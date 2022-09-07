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Breaking News


Grand Jury True Bills

Wednesday, September 7, 2022

Here are the Grand Jury true bills:

314350 1 BIVENS, KEVIN TROY CONTRABAND IN PENAL INSTITUTIONS 08/31/2022
314350 2 BIVENS, KEVIN TROY POSSESSION OF PROHIBITED WEAPON 08/31/2022
314352 1 WATKINS, TERENCE ANTONIO POSSESSION OF FIREARM DURING A DANGEROUS OFFENSE 08/31/2022
314352 2 WATKINS, TERENCE ANTONIO POSSESSION OF DRUG PARAPHERNALIA 08/31/2022
314352 3 WATKINS, TERENCE ANTONIO POSSESSION OF HEROIN FOR RESALE 08/31/2022
314352 4 WATKINS, TERENCE ANTONIO POSSESSION OF COCAINE FOR RESALE 08/31/2022
314353 1 WATKINS, ZACHARY TYLER KEY POSSESSION OF FIREARM DURING A DANGEROUS OFFENSE 08/31/2022
314353 2 WATKINS, ZACHARY TYLER KEY POSSESSION OF DRUG PARAPHERNALIA 08/31/2022
314353 3 WATKINS, ZACHARY TYLER KEY POSSESSION OF HEROIN FOR RESALE 08/31/2022
314353 4 WATKINS, ZACHARY TYLER KEY POSSESSION OF COCAINE FOR RESALE 08/31/2022
314351 1 BRYANT, CHRISTOPHER CASEY POSSESSION OF FIREARM DURING A DANGEROUS OFFENSE 08/31/2022
314351 2 BRYANT, CHRISTOPHER CASEY POSSESSION OF DRUG PARAPHERNALIA 08/31/2022
314351 3 BRYANT, CHRISTOPHER CASEY POSSESSION OF HEROIN FOR RESALE 08/31/2022
314351 4 BRYANT, CHRISTOPHER CASEY POSSESSION OF COCAINE FOR RESALE 08/31/2022
314354 1 CHURCH, TYQUAVIOUS AGGRAVATED ASSAULT 08/31/2022
314355 1 DILLARD, TREMAINE MARQUIS CONTRABAND IN PENAL INSTITUTIONS 08/31/2022
314356 1 DYER, SECRET SNAY POSSESSION OF HEROIN 08/31/2022
314356 2 DYER, SECRET SNAY CONTRABAND IN PENAL INSTITUTIONS 08/31/2022
314357 1 DYER, SECRET SNAY POSSESSION OF FENTANYL FOR RESALE 08/31/2022
314357 2 DYER, SECRET SNAY POSSESSION OF DRUG PARAPHERNALIA 08/31/2022

314358 1 EDGE, STEVEN ALLEN DRIVING ON REVOKED LICENSE 08/31/2022
314358 2 EDGE, STEVEN ALLEN DRIVING UNDER THE INFLUENCE 08/31/2022
314359 1 FRANKLIN, MONTRELL JAWON CONTRABAND IN PENAL INSTITUTIONS 08/31/2022
314360 1 GILLIAM, RODNEY CLINT AGGRAVATED ROBBERY 08/31/2022
314361 1 HALE JR, BOSSIE DOMESTIC ASSAULT 08/31/2022
314362 1 HART, SHAMIEKA ANQUANETTE THEFT OF PROPERTY 08/31/2022
314362 2 HART, SHAMIEKA ANQUANETTE POSSESSION OF DRUG PARAPHERNALIA 08/31/2022
314362 3 HART, SHAMIEKA ANQUANETTE DRIVING ON SUSPENDED LICENSE 08/31/2022
314363 1 JACKSON, ALLEN TAYLOR TAMPERING WITH EVIDENCE 08/31/2022
314364 1 KAISER, HANNAH COURTNEY TAMPERING WITH EVIDENCE 08/31/2022
314365 1 LANGFORD, TIMOTHY JAMES HARASSMENT 08/31/2022
314366 1 MCNAIR, CHYNA LEIGH THEFT OF PROPERTY 08/31/2022
314367 1 MCNAIR, CHYNA LEIGH THEFT OF PROPERTY 08/31/2022
314368 1 OLIVER, JOSHUA DAVID THEFT OF PROPERTY 08/31/2022
314369 1 PENN, TIMOTHY LAMAR ROBBERY 08/31/2022
314370 1 PHIPPS, GERALDINE MARIE POSSESSION OF METHAMPHETAMINE 08/31/2022
314371 1 PHIPPS, GERALDINE MARIE POSSESSION OF DRUG PARAPHERNALIA 08/31/2022
314371 2 PHIPPS, GERALDINE MARIE POSSESSION OF METHAMPHETAMINE 08/31/2022
314371 3 PHIPPS, GERALDINE MARIE POSS.

OF METHYLPHENIDATE FOR RESALE 08/31/2022
314372 1 PHIPPS, GERALDINE MARIE POSS. OF AMPHETAMINE-DEXTROAMPHETAMINE 08/31/2022
314372 2 PHIPPS, GERALDINE MARIE POSSESSION OF DRUG PARAPHERNALIA 08/31/2022
314373 1 RAYFIELD JR, TONY TRENT AGGRAVATED DOMESTIC ASSAULT 08/31/2022

314374 1 RUSSELL, RONALD DEWAYNE OPEN CONTAINER LAW 08/31/2022
314374 2 RUSSELL, RONALD DEWAYNE DRIVING UNDER THE INFLUENCE 08/31/2022
314375 1 SANCHEZ, RAFAEL FIGUEREDO EVADING ARREST 08/31/2022
314375 2 SANCHEZ, RAFAEL FIGUEREDO RECKLESS ENDANGERMENT 08/31/2022
314375 3 SANCHEZ, RAFAEL FIGUEREDO THEFT OVER $10,000 08/31/2022
314375 4 SANCHEZ, RAFAEL FIGUEREDO FAILURE TO APPEAR 08/31/2022
314375 5 SANCHEZ, RAFAEL FIGUEREDO DRIVING UNDER THE INFLUENCE 08/31/2022
314376 1 SMITH, TERRANCE DANELL FIRST DEGREE PREMEDITATED MURDER 08/31/2022
314377 1 SPANGLER, MARCUS AARON POSS. OF METHAMPHETAMINE FOR RESALE 08/31/2022
314377 2 SPANGLER, MARCUS AARON POSSESSION OF ADDERALL 08/31/2022
314377 3 SPANGLER, MARCUS AARON CHILD NEGLECT 08/31/2022
314377 4 SPANGLER, MARCUS AARON TAMPERING WITH EVIDENCE 08/31/2022
314377 5 SPANGLER, MARCUS AARON POSSESSION OF DRUG PARAPHERNALIA 08/31/2022
314378 1 THOMPSON SR, MAURICE DEWITT DOMESTIC ASSAULT 08/31/2022
314379 1 TINKER, DOUGLAS WAYNE BURGLARY 08/31/2022
314379 2 TINKER, DOUGLAS WAYNE THEFT OVER $10,000 08/31/2022
314380 1 TINKER, DOUGLAS WAYNE BURGLARY 08/31/2022
314380 2 TINKER, DOUGLAS WAYNE THEFT OF PROPERTY 08/31/2022
314381 1 TINKER, DOUGLAS WAYNE THEFT OF PROPERTY 08/31/2022
314381 2 TINKER, DOUGLAS WAYNE VANDALISM 08/31/2022
314382 1 TOWNSEND, ADRIANNA L BURGLARY OF AUTO 08/31/2022
314383 1 VAUGHN, LARRY VIOLATION OF SEX OFFENDER REGISTRY 08/31/2022

314384 1 WALTON, CHRISTOPHER SHAWN HARASSMENT 08/31/2022
314384 2 WALTON, CHRISTOPHER SHAWN VIOLATION OF ORDER OF PROTECTION 08/31/2022
314385 1 WARD, REBECCA ASHLEY FRAUDULENT USE OF CREDIT OR DEBIT CARD 08/31/2022
314385 2 WARD, REBECCA ASHLEY IDENTITY THEFT 08/31/2022
314385 3 WARD, REBECCA ASHLEY IDENTITY THEFT 08/31/2022
314385 4 WARD, REBECCA ASHLEY IDENTITY THEFT 08/31/2022
314385 5 WARD, REBECCA ASHLEY THEFT OF PROPERTY OVER $2,500 08/31/2022
314385 6 WARD, REBECCA ASHLEY IDENTITY THEFT 08/31/2022
314386 1 WARD, REBECCA ASHLEY FORGERY 08/31/2022
314386 2 WARD, REBECCA ASHLEY FORGERY 08/31/2022
314386 3 WARD, REBECCA ASHLEY FORGERY 08/31/2022
314386 4 WARD, REBECCA ASHLEY IDENTITY THEFT 08/31/2022
314386 5 WARD, REBECCA ASHLEY IDENTITY THEFT 08/31/2022
314386 6 WARD, REBECCA ASHLEY IDENTITY THEFT 08/31/2022
314386 7 WARD, REBECCA ASHLEY THEFT OF PROPERTY 08/31/2022
314386 8 WARD, REBECCA ASHLEY THEFT OF PROPERTY 08/31/2022
314386 9 WARD, REBECCA ASHLEY THEFT OF PROPERTY 08/31/2022
314387 1 WATKINS, TERENCE ANTONIO POSSESSION OF FENTANYL FOR RESALE 08/31/2022
314388 1 WHITE, KYLA MICHELLE TAMPERING WITH EVIDENCE 08/31/2022
314388 2 WHITE, KYLA MICHELLE POSSESSION OF DRUG PARAPHERNALIA 08/31/2022
314388 3 WHITE, KYLA MICHELLE POSSESSION OF METHAMPHETAMINE FOR RESALE 08/31/2022
314389 1 WHITE, KYLA MICHELLE CONTRABAND IN PENAL INSTITUTIONS 08/31/2022

314389 2 WHITE, KYLA MICHELLE TAMPERING WITH EVIDENCE 08/31/2022
314389 3 WHITE, KYLA MICHELLE POSSESSION OF METHAMPHETAMINE 08/31/2022
314389 4 WHITE, KYLA MICHELLE FAILURE TO APPEAR 08/31/2022
314390 1 WHITE, KYLA MICHELLE CONTRABAND IN PENAL INSTITUTIONS 08/31/2022
314391 1 WILLIAMS, CEDRICK ANTONIO VANDALISM 08/31/2022
314392 1 WILLIAMS, DEONTA SHAWN VIOLATION OF REGISTRATION LAW 08/31/2022
314392 2 WILLIAMS, DEONTA SHAWN DRIVING ON SUSPENDED LICENSE 08/31/2022
314392 3 WILLIAMS, DEONTA SHAWN POSSESSION OF DRUG PARAPHERNALIA 08/31/2022
314392 4 WILLIAMS, DEONTA SHAWN POSSESSION OF METHAMPHETAMINE FOR RESALE 08/31/2022
314392 5 WILLIAMS, DEONTA SHAWN POSSESSION OF MDMA FOR RESALE 08/31/2022
314392 6 WILLIAMS, DEONTA SHAWN POSSESSION OF OXYCODONE FOR RESALE 08/31/2022
314392 7 WILLIAMS, DEONTA SHAWN DRIVING WITH METHAMPHETAMINE 08/31/2022
314393 1 WINSTON, TRISTIAN AJE POSSESSION OF FIREARM WITH INTENT TO GO ARMED 08/31/2022
314393 2 WINSTON, TRISTIAN AJE POSSESSION OF DRUG PARAPHERNALIA 08/31/2022
314394 1 WINSTON, TRISTIAN AJE POSSESSION OF DRUG PARAPHERNALIA 08/31/2022
314394 2 WINSTON, TRISTIAN AJE LIGHT LAW VIOLATION 08/31/2022
314394 3 WINSTON, TRISTIAN AJE MINOR IN POSSESSION OF FIREARM 08/31/2022
314395 1 WOODS, REGINALD DEWAYNE UNLAWFUL ACTION BY HOME IMPROVEMENT SERVICES PROVIDER 08/31/2022


September 7, 2022

Grand Jury True Bills

September 7, 2022

Catoosa County Contractor Republic Waste Services Raising Some Disposal Rates, Eliminating Cash Payments

September 7, 2022

Police Blotter: Driver Of Wrecked Jeep Takes Off The Tag And Leaves; Woman Complains That Kids Are Throwing Dirt On Her Patio


Here are the Grand Jury true bills: 314350 1 BIVENS, KEVIN TROY CONTRABAND IN PENAL INSTITUTIONS 08/31/2022 314350 2 BIVENS, KEVIN TROY POSSESSION OF PROHIBITED WEAPON 08/31/2022 314352 ... (click for more)

Representatives with Republic Waste Services, which operates and manages the Catoosa County Transfer Station, notified the Catoosa County Board of Commissioners of changes including some increased ... (click for more)

Police responded to a report of a single vehicle accident on I-24 westbound. A white Jeep slid off the road, hitting the cement wall. The Jeep was abandoned with heavy damage. Witnesses said ... (click for more)



Breaking News

Grand Jury True Bills

Here are the Grand Jury true bills: 314350 1 BIVENS, KEVIN TROY CONTRABAND IN PENAL INSTITUTIONS 08/31/2022 314350 2 BIVENS, KEVIN TROY POSSESSION OF PROHIBITED WEAPON 08/31/2022 314352 1 WATKINS, TERENCE ANTONIO POSSESSION OF FIREARM DURING A DANGEROUS OFFENSE 08/31/2022 314352 2 WATKINS, TERENCE ANTONIO POSSESSION OF DRUG PARAPHERNALIA 08/31/2022 314352 3 WATKINS, TERENCE ... (click for more)

Catoosa County Contractor Republic Waste Services Raising Some Disposal Rates, Eliminating Cash Payments

Representatives with Republic Waste Services, which operates and manages the Catoosa County Transfer Station, notified the Catoosa County Board of Commissioners of changes including some increased fees and eliminating cash payments for waste disposal. Some fees for residents will remain unchanged. Beginning Sept. 15, rates that have remained steady since 2005 will increase: ... (click for more)

Opinion

Mike Dunne, Thank You For Your Service To Hamilton County Citizens

One of the most respected individuals I know is Mike Dunne. He’s retiring from Hamilton County Government after serving 16 years in the Hamilton County Mayor’s Office. Mr. Dunne was hired by the late Claude Ramsey as his assistant. Mr. Dunne was no stranger as he worked for WTVC TV for 16 years before changing professions. The former television news anchor was very helpful ... (click for more)

Roy Exum: Georgia Jumps In Polls

Georgia, still glowing after Saturday’s 49-3 mauling of then-11 th ranked Oregon, leapfrogged over Alabama as the No. 1 college football team in the country on Tuesday in several polls. You’ll remember Georgia won last season’s national championship with a convincing 33-18 victory over the Crimson Tide but Alabama was darn-near unanimous as the No. 1 choice in the preseason polls. ... (click for more)

Sports

Dan Fleser: Tennessee To Play In Pennsylvania For 1st Time In Program History

When Tennessee visits Pittsburgh, it will be the first time in program history the Vols play in the state of Pennsylvania. Otherwise, not much in the way of new ground will be broken during Saturday’s football game at Acrisure Stadium. Assuming the Tennessee team bus drivers are local and know their way around Pittsburgh’s tricky downtown streets, nearly everything else will ... (click for more)

Randy Smith: Observations From CFB Week One

Not to brag....but my SEC picks from week one went very, very well. I picked 13 of 14 games correctly with my only miss being the Utah-Florida game, won by the Gators. Of course, a lot of folks probably missed that one. Here are some other observations from week one: Florida, under new head coach Billy Napier, is actually pretty good and quarterback Anthony Richardson is ... (click for more)


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