Here are the Grand Jury no bills and true bills:

No Bills:

1 SPRAGUE, EDWARD LEVON POSS OF PILLS FOR RESALE 03/22/2023

1 SPRAGUE, EDWARD LEVON POSSESSION OF CONTROLLED SUBSTANCE-UKNOWN 03/22/2023

1 YOUNG, ERIC LIONELL DRUGS GENERAL CATEGORY FOR RESALE 03/22/2023

True Bills:

315204 1 BREWER, GREGORY DEWAYNE THEFT OF PROPERTY 03/22/2023

315205 1 BREWER, GREGORY DEWAYNE THEFT OF PROPERTY 03/22/2023

315206 1 BREWER, GREGORY DEWAYNE THEFT OF PROPERTY 03/22/2023

315207 1 BREWER, GREGORY DEWAYNE DOMESTIC ASSAULT 03/22/2023

315208 1 BREWER, GREGORY DEWAYNE THEFT OF PROPERTY 03/22/2023

315209 1 BREWER, GREGORY DEWAYNE THEFT OF PROPERTY 03/22/2023

315210 1 BREWER, GREGORY DEWAYNE THEFT OF PROPERTY 03/22/2023

315210 2 BREWER, GREGORY DEWAYNE THEFT OF PROPERTY 03/22/2023

315211 1 BUTCHEE, JANESIA N ASSAULT 03/22/2023

315211 2 BUTCHEE, JANESIA N THEFT OF PROPERTY 03/22/2023

315212 1 ELSTON, MATTHEW DEWAYNE VIOLATION OF ORDER OF PROTECTION 03/22/2023

315212 2 ELSTON, MATTHEW DEWAYNE HARASSMENT 03/22/2023

315212 3 ELSTON, MATTHEW DEWAYNE STALKING 03/22/2023

315213 1 HENDERSON, TONYA ONA POSSESSION OF FENTANYL FOR RESALE 03/22/2023

315213 2 HENDERSON, TONYA ONA DRIVING ON REVOKED, SUSPENDED LICENSE 03/22/2023

315214 1 JOHNSON, HENRY CHRISTOPHER DOMESTIC ASSAULT 03/22/2023

315215 1 JOHNSON, HENRY CHRISTOPHER AGGRAVATED ROBBERY 03/22/2023

315216 1 JOHNSON, HENRY CHRISTOPHER DOMESTIC AGGRAVATED ASSAULT 03/22/2023

315217 1 MARTIN, TRAVIS MARICE THEFT OF PROPERTY 03/22/2023

315217 2 MARTIN, TRAVIS MARICE FRAUDULENT USE OF CREDIT CARD 03/22/2023



315218 1 SPAINHOWER, KATIE LYNN FALSE REPORTS 03/22/2023

315218 2 SPAINHOWER, KATIE LYNN RETALIATION FOR PAST ACTION 03/22/2023

315218 3 SPAINHOWER, KATIE LYNN RETALIATION FOR PAST ACTION 03/22/2023

315219 1 SPRAGUE, EDWARD LEVON POSS OF FIREARM DURING A DANGEROUS FELONY 03/22/2023

315219 2 SPRAGUE, EDWARD LEVON POSS OF METHAMPHETAMINE FOR RESALE 03/22/2023

315219 3 SPRAGUE, EDWARD LEVON POSS OF PARA-FLOUROFENTANYL FOR RESALE 03/22/2023

315219 4 SPRAGUE, EDWARD LEVON POSSESSION OF DRUG PARAPHERNALIA 03/22/2023

315220 1 WALKER, MALIK CANTRELL VIOLATION OF ORDER OF PROTECTION 03/22/2023

315221 1 WALKER, MALIK CANTRELL AGGRAVATED STALKING 03/22/2023

315222 1 WERTZ, TRISTIN CAIN DOMESTIC ASSAULT 03/22/2023

315222 2 WERTZ, TRISTIN CAIN VANDALISM 03/22/2023

315223 1 WHITE JONES II, LEONARD LOUIS ASSAULT 03/22/2023

315224 1 WOODLEY, ALFRED LABRON THEFT OF PROPERTY 03/22/2023

315224 2 WOODLEY, ALFRED LABRON POSSESSION OF MARIJUANA 03/22/2023

315224 3 WOODLEY, ALFRED LABRON POSSESSION OF A FIREARM WITH PRIOR FELONY CONVICTION 03/22/2023

315224 4 WOODLEY, ALFRED LABRON TINTED WINDOWS VIOLATION 03/22/2023

315224 5 WOODLEY, ALFRED LABRON VIOLATING AUTO REGISTRATION LAW 03/22/2023

315224 6 WOODLEY, ALFRED LABRON DRIVING ON REVOKED LICENSE 03/22/2023

315225 1 YOUNG, ERIC LIONELL POSS OF COCAINE FOR RESALE 03/22/2023

315225 2 YOUNG, ERIC LIONELL POSSESSION OF MARIJUANA 03/22/2023

315225 3 YOUNG, ERIC LIONELL POSSESSION OF DRUG PARAPHERNALIA 03/22/2023