Here are the Grand Jury no bills and true bills:
No Bills:
SKILLERN COPELAND, KAREN LAMISHA EVADING ARREST 02/01/2023
SKILLERN COPELAND, KAREN LAMISHA LEAVING SCENE OF ACCIDENT (PARKED VEHICLE) 02/01/2023
SKILLERN COPELAND, KAREN LAMISHA FAILURE TO REPORT ACCIDENT 02/01/2023
True Bills:
315018 1 BROOKS, PAMELA DIANE AGGRAVATED ASSAULT 02/01/2023
315019 1 CARTER, DEMETRIUS LAMONTE RECKLESS ENDANGERMENT 02/01/2023
315019 2 CARTER, DEMETRIUS LAMONTE POSSESSION OF DEADLY WEAPON DURING NON DANGEROUS OFFENSE 02/01/2023
315019 3 CARTER, DEMETRIUS LAMONTE THEFT OF PROPERTY 02/01/2023
315020 1 GEORGE, ANTHONY JERMAINE RESISTING ARREST 02/01/2023
315020 2 GEORGE, ANTHONY JERMAINE POSS OF MDMA FOR RESALE 02/01/2023
315020 3 GEORGE, ANTHONY JERMAINE TINTED WINDOWS VIOLATION 02/01/2023
315020 4 GEORGE, ANTHONY JERMAINE VIOLATING AUTO REGISTRATION LAW 02/01/2023
315021 1 MOYLAN, KAETLYN BRIANNA THEFT OF MERCHANDISE 02/01/2023
315022 1 PRICHARD, MORGAN TAYLOR POSS OF FENTANYL FOR RESALE 02/01/2023
315023 1 RAMSEY, SHUNICA SHANTELL THEFT OF PROPERTY 02/01/2023
315023 2 RAMSEY, SHUNICA SHANTELL CRIMINAL TRESPASSING 02/01/2023
315024 1 RHYMER, JAMES SCOTT VIOLATION OF OPEN CONTAINER LAW 02/01/2023
315024 2 RHYMER, JAMES SCOTT FINANCIAL RESPONSIBILITY 02/01/2023
315024 3 RHYMER, JAMES SCOTT DRIVING UNDER THE INFLUENCE 02/01/2023
315025 1 YOUSTER, LEVI SEAN BURGLARY OF AN AUTO 02/01/2023
315025 2 YOUSTER, LEVI SEAN ASSAULT 02/01/2023
315025 3 YOUSTER, LEVI SEAN DISORDERLY CONDUCT 02/01/2023
315025 4 YOUSTER, LEVI SEAN PUBLIC INTOXICATION 02/01/2023