Here is the latest Hamilton County arrest report:
BALDWIN, ANNE ELYSE
1389 TIMBER LANE #201 CHATTANOOGA, 37421
Age at Arrest: 43 years old
Arresting Agency: Chattanooga
DRIVING LEFT OF CENTER LINE
DRIVING UNDER THE INFLUENCE
IMPLIED CONSENT LAW - DRIVERS
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BELL, JAMAL QUANELL
3003 3RD AVE CHATTANOOGA, 37406
Age at Arrest: 23 years old
Arresting Agency: Hamilton County
DOMESTIC ASSAULT
HARASSMENT
AGGRAVATED ASSAULT
AGGRAVATED BURGLARY (OCCUPIED HABITATION)
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BURNS, JOHNNY BALKMAN
PO BOX 1312 STATELINE EAST RIDGE, 37412
Age at Arrest: 52 years old
Arresting Agency: East Ridge
POSSESSION OF METH
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BUTTS, JOHN WAYNE
748 W 12TH ST CT CHATTANOOGA, 37402
Age at Arrest: 55 years old
Arresting Agency: Chattanooga
BURGLARY
BURGLARY
THEFT OF PROPERTY (CONDUCT INVOLV.MERCHANDISE)
BURGLARY
POSSESSION OF BURGLARY TOOLS
DRUGS GENERAL CATEGORY FOR RESALE
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COMBS, ZACHARY TYLER
6370 RAMSEY ROAD HARRISON, 37414
Age at Arrest: 27 years old
Arresting Agency: Chattanooga
DOMESTIC ASSAULT
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FAIRES, AMERKA LEDYIA
3818 KINGWOOD CIRCLE EASTRIDGE, 37412
Age at Arrest: 57 years old
Arresting Agency: East Ridge
PUBLIC INTOXICATION
FALSE REPORTS
911 VIOLATION (IMPROPER USE)
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FORESTER, BRYAN PATRICK
4929 BUCKNER LANE OOLTEWAH, 37363
Age at Arrest: 33 years old
Arresting Agency: Hamilton County
THEFT OF PROPERTY
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GIFFORD, CHRISTY LYNN
HOMELESS CHATTANOOGA, 37407
Age at Arrest: 37 years old
Arresting Agency: Chattanooga
DOMESTIC ASSAULT
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MCLAIN, JOSHUA MICHAEL
7014 MCCUTCHEON ROAD,ROOM 137 CHATTANOOGA, 37421
Age at Arrest: 34 years old
Arresting Agency: East Ridge
(THEFT OVER $2500)
(POSSESSION OF MARIJUANA FOR RESALE)
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MINOR, CANICE
3440 HICKORY GLEN DR CLARKSVILLE, 37040
Age at Arrest: 22 years old
Arresting Agency: Chattanooga
FALSE REPORTS
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NIX, DAKOTA STEVE
1856 BASILICA CT HIXSON, 37343
Age at Arrest: 24 years old
Arresting Agency: Hamilton County
FAILURE TO YIELD TO EMERGENCY VEHICLE
SPEEDING
RECKLESS DRIVING
DRIVING UNDER THE INFLUENCE
TRAFFIC CONTROL SIGNALS VIOLATION
DRIVERS TO EXERCISE DUE CARE
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PARIS, COREY J
17 S MOORE RD CHATTANOOGA, 37411
Age at Arrest: 33 years old
Arresting Agency: Chattanooga
RECKLESS ENDANGERMENT
AGGRAVATED CRIMINAL TRESPASS
AGGRAVATED ASSAULT (DOMESTIC)
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RICHARDSON, NICHOLAS R
163 SIGNAL HILLS DR CHATTANOOGA, 374051829
Age at Arrest: 37 years old
Arresting Agency: Chattanooga
AGGRAVATED ASSAULT (DOMESTIC)
VIOLATION OF ORDER OF PROTECTION OR RESTRAINING OR
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SIMMONS, RAUSHAUN
839 WHISPERWOOD TRL CHATTANOOGA,
Age at Arrest: 20 years old
Arresting Agency: East Ridge
EVADING ARREST
(AUTO BURGLARY ATTEMPTED)
RESISTING ARREST OR OBSTRUCTION OF LEGAL PROCESS
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TAYLOR, BRITTNEY NASHAY
1117 MOSS DRIVE APT C CHATTANOOGA, 37411
Age at Arrest: 32 years old
Arresting Agency: Chattanooga
AGGRAVATED ASSAULT
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TONEY, TREY DARNELL
460 BEVERLY KAY DRIVE CHATTANOOGA, 37416
Age at Arrest: 36 years old
Arresting Agency: Hamilton County
POSSESSION OF CONTROLLED SUBSTANCE
POSSESSION OF DRUG PARAPHERNALIA
SPEEDING
RECKLESS DRIVING
DRIVING UNDER THE INFLUENCE
IMPLIED CONSENT LAW - DRIVERS
DRIVERS TO EXERCISE DUE CARE
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WALKER, JONATHAN MORRELL
123 SIGNAL HILLS DR CHATTANOOGA, 374051829
Age at Arrest: 35 years old
Arresting Agency: Chattanooga
POSSESSION OF CONTROLLED SUBSTANCE (HEROIN)
POSSESSION OF CONTROLLED SUBSTANCE (MARIJUANA)
POSSESSION OF DRUG PARAPHERNALIA
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WEBB, TRISTON TANNER
796 FLINN DR CHATTANOOGA,
Age at Arrest: 23 years old
Arresting Agency: East Ridge
DRIVING UNDER THE INFLUENCE
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WHITE, NOAH DENNIS ROSS
4079 TEAKWOOD DRIVE CHATTANOOGA, 37416
Age at Arrest: 23 years old
Arresting Agency: Chattanooga
POSSESSION OF DRUG PARAPHERNALIA
RECKLESS ENDANGERMENT
RECKLESS DRIVING
EVADING ARREST