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Breaking News


Grand Jury True Bills

Wednesday, August 31, 2022

Here are the Grand Jury true bills:

314350 1 BIVENS, KEVIN TROY CONTRABAND IN PENAL INSTITUTIONS 08/31/2022
314350 2 BIVENS, KEVIN TROY POSSESSION OF PROHIBITED WEAPON 08/31/2022
314352 1 WATKINS, TERENCE ANTONIO POSSESSION OF FIREARM DURING A DANGEROUS OFFENSE 08/31/2022
314352 2 WATKINS, TERENCE ANTONIO POSSESSION OF DRUG PARAPHERNALIA 08/31/2022
314352 3 WATKINS, TERENCE ANTONIO POSSESSION OF HEROIN FOR RESALE 08/31/2022
314352 4 WATKINS, TERENCE ANTONIO POSSESSION OF COCAINE FOR RESALE 08/31/2022
314353 1 WATKINS, ZACHARY TYLER KEY POSSESSION OF FIREARM DURING A DANGEROUS OFFENSE 08/31/2022
314353 2 WATKINS, ZACHARY TYLER KEY POSSESSION OF DRUG PARAPHERNALIA 08/31/2022
314353 3 WATKINS, ZACHARY TYLER KEY POSSESSION OF HEROIN FOR RESALE 08/31/2022
314353 4 WATKINS, ZACHARY TYLER KEY POSSESSION OF COCAINE FOR RESALE 08/31/2022
314351 1 BRYANT, CHRISTOPHER CASEY POSSESSION OF FIREARM DURING A DANGEROUS OFFENSE 08/31/2022
314351 2 BRYANT, CHRISTOPHER CASEY POSSESSION OF DRUG PARAPHERNALIA 08/31/2022
314351 3 BRYANT, CHRISTOPHER CASEY POSSESSION OF HEROIN FOR RESALE 08/31/2022
314351 4 BRYANT, CHRISTOPHER CASEY POSSESSION OF COCAINE FOR RESALE 08/31/2022
314354 1 CHURCH, TYQUAVIOUS AGGRAVATED ASSAULT 08/31/2022
314355 1 DILLARD, TREMAINE MARQUIS CONTRABAND IN PENAL INSTITUTIONS 08/31/2022
314356 1 DYER, SECRET SNAY POSSESSION OF HEROIN 08/31/2022
314356 2 DYER, SECRET SNAY CONTRABAND IN PENAL INSTITUTIONS 08/31/2022
314357 1 DYER, SECRET SNAY POSSESSION OF FENTANYL FOR RESALE 08/31/2022
314357 2 DYER, SECRET SNAY POSSESSION OF DRUG PARAPHERNALIA 08/31/2022

314358 1 EDGE, STEVEN ALLEN DRIVING ON REVOKED LICENSE 08/31/2022
314358 2 EDGE, STEVEN ALLEN DRIVING UNDER THE INFLUENCE 08/31/2022
314359 1 FRANKLIN, MONTRELL JAWON CONTRABAND IN PENAL INSTITUTIONS 08/31/2022
314360 1 GILLIAM, RODNEY CLINT AGGRAVATED ROBBERY 08/31/2022
314361 1 HALE JR, BOSSIE DOMESTIC ASSAULT 08/31/2022
314362 1 HART, SHAMIEKA ANQUANETTE THEFT OF PROPERTY 08/31/2022
314362 2 HART, SHAMIEKA ANQUANETTE POSSESSION OF DRUG PARAPHERNALIA 08/31/2022
314362 3 HART, SHAMIEKA ANQUANETTE DRIVING ON SUSPENDED LICENSE 08/31/2022
314363 1 JACKSON, ALLEN TAYLOR TAMPERING WITH EVIDENCE 08/31/2022
314364 1 KAISER, HANNAH COURTNEY TAMPERING WITH EVIDENCE 08/31/2022
314365 1 LANGFORD, TIMOTHY JAMES HARASSMENT 08/31/2022
314366 1 MCNAIR, CHYNA LEIGH THEFT OF PROPERTY 08/31/2022
314367 1 MCNAIR, CHYNA LEIGH THEFT OF PROPERTY 08/31/2022
314368 1 OLIVER, JOSHUA DAVID THEFT OF PROPERTY 08/31/2022
314369 1 PENN, TIMOTHY LAMAR ROBBERY 08/31/2022
314370 1 PHIPPS, GERALDINE MARIE POSSESSION OF METHAMPHETAMINE 08/31/2022
314371 1 PHIPPS, GERALDINE MARIE POSSESSION OF DRUG PARAPHERNALIA 08/31/2022
314371 2 PHIPPS, GERALDINE MARIE POSSESSION OF METHAMPHETAMINE 08/31/2022
314371 3 PHIPPS, GERALDINE MARIE POSS.
OF METHYLPHENIDATE FOR RESALE 08/31/2022
314372 1 PHIPPS, GERALDINE MARIE POSS. OF AMPHETAMINE-DEXTROAMPHETAMINE 08/31/2022
314372 2 PHIPPS, GERALDINE MARIE POSSESSION OF DRUG PARAPHERNALIA 08/31/2022
314373 1 RAYFIELD JR, TONY TRENT AGGRAVATED DOMESTIC ASSAULT 08/31/2022

314374 1 RUSSELL, RONALD DEWAYNE OPEN CONTAINER LAW 08/31/2022
314374 2 RUSSELL, RONALD DEWAYNE DRIVING UNDER THE INFLUENCE 08/31/2022
314375 1 SANCHEZ, RAFAEL FIGUEREDO EVADING ARREST 08/31/2022
314375 2 SANCHEZ, RAFAEL FIGUEREDO RECKLESS ENDANGERMENT 08/31/2022
314375 3 SANCHEZ, RAFAEL FIGUEREDO THEFT OVER $10,000 08/31/2022
314375 4 SANCHEZ, RAFAEL FIGUEREDO FAILURE TO APPEAR 08/31/2022
314375 5 SANCHEZ, RAFAEL FIGUEREDO DRIVING UNDER THE INFLUENCE 08/31/2022
314376 1 SMITH, TERRANCE DANELL FIRST DEGREE PREMEDITATED MURDER 08/31/2022
314377 1 SPANGLER, MARCUS AARON POSS. OF METHAMPHETAMINE FOR RESALE 08/31/2022
314377 2 SPANGLER, MARCUS AARON POSSESSION OF ADDERALL 08/31/2022
314377 3 SPANGLER, MARCUS AARON CHILD NEGLECT 08/31/2022
314377 4 SPANGLER, MARCUS AARON TAMPERING WITH EVIDENCE 08/31/2022
314377 5 SPANGLER, MARCUS AARON POSSESSION OF DRUG PARAPHERNALIA 08/31/2022
314378 1 THOMPSON SR, MAURICE DEWITT DOMESTIC ASSAULT 08/31/2022
314379 1 TINKER, DOUGLAS WAYNE BURGLARY 08/31/2022
314379 2 TINKER, DOUGLAS WAYNE THEFT OVER $10,000 08/31/2022
314380 1 TINKER, DOUGLAS WAYNE BURGLARY 08/31/2022
314380 2 TINKER, DOUGLAS WAYNE THEFT OF PROPERTY 08/31/2022
314381 1 TINKER, DOUGLAS WAYNE THEFT OF PROPERTY 08/31/2022
314381 2 TINKER, DOUGLAS WAYNE VANDALISM 08/31/2022
314382 1 TOWNSEND, ADRIANNA L BURGLARY OF AUTO 08/31/2022
314383 1 VAUGHN, LARRY VIOLATION OF SEX OFFENDER REGISTRY 08/31/2022

314384 1 WALTON, CHRISTOPHER SHAWN HARASSMENT 08/31/2022
314384 2 WALTON, CHRISTOPHER SHAWN VIOLATION OF ORDER OF PROTECTION 08/31/2022
314385 1 WARD, REBECCA ASHLEY FRAUDULENT USE OF CREDIT OR DEBIT CARD 08/31/2022
314385 2 WARD, REBECCA ASHLEY IDENTITY THEFT 08/31/2022
314385 3 WARD, REBECCA ASHLEY IDENTITY THEFT 08/31/2022
314385 4 WARD, REBECCA ASHLEY IDENTITY THEFT 08/31/2022
314385 5 WARD, REBECCA ASHLEY THEFT OF PROPERTY OVER $2,500 08/31/2022
314385 6 WARD, REBECCA ASHLEY IDENTITY THEFT 08/31/2022
314386 1 WARD, REBECCA ASHLEY FORGERY 08/31/2022
314386 2 WARD, REBECCA ASHLEY FORGERY 08/31/2022
314386 3 WARD, REBECCA ASHLEY FORGERY 08/31/2022
314386 4 WARD, REBECCA ASHLEY IDENTITY THEFT 08/31/2022
314386 5 WARD, REBECCA ASHLEY IDENTITY THEFT 08/31/2022
314386 6 WARD, REBECCA ASHLEY IDENTITY THEFT 08/31/2022
314386 7 WARD, REBECCA ASHLEY THEFT OF PROPERTY 08/31/2022
314386 8 WARD, REBECCA ASHLEY THEFT OF PROPERTY 08/31/2022
314386 9 WARD, REBECCA ASHLEY THEFT OF PROPERTY 08/31/2022
314387 1 WATKINS, TERENCE ANTONIO POSSESSION OF FENTANYL FOR RESALE 08/31/2022
314388 1 WHITE, KYLA MICHELLE TAMPERING WITH EVIDENCE 08/31/2022
314388 2 WHITE, KYLA MICHELLE POSSESSION OF DRUG PARAPHERNALIA 08/31/2022
314388 3 WHITE, KYLA MICHELLE POSSESSION OF METHAMPHETAMINE FOR RESALE 08/31/2022
314389 1 WHITE, KYLA MICHELLE CONTRABAND IN PENAL INSTITUTIONS 08/31/2022

314389 2 WHITE, KYLA MICHELLE TAMPERING WITH EVIDENCE 08/31/2022
314389 3 WHITE, KYLA MICHELLE POSSESSION OF METHAMPHETAMINE 08/31/2022
314389 4 WHITE, KYLA MICHELLE FAILURE TO APPEAR 08/31/2022
314390 1 WHITE, KYLA MICHELLE CONTRABAND IN PENAL INSTITUTIONS 08/31/2022
314391 1 WILLIAMS, CEDRICK ANTONIO VANDALISM 08/31/2022
314392 1 WILLIAMS, DEONTA SHAWN VIOLATION OF REGISTRATION LAW 08/31/2022
314392 2 WILLIAMS, DEONTA SHAWN DRIVING ON SUSPENDED LICENSE 08/31/2022
314392 3 WILLIAMS, DEONTA SHAWN POSSESSION OF DRUG PARAPHERNALIA 08/31/2022
314392 4 WILLIAMS, DEONTA SHAWN POSSESSION OF METHAMPHETAMINE FOR RESALE 08/31/2022
314392 5 WILLIAMS, DEONTA SHAWN POSSESSION OF MDMA FOR RESALE 08/31/2022
314392 6 WILLIAMS, DEONTA SHAWN POSSESSION OF OXYCODONE FOR RESALE 08/31/2022
314392 7 WILLIAMS, DEONTA SHAWN DRIVING WITH METHAMPHETAMINE 08/31/2022
314393 1 WINSTON, TRISTIAN AJE POSSESSION OF FIREARM WITH INTENT TO GO ARMED 08/31/2022
314393 2 WINSTON, TRISTIAN AJE POSSESSION OF DRUG PARAPHERNALIA 08/31/2022
314394 1 WINSTON, TRISTIAN AJE POSSESSION OF DRUG PARAPHERNALIA 08/31/2022
314394 2 WINSTON, TRISTIAN AJE LIGHT LAW VIOLATION 08/31/2022
314394 3 WINSTON, TRISTIAN AJE MINOR IN POSSESSION OF FIREARM 08/31/2022
314395 1 WOODS, REGINALD DEWAYNE UNLAWFUL ACTION BY HOME IMPROVEMENT SERVICES PROVIDER 08/31/2022

September 2, 2022

Top Hamilton County Schools Salaries For 2022-23

September 1, 2022

Latest Hamilton County Arrest Report

August 31, 2022

Grand Jury True Bills


Here are the top Hamilton County Schools salaries for 2022-23: (click for more)

Here is the latest Hamilton County arrest report: ASHLEY, JOHNNIE ETTA 4708 ROBINWOOD DR CHATTANOOGA, 34416 Age at Arrest: 54 years old Arresting Agency: Chattanooga PD AGGRAVATED ... (click for more)

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Breaking News

Top Hamilton County Schools Salaries For 2022-23

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Latest Hamilton County Arrest Report

Here is the latest Hamilton County arrest report: ASHLEY, JOHNNIE ETTA 4708 ROBINWOOD DR CHATTANOOGA, 34416 Age at Arrest: 54 years old Arresting Agency: Chattanooga PD AGGRAVATED ASSAULT BAUMGARTNER, KRISTIE GAIL 811 OSAGE DRIVE SODDY DAISY, 37379 Age at Arrest: 44 years old Arresting Agency: TVA POSSESSION OF METH (SELL, DEL. OR MANUFACTURING) FORGERY ... (click for more)

Opinion

Howard: Once On Path To Becoming Multi-Lingual, Multi-Skilled, Multi-Talented - And Response

I began attending Howard in second grade during the '60s. In addition to learning the three R's students were also introduced to foreign languages such as Spanish, French, Italian. By third grade we also had memorized most if not all the multiplication tables. Students were given these small multiplication cards, 1-12, to practice from. The keys to learning and retaining information ... (click for more)

Roy Exum: My September Garden

The temperature in Neyland Stadium will be in the high 80s tonight in Knoxville as the football Vols usher in the season but the expectations in Josh Heupel’s second season are much hotter. While my fall azaleas are in full bloom and my bang-bang roses are certainly proud, there is a delicious air of excitement with the UT football team opening its season in Neyland Stadium. ... (click for more)

Sports

Scenic City Classic Will Have Special Meaning For Kentucky State Board Chair - A Chattanooga Native

Kentucky State football will meet Fort Valley State on Sunday, Sept. 11, at 3 p.m. in Chattanooga for the Scenic City Classic. The Classic will take place at Finley Stadium. There will be numerous events leading up to the game: Friday, September 9 The Gathering, Chattanooga Convention Center, 7 p.m Saturday September 10 Divine Nine/HBCU - Bounce ... (click for more)

Dan Fleser: Vols Get Good Bru McCoy News

Tennessee’s offense got deeper and presumably better last Friday courtesy of the NCAA, which ruled transfer Bru McCoy eligible for the upcoming season. Josh Heupel said on Monday that the chain reaction of giving the news to McCoy and then watching him inform his father constituted a career highlight for the Vols’ second-year coach. Surely, there will be more to come from ... (click for more)


Happenings

Dining

Business

Student Scene

Church

Memories

Real Estate

Living Well

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