 Wednesday, July 6, 2022 82.0°F   light rain   Light Rain

Breaking News


Grand Jury No Bills And True Bills

Wednesday, July 6, 2022

Here are the Grand Jury no bills and true bills:

No Bills:

1 FENNESSEE, TAQUARIUS LAMAR EVADING ARREST 07/06/2022
2 FENNESSEE, TAQUARIUS LAMAR DRIVING ON REVOKED, SUSPENDED OR CANCELLED LICENSE 07/06/2022
3 FENNESSEE, TAQUARIUS LAMAR CRIMINAL IMPERSONATION 07/06/2022
4 FENNESSEE, TAQUARIUS LAMAR UNLAWFUL USE OF A DRIVERS LICENSE 07/06/2022
5 FENNESSEE, TAQUARIUS LAMAR SPEEDING 07/06/2022
6 FENNESSEE, TAQUARIUS LAMAR FINANCIAL RESPONSIBILITY 07/06/2022

True Bills:

313938 1 APPLEBERRY, TIMOTHY L ESPECIALLY AGGRAVATED ROBBERY 07/06/2022
313939 1 AUSTIN, LADEIRDRE MYRA AGGRAVATED DOMESTIC ASSAULT 07/06/2022
313940 1 AUSTIN, LADEIRDRE MYRA HARASSMENT 07/06/2022
313941 1 DOUGLAS, DETORY JERMAINE AGGRAVATED ASSAULT 07/06/2022
313941 2 DOUGLAS, DETORY JERMAINE EVADING ARREST 07/06/2022
313941 3 DOUGLAS, DETORY JERMAINE DOMESTIC ASSAULT 07/06/2022
313941 4 DOUGLAS, DETORY JERMAINE ATTEMPTED AGGRAVATED BURGLARY 07/06/2022
313941 5 DOUGLAS, DETORY JERMAINE STALKING 07/06/2022
313941 6 DOUGLAS, DETORY JERMAINE INTERFERENCE WITH EMERGENCY CALL 07/06/2022
313941 7 DOUGLAS, DETORY JERMAINE DISORDERLY CONDUCT 07/06/2022
313941 8 DOUGLAS, DETORY JERMAINE RECKLESS ENDANGERMENT 07/06/2022
313941 9 DOUGLAS, DETORY JERMAINE EVADING ARREST 07/06/2022
313941 10 DOUGLAS, DETORY JERMAINE AGGRAVATED BURGLARY 07/06/2022
313941 11 DOUGLAS, DETORY JERMAINE VIOLATION OF MOTORCYCLE HELMET LAW 07/06/2022
313941 12 DOUGLAS, DETORY JERMAINE DRIVING ON SUSPENDED LICENSE 07/06/2022
313941 13 DOUGLAS, DETORY JERMAINE VIOLATION OF NO CONTACT ORDER 07/06/2022
313942 1 ERVIN, CHRISTOPHER BENARD POSSESSION OF COCAINE FOR RESALE 07/06/2022
313942 2 ERVIN, CHRISTOPHER BENARD POSSESSION OF OXYCODONE FOR RESALE 07/06/2022
313942 3 ERVIN, CHRISTOPHER BENARD POSSESSION OF DRUG PARAPHERNALIA 07/06/2022
313942 4 ERVIN, CHRISTOPHER BENARD RECKLESS DRIVING 07/06/2022

313942 5 ERVIN, CHRISTOPHER BENARD DRIVING ON SUSPENDED LICENSE 07/06/2022
313942 6 ERVIN, CHRISTOPHER BENARD CONTRABAND IN PENAL INSTITUTIONS 07/06/2022
313943 1 GUINN, TAMMIE P DRIVING WRONG WAY 07/06/2022
313943 2 GUINN, TAMMIE P FAILURE TO MAINTAIN LANE 07/06/2022
313943 3 GUINN, TAMMIE P IMPROPER TURN 07/06/2022
313943 4 GUINN, TAMMIE P DRIVING UNDER THE INFLUENCE 07/06/2022
313944 1 HAMILTON, DARYL MICHEAL THEFT OF PROPERTY 07/06/2022
313945 1 HAMPTON, MICHAEL MALIK POSSESSION OF FIREARM DURING A DANGEROUS OFFENSE 07/06/2022
313945 2 HAMPTON, MICHAEL MALIK POSSESSION OF COCAINE FOR RESALE 07/06/2022
313945 3 HAMPTON, MICHAEL MALIK POSSESSION OF FIREARM WHILE UNDER ORDER OF PROTECTION 07/06/2022
313945 4 HAMPTON, MICHAEL MALIK VIOLATION OF ORDER OF PROTECTION 07/06/2022
313945 5 HAMPTON, MICHAEL MALIK POSSESSION OF DRUG PARAPHERNALIA 07/06/2022
313946 1 HAVNER, TIFFANY RENAE THEFT OF PROPERTY 07/06/2022
313946 2 HAVNER, TIFFANY RENAE FRAUDULENT USE OF DEBIT CARD 07/06/2022
313947 1 HOLIDAY, JEFFERY LEE DRIVING ON SUSPENDED LICENSE 07/06/2022
313947 2 HOLIDAY, JEFFERY LEE LEAVING SCENE OF ACCIDENT 07/06/2022
313947 3 HOLIDAY, JEFFERY LEE OPEN CONTAINER LAW 07/06/2022
313947 4 HOLIDAY, JEFFERY LEE FINANCIAL RESPONSIBILITY 07/06/2022
313947 5 HOLIDAY, JEFFERY LEE FAILURE TO EXERCISE DUE CARE 07/06/2022
313947 6 HOLIDAY, JEFFERY LEE FAILURE TO MAINTAIN LANE 07/06/2022
313947 7 HOLIDAY, JEFFERY LEE LEAVING SCENE OF ACCIDENT 07/06/2022
313947 8 HOLIDAY, JEFFERY LEE UNREGISTERED VEHICLE 07/06/2022

313947 9 HOLIDAY, JEFFERY LEE DRIVING UNDER THE INFLUENCE 07/06/2022
313948 1 KELLEY, TORRI AGGRAVATED ASSAULT 07/06/2022
313949 1 MCROY, STEVEN KYLE POSS. OF HANDGUN WHILE UNDER THE INFLUENCE 07/06/2022
313949 2 MCROY, STEVEN KYLE DRIVING UNDER THE INFLUENCE 07/06/2022
313950 1 MEERS, DALTON BRADLEY VIOLATION OF LIGHT LAW 07/06/2022
313950 2 MEERS, DALTON BRADLEY FINANCIAL RESPONSIBILITY 07/06/2022
313950 3 MEERS, DALTON BRADLEY DRIVING UNDER THE INFLUENCE 07/06/2022
313951 1 MILLER, BELINDA GAIL DRIVING UNDER THE INFLUENCE 07/06/2022
313952 1 PEISTRUP, LILI M MINOR IN POSSESSION OF ALCOHOL 07/06/2022
313952 2 PEISTRUP, LILI M VIOLATION OF REGISTRATION LAW 07/06/2022
313952 3 PEISTRUP, LILI M DRIVING UNDER THE INFLUENCE 07/06/2022
313953 1 PEREZ, CANDACE FAILURE TO MAINTAIN LANE 07/06/2022
313953 2 PEREZ, CANDACE DRIVING ON REVOKED LICENSE 07/06/2022
313953 3 PEREZ, CANDACE DRIVING UNDER THE INFLUENCE 07/06/2022
313954 1 PINEDA, SELENA ANN THEFT OF IDENTITY 07/06/2022
313955 1 POLLARD JR, THADDEUS AGGRAVATED ASSAULT 07/06/2022
313956 1 POLLARD JR, THADDEUS AGGRAVATED ASSAULT 07/06/2022
313956 2 POLLARD JR, THADDEUS RECKLESS ENDANGERMENT 07/06/2022
313956 3 POLLARD JR, THADDEUS POSSESSION OF DEADLY WEAPON DURING A NON DANGEROUS OFFENSE 07/06/2022
313956 4 POLLARD JR, THADDEUS VANDALISM 07/06/2022
313957 1 SMITH, KEDRICK LEBREN DRIVING ON REVOKED LICENSE 07/06/2022
313957 2 SMITH, KEDRICK LEBREN LEFT OF CENTER 07/06/2022

313957 3 SMITH, KEDRICK LEBREN FAILURE TO MAINTAIN LANE 07/06/2022
313957 4 SMITH, KEDRICK LEBREN DRIVING UNDER THE INFLUENCE 07/06/2022
313958 1 SOUTHERS JR, CEDRIC DURELL AGGRAVATED ASSAULT 07/06/2022
313958 2 SOUTHERS JR, CEDRIC DURELL POSS. OF HANDGUN WHILE UNDER THE INFLUENCE 07/06/2022
313958 3 SOUTHERS JR, CEDRIC DURELL LEAVING SCENE OF ACCIDENT 07/06/2022
313958 4 SOUTHERS JR, CEDRIC DURELL RECKLESS DRIVING 07/06/2022
313958 5 SOUTHERS JR, CEDRIC DURELL DRIVING UNDER THE INFLUENCE 07/06/2022
313959 1 SOUTHERS JR, CEDRIC DURELL DRIVING ON REVOKED LICENSE 07/06/2022
313959 2 SOUTHERS JR, CEDRIC DURELL FOLLOWING TOO CLOSELY 07/06/2022
313960 1 STALLION, TAYSHAUN LEBRON POSS OF MDMA FOR RESALE 07/06/2022
313960 2 STALLION, TAYSHAUN LEBRON POSSESSING A FIREARM WITH INTENT TO GO ARMED 07/06/2022
313960 3 STALLION, TAYSHAUN LEBRON POSS OF FIREARM DURING A DANGEROUS FELONY 07/06/2022
313960 4 STALLION, TAYSHAUN LEBRON DRIVING ON SUSPENDED LICENSE 07/06/2022
313960 5 STALLION, TAYSHAUN LEBRON VIOLATION OF TRAFFIC CONTROL DEVICE 07/06/2022
313961 1 SUTTON, DENESHA TIARA FACILITATION OF A FELONY 07/06/2022
313962 1 WATKINS, SARAH M AGGRAVATED ASSAULT 07/06/2022
313962 2 WATKINS, SARAH M AGGRAVATED ASSAULT 07/06/2022
313962 3 WATKINS, SARAH M RECKLESS ENDANGERMENT 07/06/2022
313962 4 WATKINS, SARAH M AGGRAVATED ASSAULT 07/06/2022
313962 5 WATKINS, SARAH M FALSE IMPRISONMENT 07/06/2022
313962 6 WATKINS, SARAH M FALSE IMPRISONMENT 07/06/2022
313962 7 WATKINS, SARAH M FALSE IMPRISONMENT 07/06/2022

313962 8 WATKINS, SARAH M EVADING ARREST 07/06/2022
313963 1 WILLIAMSON, CANDICE RUSHING THEFT OF PROPERTY 07/06/2022


July 6, 2022

Brandi Giannunzio Faces Trial For Alleged Role In 2018 Death Case Of Two-Year-Old Annie Shell

July 6, 2022

Whitfield County Commission Chairman Is Critical Of New Property Assessments

July 6, 2022

Grand Jury No Bills And True Bills


Earlier this year, Benjamin Brown was convicted of criminally negligent homicide and reckless endangerment for the death of two-year-old Annie Shell. He is currently serving his three-year sentence. ... (click for more)

Jevin Jensen, chairman of the Whitfield County Board of Commissioners, was critical of the new assessments set by the Board of Assessors. He said, "It is very disappointing the Board of ... (click for more)

Here are the Grand Jury no bills and true bills: No Bills: 1 FENNESSEE, TAQUARIUS LAMAR EVADING ARREST 07/06/2022 2 FENNESSEE, TAQUARIUS LAMAR DRIVING ON REVOKED, SUSPENDED OR CANCELLED ... (click for more)



Breaking News

Brandi Giannunzio Faces Trial For Alleged Role In 2018 Death Case Of Two-Year-Old Annie Shell

Earlier this year, Benjamin Brown was convicted of criminally negligent homicide and reckless endangerment for the death of two-year-old Annie Shell. He is currently serving his three-year sentence. Meanwhile, Brown’s girlfriend and Annie Shell’s original babysitter, had a hearing in regards to her alleged false reports and accessory after the fact charges. It was decided ... (click for more)

Whitfield County Commission Chairman Is Critical Of New Property Assessments

Jevin Jensen, chairman of the Whitfield County Board of Commissioners, was critical of the new assessments set by the Board of Assessors. He said, "It is very disappointing the Board of Assessors chose a 22 percent countywide increase of residential property values since inflation is at a 40-year high. Housing prices have spiked but are likely to ease over time as interest ... (click for more)

Opinion

Dangerous Dam At Ketner's Mill Has Claimed Too Many Young Lives

Something must be done about the dangerous low head dam at Ketner’s Mill on the Sequatchie River in Whitwell, Tn. (Marion County). This dam is a dangerous public safety hazard that has claimed the lives of many young people through the years. It seems to me to be grossly negligent for the owner of this dam (which no longer serves any purpose) to continue to allow unknowing ... (click for more)

Uncovering Chattanooga’s Hidden Gem

Missionary Ridge is Chattanooga's "diamond in the rough" that can spearhead a new era in our city's growth. Way back on Nov. 25, 1863, soldiers under the leadership of General Ulysses S. Grant stormed Missionary Ridge and broke the back of the Confederacy. The Battle of Missionary Ridge demonstrated the superior forces of the industrialized North and gave their soldiers a chance ... (click for more)

Sports

Former Lee Goalkeeper To Start For Northern Ireland

Former Lee University All-American goalkeeper Jackie Burns will lead Northern Ireland in net as the country makes its debut in the Women's UEFA Euro 2022 Championship. Northern Ireland opens on July 7 against Norway at St. Mary's Stadium in Southampton. Burns and Northern Ireland will then play Austria on July 11 and wrap up Group A play with host England on July 15. Andy ... (click for more)

Dan Fleser: Vols Baseball, Basketball Get Top Transfers

Whether it’s entire universities or individual athletes, college athletics continues to be a fluid situation. Something or someone always seems to be moving somewhere. Usually there’s nothing going on during the languid days of late June and early July. But news last week of Southern Cal and UCLA joining the Big 10 Conference in 2024 was a whole lot of something. During ... (click for more)


Happenings

Dining

Business

Student Scene

Church

Memories

Real Estate

Living Well

Outdoors