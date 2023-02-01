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Grand Jury No Bills And True Bills

  • Wednesday, February 1, 2023

Here are the Grand Jury no bills and true bills:

No Bills:

SKILLERN COPELAND, KAREN LAMISHA EVADING ARREST 02/01/2023
SKILLERN COPELAND, KAREN LAMISHA LEAVING SCENE OF ACCIDENT (PARKED VEHICLE) 02/01/2023
SKILLERN COPELAND, KAREN LAMISHA FAILURE TO REPORT ACCIDENT 02/01/2023

True Bills:

315018 1 BROOKS, PAMELA DIANE AGGRAVATED ASSAULT 02/01/2023
315019 1 CARTER, DEMETRIUS LAMONTE RECKLESS ENDANGERMENT 02/01/2023
315019 2 CARTER, DEMETRIUS LAMONTE POSSESSION OF DEADLY WEAPON DURING NON DANGEROUS OFFENSE 02/01/2023
315019 3 CARTER, DEMETRIUS LAMONTE THEFT OF PROPERTY 02/01/2023
315020 1 GEORGE, ANTHONY JERMAINE RESISTING ARREST 02/01/2023
315020 2 GEORGE, ANTHONY JERMAINE POSS OF MDMA FOR RESALE 02/01/2023
315020 3 GEORGE, ANTHONY JERMAINE TINTED WINDOWS VIOLATION 02/01/2023
315020 4 GEORGE, ANTHONY JERMAINE VIOLATING AUTO REGISTRATION LAW 02/01/2023
315021 1 MOYLAN, KAETLYN BRIANNA THEFT OF MERCHANDISE 02/01/2023
315022 1 PRICHARD, MORGAN TAYLOR POSS OF FENTANYL FOR RESALE 02/01/2023
315023 1 RAMSEY, SHUNICA SHANTELL THEFT OF PROPERTY 02/01/2023
315023 2 RAMSEY, SHUNICA SHANTELL CRIMINAL TRESPASSING 02/01/2023
315024 1 RHYMER, JAMES SCOTT VIOLATION OF OPEN CONTAINER LAW 02/01/2023
315024 2 RHYMER, JAMES SCOTT FINANCIAL RESPONSIBILITY 02/01/2023
315024 3 RHYMER, JAMES SCOTT DRIVING UNDER THE INFLUENCE 02/01/2023
315025 1 YOUSTER, LEVI SEAN BURGLARY OF AN AUTO 02/01/2023
315025 2 YOUSTER, LEVI SEAN ASSAULT 02/01/2023
315025 3 YOUSTER, LEVI SEAN DISORDERLY CONDUCT 02/01/2023
315025 4 YOUSTER, LEVI SEAN PUBLIC INTOXICATION 02/01/2023

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Randy Smith: Tom Brady Retires...Again
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  • 2/1/2023
County Mayor Wamp Drops Effort To Get $3 Million From WWTA Funds; East Hamilton Lights Approved
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  • 2/1/2023
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Grand Jury No Bills And True Bills
  • 2/1/2023

Here are the Grand Jury no bills and true bills: No Bills: SKILLERN COPELAND, KAREN LAMISHA EVADING ARREST 02/01/2023 SKILLERN COPELAND, KAREN LAMISHA LEAVING SCENE OF ACCIDENT (PARKED ... more

County Mayor Wamp Drops Effort To Get $3 Million From WWTA Funds; East Hamilton Lights Approved
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Chuck Day Named Melvin Jones Fellow By Lions Clubs International Foundation
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