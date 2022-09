Here are the Grand Jury true bills:

314350 1 BIVENS, KEVIN TROY CONTRABAND IN PENAL INSTITUTIONS 08/31/2022



314350 2 BIVENS, KEVIN TROY POSSESSION OF PROHIBITED WEAPON 08/31/2022314352 1 WATKINS, TERENCE ANTONIO POSSESSION OF FIREARM DURING A DANGEROUS OFFENSE 08/31/2022314352 2 WATKINS, TERENCE ANTONIO POSSESSION OF DRUG PARAPHERNALIA 08/31/2022314352 3 WATKINS, TERENCE ANTONIO POSSESSION OF HEROIN FOR RESALE 08/31/2022314352 4 WATKINS, TERENCE ANTONIO POSSESSION OF COCAINE FOR RESALE 08/31/2022314353 1 WATKINS, ZACHARY TYLER KEY POSSESSION OF FIREARM DURING A DANGEROUS OFFENSE 08/31/2022314353 2 WATKINS, ZACHARY TYLER KEY POSSESSION OF DRUG PARAPHERNALIA 08/31/2022314353 3 WATKINS, ZACHARY TYLER KEY POSSESSION OF HEROIN FOR RESALE 08/31/2022314353 4 WATKINS, ZACHARY TYLER KEY POSSESSION OF COCAINE FOR RESALE 08/31/2022314351 1 BRYANT, CHRISTOPHER CASEY POSSESSION OF FIREARM DURING A DANGEROUS OFFENSE 08/31/2022314351 2 BRYANT, CHRISTOPHER CASEY POSSESSION OF DRUG PARAPHERNALIA 08/31/2022314351 3 BRYANT, CHRISTOPHER CASEY POSSESSION OF HEROIN FOR RESALE 08/31/2022314351 4 BRYANT, CHRISTOPHER CASEY POSSESSION OF COCAINE FOR RESALE 08/31/2022314354 1 CHURCH, TYQUAVIOUS AGGRAVATED ASSAULT 08/31/2022314355 1 DILLARD, TREMAINE MARQUIS CONTRABAND IN PENAL INSTITUTIONS 08/31/2022314356 1 DYER, SECRET SNAY POSSESSION OF HEROIN 08/31/2022314356 2 DYER, SECRET SNAY CONTRABAND IN PENAL INSTITUTIONS 08/31/2022314357 1 DYER, SECRET SNAY POSSESSION OF FENTANYL FOR RESALE 08/31/2022314357 2 DYER, SECRET SNAY POSSESSION OF DRUG PARAPHERNALIA 08/31/2022314358 1 EDGE, STEVEN ALLEN DRIVING ON REVOKED LICENSE 08/31/2022314358 2 EDGE, STEVEN ALLEN DRIVING UNDER THE INFLUENCE 08/31/2022314359 1 FRANKLIN, MONTRELL JAWON CONTRABAND IN PENAL INSTITUTIONS 08/31/2022314360 1 GILLIAM, RODNEY CLINT AGGRAVATED ROBBERY 08/31/2022314361 1 HALE JR, BOSSIE DOMESTIC ASSAULT 08/31/2022314362 1 HART, SHAMIEKA ANQUANETTE THEFT OF PROPERTY 08/31/2022314362 2 HART, SHAMIEKA ANQUANETTE POSSESSION OF DRUG PARAPHERNALIA 08/31/2022314362 3 HART, SHAMIEKA ANQUANETTE DRIVING ON SUSPENDED LICENSE 08/31/2022314363 1 JACKSON, ALLEN TAYLOR TAMPERING WITH EVIDENCE 08/31/2022314364 1 KAISER, HANNAH COURTNEY TAMPERING WITH EVIDENCE 08/31/2022314365 1 LANGFORD, TIMOTHY JAMES HARASSMENT 08/31/2022314366 1 MCNAIR, CHYNA LEIGH THEFT OF PROPERTY 08/31/2022314367 1 MCNAIR, CHYNA LEIGH THEFT OF PROPERTY 08/31/2022314368 1 OLIVER, JOSHUA DAVID THEFT OF PROPERTY 08/31/2022314369 1 PENN, TIMOTHY LAMAR ROBBERY 08/31/2022314370 1 PHIPPS, GERALDINE MARIE POSSESSION OF METHAMPHETAMINE 08/31/2022314371 1 PHIPPS, GERALDINE MARIE POSSESSION OF DRUG PARAPHERNALIA 08/31/2022314371 2 PHIPPS, GERALDINE MARIE POSSESSION OF METHAMPHETAMINE 08/31/2022314371 3 PHIPPS, GERALDINE MARIE POSS.OF METHYLPHENIDATE FOR RESALE 08/31/2022314372 1 PHIPPS, GERALDINE MARIE POSS. OF AMPHETAMINE-DEXTROAMPHETAMINE 08/31/2022314372 2 PHIPPS, GERALDINE MARIE POSSESSION OF DRUG PARAPHERNALIA 08/31/2022314373 1 RAYFIELD JR, TONY TRENT AGGRAVATED DOMESTIC ASSAULT 08/31/2022314374 1 RUSSELL, RONALD DEWAYNE OPEN CONTAINER LAW 08/31/2022314374 2 RUSSELL, RONALD DEWAYNE DRIVING UNDER THE INFLUENCE 08/31/2022314375 1 SANCHEZ, RAFAEL FIGUEREDO EVADING ARREST 08/31/2022314375 2 SANCHEZ, RAFAEL FIGUEREDO RECKLESS ENDANGERMENT 08/31/2022314375 3 SANCHEZ, RAFAEL FIGUEREDO THEFT OVER $10,000 08/31/2022314375 4 SANCHEZ, RAFAEL FIGUEREDO FAILURE TO APPEAR 08/31/2022314375 5 SANCHEZ, RAFAEL FIGUEREDO DRIVING UNDER THE INFLUENCE 08/31/2022314376 1 SMITH, TERRANCE DANELL FIRST DEGREE PREMEDITATED MURDER 08/31/2022314377 1 SPANGLER, MARCUS AARON POSS. OF METHAMPHETAMINE FOR RESALE 08/31/2022314377 2 SPANGLER, MARCUS AARON POSSESSION OF ADDERALL 08/31/2022314377 3 SPANGLER, MARCUS AARON CHILD NEGLECT 08/31/2022314377 4 SPANGLER, MARCUS AARON TAMPERING WITH EVIDENCE 08/31/2022314377 5 SPANGLER, MARCUS AARON POSSESSION OF DRUG PARAPHERNALIA 08/31/2022314378 1 THOMPSON SR, MAURICE DEWITT DOMESTIC ASSAULT 08/31/2022314379 1 TINKER, DOUGLAS WAYNE BURGLARY 08/31/2022314379 2 TINKER, DOUGLAS WAYNE THEFT OVER $10,000 08/31/2022314380 1 TINKER, DOUGLAS WAYNE BURGLARY 08/31/2022314380 2 TINKER, DOUGLAS WAYNE THEFT OF PROPERTY 08/31/2022314381 1 TINKER, DOUGLAS WAYNE THEFT OF PROPERTY 08/31/2022314381 2 TINKER, DOUGLAS WAYNE VANDALISM 08/31/2022314382 1 TOWNSEND, ADRIANNA L BURGLARY OF AUTO 08/31/2022314383 1 VAUGHN, LARRY VIOLATION OF SEX OFFENDER REGISTRY 08/31/2022314384 1 WALTON, CHRISTOPHER SHAWN HARASSMENT 08/31/2022314384 2 WALTON, CHRISTOPHER SHAWN VIOLATION OF ORDER OF PROTECTION 08/31/2022314385 1 WARD, REBECCA ASHLEY FRAUDULENT USE OF CREDIT OR DEBIT CARD 08/31/2022314385 2 WARD, REBECCA ASHLEY IDENTITY THEFT 08/31/2022314385 3 WARD, REBECCA ASHLEY IDENTITY THEFT 08/31/2022314385 4 WARD, REBECCA ASHLEY IDENTITY THEFT 08/31/2022314385 5 WARD, REBECCA ASHLEY THEFT OF PROPERTY OVER $2,500 08/31/2022314385 6 WARD, REBECCA ASHLEY IDENTITY THEFT 08/31/2022314386 1 WARD, REBECCA ASHLEY FORGERY 08/31/2022314386 2 WARD, REBECCA ASHLEY FORGERY 08/31/2022314386 3 WARD, REBECCA ASHLEY FORGERY 08/31/2022314386 4 WARD, REBECCA ASHLEY IDENTITY THEFT 08/31/2022314386 5 WARD, REBECCA ASHLEY IDENTITY THEFT 08/31/2022314386 6 WARD, REBECCA ASHLEY IDENTITY THEFT 08/31/2022314386 7 WARD, REBECCA ASHLEY THEFT OF PROPERTY 08/31/2022314386 8 WARD, REBECCA ASHLEY THEFT OF PROPERTY 08/31/2022314386 9 WARD, REBECCA ASHLEY THEFT OF PROPERTY 08/31/2022314387 1 WATKINS, TERENCE ANTONIO POSSESSION OF FENTANYL FOR RESALE 08/31/2022314388 1 WHITE, KYLA MICHELLE TAMPERING WITH EVIDENCE 08/31/2022314388 2 WHITE, KYLA MICHELLE POSSESSION OF DRUG PARAPHERNALIA 08/31/2022314388 3 WHITE, KYLA MICHELLE POSSESSION OF METHAMPHETAMINE FOR RESALE 08/31/2022314389 1 WHITE, KYLA MICHELLE CONTRABAND IN PENAL INSTITUTIONS 08/31/2022314389 2 WHITE, KYLA MICHELLE TAMPERING WITH EVIDENCE 08/31/2022314389 3 WHITE, KYLA MICHELLE POSSESSION OF METHAMPHETAMINE 08/31/2022314389 4 WHITE, KYLA MICHELLE FAILURE TO APPEAR 08/31/2022314390 1 WHITE, KYLA MICHELLE CONTRABAND IN PENAL INSTITUTIONS 08/31/2022314391 1 WILLIAMS, CEDRICK ANTONIO VANDALISM 08/31/2022314392 1 WILLIAMS, DEONTA SHAWN VIOLATION OF REGISTRATION LAW 08/31/2022314392 2 WILLIAMS, DEONTA SHAWN DRIVING ON SUSPENDED LICENSE 08/31/2022314392 3 WILLIAMS, DEONTA SHAWN POSSESSION OF DRUG PARAPHERNALIA 08/31/2022314392 4 WILLIAMS, DEONTA SHAWN POSSESSION OF METHAMPHETAMINE FOR RESALE 08/31/2022314392 5 WILLIAMS, DEONTA SHAWN POSSESSION OF MDMA FOR RESALE 08/31/2022314392 6 WILLIAMS, DEONTA SHAWN POSSESSION OF OXYCODONE FOR RESALE 08/31/2022314392 7 WILLIAMS, DEONTA SHAWN DRIVING WITH METHAMPHETAMINE 08/31/2022314393 1 WINSTON, TRISTIAN AJE POSSESSION OF FIREARM WITH INTENT TO GO ARMED 08/31/2022314393 2 WINSTON, TRISTIAN AJE POSSESSION OF DRUG PARAPHERNALIA 08/31/2022314394 1 WINSTON, TRISTIAN AJE POSSESSION OF DRUG PARAPHERNALIA 08/31/2022314394 2 WINSTON, TRISTIAN AJE LIGHT LAW VIOLATION 08/31/2022314394 3 WINSTON, TRISTIAN AJE MINOR IN POSSESSION OF FIREARM 08/31/2022314395 1 WOODS, REGINALD DEWAYNE UNLAWFUL ACTION BY HOME IMPROVEMENT SERVICES PROVIDER 08/31/2022