 07/06/2022

True Bills:

313938 1 APPLEBERRY, TIMOTHY L ESPECIALLY AGGRAVATED ROBBERY 07/06/2022

313939 1 AUSTIN, LADEIRDRE MYRA AGGRAVATED DOMESTIC ASSAULT 07/06/2022

313940 1 AUSTIN, LADEIRDRE MYRA HARASSMENT 07/06/2022

313941 1 DOUGLAS, DETORY JERMAINE AGGRAVATED ASSAULT 07/06/2022

313941 2 DOUGLAS, DETORY JERMAINE EVADING ARREST 07/06/2022

313941 3 DOUGLAS, DETORY JERMAINE DOMESTIC ASSAULT 07/06/2022

313941 4 DOUGLAS, DETORY JERMAINE ATTEMPTED AGGRAVATED BURGLARY 07/06/2022

313941 5 DOUGLAS, DETORY JERMAINE STALKING 07/06/2022

313941 6 DOUGLAS, DETORY JERMAINE INTERFERENCE WITH EMERGENCY CALL 07/06/2022

313941 7 DOUGLAS, DETORY JERMAINE DISORDERLY CONDUCT 07/06/2022

313941 8 DOUGLAS, DETORY JERMAINE RECKLESS ENDANGERMENT 07/06/2022

313941 9 DOUGLAS, DETORY JERMAINE EVADING ARREST 07/06/2022

313941 10 DOUGLAS, DETORY JERMAINE AGGRAVATED BURGLARY 07/06/2022

313941 11 DOUGLAS, DETORY JERMAINE VIOLATION OF MOTORCYCLE HELMET LAW 07/06/2022

313941 12 DOUGLAS, DETORY JERMAINE DRIVING ON SUSPENDED LICENSE 07/06/2022

313941 13 DOUGLAS, DETORY JERMAINE VIOLATION OF NO CONTACT ORDER 07/06/2022

313942 1 ERVIN, CHRISTOPHER BENARD POSSESSION OF COCAINE FOR RESALE 07/06/2022

313942 2 ERVIN, CHRISTOPHER BENARD POSSESSION OF OXYCODONE FOR RESALE 07/06/2022

313942 3 ERVIN, CHRISTOPHER BENARD POSSESSION OF DRUG PARAPHERNALIA 07/06/2022

313942 4 ERVIN, CHRISTOPHER BENARD RECKLESS DRIVING 07/06/2022



313942 5 ERVIN, CHRISTOPHER BENARD DRIVING ON SUSPENDED LICENSE 07/06/2022

313942 6 ERVIN, CHRISTOPHER BENARD CONTRABAND IN PENAL INSTITUTIONS 07/06/2022

313943 1 GUINN, TAMMIE P DRIVING WRONG WAY 07/06/2022

313943 2 GUINN, TAMMIE P FAILURE TO MAINTAIN LANE 07/06/2022

313943 3 GUINN, TAMMIE P IMPROPER TURN 07/06/2022

313943 4 GUINN, TAMMIE P DRIVING UNDER THE INFLUENCE 07/06/2022

313944 1 HAMILTON, DARYL MICHEAL THEFT OF PROPERTY 07/06/2022

313945 1 HAMPTON, MICHAEL MALIK POSSESSION OF FIREARM DURING A DANGEROUS OFFENSE 07/06/2022

313945 2 HAMPTON, MICHAEL MALIK POSSESSION OF COCAINE FOR RESALE 07/06/2022

313945 3 HAMPTON, MICHAEL MALIK POSSESSION OF FIREARM WHILE UNDER ORDER OF PROTECTION 07/06/2022

313945 4 HAMPTON, MICHAEL MALIK VIOLATION OF ORDER OF PROTECTION 07/06/2022

313945 5 HAMPTON, MICHAEL MALIK POSSESSION OF DRUG PARAPHERNALIA 07/06/2022

313946 1 HAVNER, TIFFANY RENAE THEFT OF PROPERTY 07/06/2022

313946 2 HAVNER, TIFFANY RENAE FRAUDULENT USE OF DEBIT CARD 07/06/2022

313947 1 HOLIDAY, JEFFERY LEE DRIVING ON SUSPENDED LICENSE 07/06/2022

313947 2 HOLIDAY, JEFFERY LEE LEAVING SCENE OF ACCIDENT 07/06/2022

313947 3 HOLIDAY, JEFFERY LEE OPEN CONTAINER LAW 07/06/2022

313947 4 HOLIDAY, JEFFERY LEE FINANCIAL RESPONSIBILITY 07/06/2022

313947 5 HOLIDAY, JEFFERY LEE FAILURE TO EXERCISE DUE CARE 07/06/2022

313947 6 HOLIDAY, JEFFERY LEE FAILURE TO MAINTAIN LANE 07/06/2022

313947 7 HOLIDAY, JEFFERY LEE LEAVING SCENE OF ACCIDENT 07/06/2022

313947 8 HOLIDAY, JEFFERY LEE UNREGISTERED VEHICLE 07/06/2022



313947 9 HOLIDAY, JEFFERY LEE DRIVING UNDER THE INFLUENCE 07/06/2022

313948 1 KELLEY, TORRI AGGRAVATED ASSAULT 07/06/2022

313949 1 MCROY, STEVEN KYLE POSS. OF HANDGUN WHILE UNDER THE INFLUENCE 07/06/2022

313949 2 MCROY, STEVEN KYLE DRIVING UNDER THE INFLUENCE 07/06/2022

313950 1 MEERS, DALTON BRADLEY VIOLATION OF LIGHT LAW 07/06/2022

313950 2 MEERS, DALTON BRADLEY FINANCIAL RESPONSIBILITY 07/06/2022

313950 3 MEERS, DALTON BRADLEY DRIVING UNDER THE INFLUENCE 07/06/2022

313951 1 MILLER, BELINDA GAIL DRIVING UNDER THE INFLUENCE 07/06/2022

313952 1 PEISTRUP, LILI M MINOR IN POSSESSION OF ALCOHOL 07/06/2022

313952 2 PEISTRUP, LILI M VIOLATION OF REGISTRATION LAW 07/06/2022

313952 3 PEISTRUP, LILI M DRIVING UNDER THE INFLUENCE 07/06/2022

313953 1 PEREZ, CANDACE FAILURE TO MAINTAIN LANE 07/06/2022

313953 2 PEREZ, CANDACE DRIVING ON REVOKED LICENSE 07/06/2022

313953 3 PEREZ, CANDACE DRIVING UNDER THE INFLUENCE 07/06/2022

313954 1 PINEDA, SELENA ANN THEFT OF IDENTITY 07/06/2022

313955 1 POLLARD JR, THADDEUS AGGRAVATED ASSAULT 07/06/2022

313956 1 POLLARD JR, THADDEUS AGGRAVATED ASSAULT 07/06/2022

313956 2 POLLARD JR, THADDEUS RECKLESS ENDANGERMENT 07/06/2022

313956 3 POLLARD JR, THADDEUS POSSESSION OF DEADLY WEAPON DURING A NON DANGEROUS OFFENSE 07/06/2022

313956 4 POLLARD JR, THADDEUS VANDALISM 07/06/2022

313957 1 SMITH, KEDRICK LEBREN DRIVING ON REVOKED LICENSE 07/06/2022

313957 2 SMITH, KEDRICK LEBREN LEFT OF CENTER 07/06/2022



313957 3 SMITH, KEDRICK LEBREN FAILURE TO MAINTAIN LANE 07/06/2022

313957 4 SMITH, KEDRICK LEBREN DRIVING UNDER THE INFLUENCE 07/06/2022

313958 1 SOUTHERS JR, CEDRIC DURELL AGGRAVATED ASSAULT 07/06/2022

313958 2 SOUTHERS JR, CEDRIC DURELL POSS. OF HANDGUN WHILE UNDER THE INFLUENCE 07/06/2022

313958 3 SOUTHERS JR, CEDRIC DURELL LEAVING SCENE OF ACCIDENT 07/06/2022

313958 4 SOUTHERS JR, CEDRIC DURELL RECKLESS DRIVING 07/06/2022

313958 5 SOUTHERS JR, CEDRIC DURELL DRIVING UNDER THE INFLUENCE 07/06/2022

313959 1 SOUTHERS JR, CEDRIC DURELL DRIVING ON REVOKED LICENSE 07/06/2022

313959 2 SOUTHERS JR, CEDRIC DURELL FOLLOWING TOO CLOSELY 07/06/2022

313960 1 STALLION, TAYSHAUN LEBRON POSS OF MDMA FOR RESALE 07/06/2022

313960 2 STALLION, TAYSHAUN LEBRON POSSESSING A FIREARM WITH INTENT TO GO ARMED 07/06/2022

313960 3 STALLION, TAYSHAUN LEBRON POSS OF FIREARM DURING A DANGEROUS FELONY 07/06/2022

313960 4 STALLION, TAYSHAUN LEBRON DRIVING ON SUSPENDED LICENSE 07/06/2022

313960 5 STALLION, TAYSHAUN LEBRON VIOLATION OF TRAFFIC CONTROL DEVICE 07/06/2022

313961 1 SUTTON, DENESHA TIARA FACILITATION OF A FELONY 07/06/2022

313962 1 WATKINS, SARAH M AGGRAVATED ASSAULT 07/06/2022

313962 2 WATKINS, SARAH M AGGRAVATED ASSAULT 07/06/2022

313962 3 WATKINS, SARAH M RECKLESS ENDANGERMENT 07/06/2022

313962 4 WATKINS, SARAH M AGGRAVATED ASSAULT 07/06/2022

313962 5 WATKINS, SARAH M FALSE IMPRISONMENT 07/06/2022

313962 6 WATKINS, SARAH M FALSE IMPRISONMENT 07/06/2022

313962 7 WATKINS, SARAH M FALSE IMPRISONMENT 07/06/2022



313962 8 WATKINS, SARAH M EVADING ARREST 07/06/2022

313963 1 WILLIAMSON, CANDICE RUSHING THEFT OF PROPERTY 07/06/2022