Here are the Grand Jury no bills and true bills:

No Bills:

1 DORTCH, JAKHORY L DOMESTIC ASSAULT 05/24/2023

2 DORTCH, JAKHORY L VANDALISM 05/24/2023

1 SLEDGE, RAY ANTHONY UNLAWFUL POSSESSION OF A FIREARM WITH INTENT TO GO

ARMED 05/24/2023

True Bills:

315508 1 CUNNINGHAM, WILLIE DEWAYNE AGGRAVATED BURGLARY 05/24/2023

315508 2 CUNNINGHAM, WILLIE DEWAYNE VANDALISM 05/24/2023

315508 3 CUNNINGHAM, WILLIE DEWAYNE AGGRAVATED CRUELTY TO ANIMALS 05/24/2023

315508 4 CUNNINGHAM, WILLIE DEWAYNE DOMESTIC ASSAULT 05/24/2023

315509 1 DORTCH, JAKHORY L AGGRAVATED KIDNAPPING 05/24/2023

315509 2 DORTCH, JAKHORY L EVADING ARREST 05/24/2023

315510 1 ELLIS, CHARITY MARIE THEFT OF PROPERTY 05/24/2023

315510 2 ELLIS, CHARITY MARIE FRAUDULENT USE OF CREDIT CARD 05/24/2023

315511 1 ELLIS, CHARITY MARIE FRAUDULENT USE OF CREDIT CARD 05/24/2023

315512 1 FRADY, KEVIN RICHARD UNLAWFUL POSSESSION OF A FIREARM WITH PRIOR FELONY DRUG CONVICTION 05/24/2023

315513 1 GOMEZ-LOPEZ, OTTO VIOLATION OF DRIVERS LICENSE LAW 05/24/2023

315513 2 GOMEZ-LOPEZ, OTTO FINANCIAL RESPONSIBILITY 05/24/2023

315513 3 GOMEZ-LOPEZ, OTTO FAILURE TO YIELD 05/24/2023

315513 4 GOMEZ-LOPEZ, OTTO FAILURE TO MAINTAIN LANE 05/24/2023

315513 5 GOMEZ-LOPEZ, OTTO DRIVING UNDER THE INFLUENCE 05/24/2023

315514 1 HARDAWAY, CHRISTOPHER LEO INDECENT EXPOSURE 05/24/2023

315514 2 HARDAWAY, CHRISTOPHER LEO CRIMINAL TRESPASSING 05/24/2023

315514 3 HARDAWAY, CHRISTOPHER LEO RESISTING ARREST 05/24/2023

315515 1 HUDGINS, COREY LEBRON CRIMINAL TRESPASSING 05/24/2023

315515 2 HUDGINS, COREY LEBRON VIOLATION OF ORDER OF PROTECTION 05/24/2023



315516 1 LAWSON, TRAVIS LEE AGGRAVATED CRUELTY TO ANIMALS 05/24/2023

315517 1 SLEDGE, RAY ANTHONY THEFT OF PROPERTY 05/24/2023

315517 2 SLEDGE, RAY ANTHONY UNLAWFUL POSSESSION OF FIREARM WITH PRIOR VIOLENT FELONY CONVICTION 05/24/2023

315518 1 SUGGS, JARVIS C FIRST DEGREE MURDER 05/24/2023

315519 1 WALKER, NIKKIE NICOLE RAPE 05/24/2023

315520 1 WILLIAMS, JOSEPH ALONZO POSSESSION OF FIREARM WITH PRIOR FELONY DRUG CONVICTION 05/24/2023

315520 2 WILLIAMS, JOSEPH ALONZO VIOLATION OF REGISTRATION LAW 05/24/2023

315520 3 WILLIAMS, JOSEPH ALONZO DRIVING ON REVOKED OR SUSPENDED LICENSE 05/24/2023