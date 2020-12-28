 Monday, December 28, 2020 Weather

Breaking News


Latest Hamilton County Arrest Report

Monday, December 28, 2020

Here is the latest Hamilton County arrest report:

BALDWIN, ANNE ELYSE 
1389 TIMBER LANE #201 CHATTANOOGA, 37421 
Age at Arrest: 43 years old
Arresting Agency: Chattanooga
DRIVING LEFT OF CENTER LINE
DRIVING UNDER THE INFLUENCE
IMPLIED CONSENT LAW - DRIVERS
-----
BELL, JAMAL QUANELL 
3003 3RD AVE CHATTANOOGA, 37406 
Age at Arrest: 23 years old
Arresting Agency: Hamilton County
DOMESTIC ASSAULT
HARASSMENT
AGGRAVATED ASSAULT
AGGRAVATED BURGLARY (OCCUPIED HABITATION)
-----
BURNS, JOHNNY BALKMAN 
PO BOX 1312 STATELINE EAST RIDGE, 37412 
Age at Arrest: 52 years old
Arresting Agency: East Ridge
POSSESSION OF METH
-----
BUTTS, JOHN WAYNE 
748 W 12TH ST CT CHATTANOOGA, 37402 
Age at Arrest: 55 years old
Arresting Agency: Chattanooga
BURGLARY
BURGLARY
THEFT OF PROPERTY (CONDUCT INVOLV.MERCHANDISE)
BURGLARY
POSSESSION OF BURGLARY TOOLS
DRUGS GENERAL CATEGORY FOR RESALE
-----
COMBS, ZACHARY TYLER 
6370 RAMSEY ROAD HARRISON, 37414 
Age at Arrest: 27 years old
Arresting Agency: Chattanooga
DOMESTIC ASSAULT
-----
FAIRES, AMERKA LEDYIA 
3818 KINGWOOD CIRCLE EASTRIDGE, 37412 
Age at Arrest: 57 years old
Arresting Agency: East Ridge
PUBLIC INTOXICATION
FALSE REPORTS
911 VIOLATION (IMPROPER USE)
-----
FORESTER, BRYAN PATRICK 
4929 BUCKNER LANE OOLTEWAH, 37363 
Age at Arrest: 33 years old
Arresting Agency: Hamilton County
THEFT OF PROPERTY
-----
GIFFORD, CHRISTY LYNN 
HOMELESS CHATTANOOGA, 37407 
Age at Arrest: 37 years old
Arresting Agency: Chattanooga
DOMESTIC ASSAULT
-----
MCLAIN, JOSHUA MICHAEL 
7014 MCCUTCHEON ROAD,ROOM 137 CHATTANOOGA, 37421 
Age at Arrest: 34 years old
Arresting Agency: East Ridge
(THEFT OVER $2500)
(POSSESSION OF MARIJUANA FOR RESALE)
-----
MINOR, CANICE 
3440 HICKORY GLEN DR CLARKSVILLE, 37040 
Age at Arrest: 22 years old
Arresting Agency: Chattanooga
FALSE REPORTS
-----
NIX, DAKOTA STEVE 
1856 BASILICA CT HIXSON, 37343 
Age at Arrest: 24 years old
Arresting Agency: Hamilton County
FAILURE TO YIELD TO EMERGENCY VEHICLE
SPEEDING
RECKLESS DRIVING
DRIVING UNDER THE INFLUENCE
TRAFFIC CONTROL SIGNALS VIOLATION
DRIVERS TO EXERCISE DUE CARE
-----
PARIS, COREY J 
17 S MOORE RD CHATTANOOGA, 37411 
Age at Arrest: 33 years old
Arresting Agency: Chattanooga
RECKLESS ENDANGERMENT
AGGRAVATED CRIMINAL TRESPASS
AGGRAVATED ASSAULT (DOMESTIC)
-----
RICHARDSON, NICHOLAS R 
163 SIGNAL HILLS DR CHATTANOOGA, 374051829 
Age at Arrest: 37 years old
Arresting Agency: Chattanooga
AGGRAVATED ASSAULT (DOMESTIC)
VIOLATION OF ORDER OF PROTECTION OR RESTRAINING OR
-----
SIMMONS, RAUSHAUN 
839 WHISPERWOOD TRL CHATTANOOGA, 
Age at Arrest: 20 years old
Arresting Agency: East Ridge
EVADING ARREST
(AUTO BURGLARY ATTEMPTED)
RESISTING ARREST OR OBSTRUCTION OF LEGAL PROCESS
-----
TAYLOR, BRITTNEY NASHAY 
1117 MOSS DRIVE APT C CHATTANOOGA, 37411 
Age at Arrest: 32 years old
Arresting Agency: Chattanooga
AGGRAVATED ASSAULT
-----
TONEY, TREY DARNELL 
460 BEVERLY KAY DRIVE CHATTANOOGA, 37416 
Age at Arrest: 36 years old
Arresting Agency: Hamilton County
POSSESSION OF CONTROLLED SUBSTANCE
POSSESSION OF DRUG PARAPHERNALIA
SPEEDING
RECKLESS DRIVING
DRIVING UNDER THE INFLUENCE
IMPLIED CONSENT LAW - DRIVERS
DRIVERS TO EXERCISE DUE CARE
-----
WALKER, JONATHAN MORRELL 
123 SIGNAL HILLS DR CHATTANOOGA, 374051829 
Age at Arrest: 35 years old
Arresting Agency: Chattanooga
POSSESSION OF CONTROLLED SUBSTANCE (HEROIN)
POSSESSION OF CONTROLLED SUBSTANCE (MARIJUANA)
POSSESSION OF DRUG PARAPHERNALIA
-----
WEBB, TRISTON TANNER 
796 FLINN DR CHATTANOOGA, 
Age at Arrest: 23 years old
Arresting Agency: East Ridge
DRIVING UNDER THE INFLUENCE
-----
WHITE, NOAH DENNIS ROSS 
4079 TEAKWOOD DRIVE CHATTANOOGA, 37416 
Age at Arrest: 23 years old
Arresting Agency: Chattanooga
POSSESSION OF DRUG PARAPHERNALIA
RECKLESS ENDANGERMENT
RECKLESS DRIVING
EVADING ARREST


December 28, 2020

Walker County Arrest Report For Dec. 21-27

December 28, 2020

Latest Hamilton County Arrest Report

December 27, 2020

Court Services Impacted By Explosion Regaining Connections


Here is the Walker County arrest report for Dec. 21-27: POSEY CHRISTOPHER RYAN W/M 24 OFFICER MOORE POSS OF MARIJ., OBSTRUCTION, HOLD FOR OTHER AGENCY WEBB HAYDEN BARBARA W/F 24 OFFICER ... (click for more)

Here is the latest Hamilton County arrest report: BALDWIN, ANNE ELYSE 1389 TIMBER LANE #201 CHATTANOOGA, 37421 Age at Arrest: 43 years old Arresting Agency: Chattanooga DRIVING LEFT ... (click for more)

While no state or county court facilities were physically damaged in the Nashville explosion on Christmas Day, networks, email, phones, and other technical services at the Nashville Supreme Court ... (click for more)



Breaking News

Walker County Arrest Report For Dec. 21-27

Here is the Walker County arrest report for Dec. 21-27: POSEY CHRISTOPHER RYAN W/M 24 OFFICER MOORE POSS OF MARIJ., OBSTRUCTION, HOLD FOR OTHER AGENCY WEBB HAYDEN BARBARA W/F 24 OFFICER MOORE DUI, POSS OF DRUG RELATED OBJECTS HUGHS JOSHUA RYAN W/M 27 OFFICER STEELE CRIMINAL TRESPASS ANDERSON JOSEPH GABRIEL W/M 19 OFFICER SPROUSE AIMING OR POINTING GUN OR PISTOL AT ANOTHER ... (click for more)

Latest Hamilton County Arrest Report

Here is the latest Hamilton County arrest report: BALDWIN, ANNE ELYSE 1389 TIMBER LANE #201 CHATTANOOGA, 37421 Age at Arrest: 43 years old Arresting Agency: Chattanooga DRIVING LEFT OF CENTER LINE DRIVING UNDER THE INFLUENCE IMPLIED CONSENT LAW - DRIVERS ----- BELL, JAMAL QUANELL 3003 3RD AVE CHATTANOOGA, 37406 Age at Arrest: 23 years old Arresting Agency: ... (click for more)

Opinion

Whose Money Is It?

I often wonder what the thinking process is for our federal legislators. Seems as if they have very few thoughts about the people they represent. We pay taxes to the federal government and in turn our representatives are supposed to be good stewards of our money. Instead of being responsible with our money they spend it on ignorance like sending $10 million to Pakistan ... (click for more)

Roy Exum: Live A Little Longer

You must know that I get dozens of enlightening, inspirational, and thought-provoking emails all the time, not to mention those I want to share from ‘My Morning Readings.’ Several weeks before Christmas a delightful friend sent me one entitled – get this – “Age 65 Until Death.” Are you kidding me? Not only do I not wish to share it, I don’t even want to read anything as morbid. ... (click for more)

Sports

Randy Smith: College Football Shows Its True Colors

I have long been a proponent for an eight-team college football playoff and the 2020 season is a perfect example of why the current four-team scenario should be expanded. The same teams that have dominated the playoffs since its inception in 2014 are still among the four teams playing for a national title. Alabama is number one and Clemson is ranked second. Of the last five national ... (click for more)

#8 Vols Improve To 6-0 With 20-Point Victory Over USC Upstate

Another balanced offensive effort and timely stops on the defensive end pushed the eighth-ranked Tennessee basketball team past USC Upstate, 80-60, on Wednesday at Thompson-Boling Arena. The Vols (6-0)—off to their best start since the 2010-11 squad opened the year 7-0—were powered by a balanced offensive effort during which every player who saw action scored, withstanding ... (click for more)


Happenings

Dining

Business

Student Scene

Church

Memories

Real Estate

Living Well

Outdoors