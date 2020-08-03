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Walker County Arrest Report For July 27-Aug. 2

Monday, August 3, 2020

Here is the Walker County arrest report for July 27-Aug. 2:

SMITH            JESSICA         JADE  W/F     39        OFFICER WORLEY LPD     AFFIXING TAG, DRIVING WHILE LICENSE SUSPENDED

JOHNSON      ASHLEY        NICOLE         W/F     28        EVANS RPD  DRIVING UNDER THE INFLUENCE OF ALCOHOL, EXPIRED LICENSE PLATE, FAILURE TO OBEY TRAFFIC CONTROL DEVICE

MASSEY        TERRY           CHASE           W/M    32        PROBATION HOLD FOR COURT

JUV     JUV     JUV     W/M    16        OFFICER MILLER   

BOURQUE     THOMAS       JOSEPH          W/M    38        OFFICER CAMP       POINTING OR AIMING GUN OR PISTOL AT ANOTHER, AGGRAVATED ASSAULT – FAMILY VIOLENCE, SIMPLE BATTERY – FAMILY VIOLENCE

TEAGUE        LUKE JOHN  W/M    24        OFFICER BARKLEY            PEDESTRIAN UNDER THE INFLUENCE

 

HARRIS         ERIC   LEE     W/M    30        OFFICER BARKLEY            BATTERY – FAMILY VIOLENCE

BROCK          BRANDEN     MICHAEL      W/M    24        OFFICER THOMASON        TERRORISTIC THREATS, AGGRAVATED ASSAULT, BATTERY, SEXUAL BATTERY, CRUELTY TO CHILDREN ALLOW TO WITNESS FELONY/BATTERY/FAMILY VIOLENCE

SHIELDS        SON JON        MARK W/M    22        OFFICER WEBER     DRIVING UNDER THE INFLUENCE OF ALCOHOL

DEAN SHAUN          EVERETT      W/M    41        OFFICER MILLER    CHILD MOLESTATION (2 COUNTS), AGGRAVATED CHILD MOLESTATION (2 COUNTS)

GREEN           KERI   RENEE           W/F     43        OFFICER KIRBY      HINDERING APPREHENSION OR PUNISHMENT OF CRIMINAL, WILLFUL OBSTRUCTION OF LAW ENFORCEMENT OFFICERS – MISD, CRUELTY TO CHILDREN 3RD DEGREE

GREEN           ANTHONY    DREW W/M    32        OFFICER KIRBY      WILLFUL OBSTRUCTION OF LAW ENFORCEMENT OFFICERS – MISD, CRUELTY TO CHILDREN 3RD DEGREE, PROBATION VIOLATION – FELONY

CARDWELL  ASHLEY        RENEE           W/F     34        MATTHEWS LMJCDTF       POSSESSION OF METHAMPHETAMINE

SACKETT      DANNY          HAROLD       W/M    29        MATTHEWS LMJCDTF       POSSESSION OF METHAMPHETAMINE

GLADDEN     JONATHAN   ADAM            W/M    36        MATTHEWS LMJCDTF       POSSESSION OF METHAMPHETAMINE

BARKLEY     JEWELL         DIANA           W/F     44        SELF   PDC TRANSPORT

DAVIS            SHELBY        NICOLE         W/F     29        HARRIS LMJCDTF   POSSESSION OF METHAMPHETAMINE

ROBERSON   JORDY           LAMAR          W/M    35        OFFICER THOMASON        DRIVING UNDER THE INFLUENCE OF ALCOHOL, DRIVING WHILE SUSPENDED, OPEN CONTAINER

BUTLER        PATRICK       NEAL W/M    57        OFFICER BARKLEY            DRIVING UNDER THE INFLUENCE OF ALCOHOL, OPEN CONTAINER

TOMLIN        GERTRUDE   COLLEEN      W/F     62        OFFICER WEBER     POSSESSION OF METHAMPHETAMINE, POSSESSION OF DRUG RELATED OBJECTS, SALE, DISTRIBUTION, OR POSSESSION OF DANGEROUS DRUGS, DRUGS TO BE KEPT IN ORIGINAL CONTAINER, PROBATION VIOLATION - FELONY

JOHNSON      AMANDA      LYNNETTE   W/F     41        OFFICER WEBER     POSSESSION OF METHAMPHETAMINE, POSSESSION OF DRUG RELATED OBJECTS, SALE, DISTRIBUTION, OR POSSESSION OF DANGEROUS DRUGS, DRUGS TO BE KEPT IN ORIGINAL CONTAINER, PROBATION VIOLATION - FELONY

FORTUNE      PAULA           MARLENE     W/F     50        OFFICER WEBER     POSSESSION OF METHAMPHETAMINE, POSSESSION OF DRUG RELATED OBJECTS, SALE, DISTRIBUTION, OR POSSESSION OF DANGEROUS DRUGS, DRUGS TO BE KEPT IN ORIGINAL CONTAINER

 

CRUMLEY    TIMOTHY      DALE WM     45                                OFFICER WOOTEN DUI, FTA (M)

 JOHNSON     JOHN EDWARD     WM    53                  WEBER           POSS.

METH, DRUG RELATED OBJECTS, PROBATION (F)

 GREEN          ANTHONY    DREW           WM     32                   ***     RETURN FROM CHI

KILGORE      DANA LEIGH            WF      43                   OFFICER COPPOCK BATTERY FVA

 

DEMPSEY     JUSTIN           MICHAEL      WM     21                                       SELF        RETURN FROM FURLOUGH

GRAVIET-STARR    DILLION       D-GOUKER   WM    26                    LPD   SIMPLE BATTERY FVA

HUGHES        JEREMY        BRYANT        WM     19                   GARRISON CPD       BATTERY FVA

 

BETHUNE     JAMES           ALEXANDER            W/M    37        130870            OFFICER SCHRADER         DISORDERLY CONDUCT

CRAIG            COBY WADE            W/M    25        61957  PROBATION HOLD FOR COURT

 

COOK BRITTANY    NICHOLE      W/F     24        130881            OFFICER JONES       DRIVING UNDER THE INFLUENCE OF ALCOHOL, NO PROOF OF INSURANCE, OPEN CONTAINER

RACKLEY     BRANDON    DALE W/M    34        38        OFFICER HENRY     DRIVING UNDER THE INFLUENCE OF ALCOHOL, DRIVING WHILE LICENSE SUSPENDED, OPEN CONTAINER, AFFIXING TAG,  PROBATION VIOLATION – MISD

 

ALEXANDER            DALTON        MITCHELL    W/M    22        OFFICER HUGGINS RPD    DISORDERLY CONDUCT

PHILLIPS       MATTHEW    JASON            W/M    29        OFFICER BARKLEY            POSSESSION OF METHAMPHETAMINE, POSSESSION OF SCHEDULE I – HEROIN

MIKEL           DESTINY       FAITH W/F     21        OFFICER BARKLEY            POSSESSION OF SCHEDULE I – HEROIN, DRIVING UNDER THE INFLUENCE OF DRUGS, POSSESSION OF DRUG RELATED OBJECTS

RAMSEY       CHELSEA      DIONNE         W/F     29        OFFICER BARKLEY            POSSESSION OF METHAMPHETAMINE, POSSESSION OF DRUG RELATED OBJECTS

CARDWELL  ASHLEY        RENEE           W/F     34        OFFICER JONES       CONSPIRACY TO COMMIT A FELONY, CRIMINAL TRESPASS, BURGLARY 1ST DEGREE

MORRISON   MARC DOUGLAS     W/M    44        OFFICER JONES       CONSPIRACY TO COMMIT A FELONY, CRIMINAL TRESPASS

TACKETT      MICHEAL      SHANE           W/M    36        OFFICER JONES       CONSPIRACY TO COMMIT A FELONY, CRIMINAL TRESPASS


August 3, 2020

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August 3, 2020

Senate Candidate Sethi Says It Is Time To "Fire Fauci"; Hits Facebook, Twitter For Censoring Doctors

August 3, 2020

State Case Proceeds Against Former Car Salesman, Though Feds Dropped Prosecution


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Republican Senate candidate Dr. Manny Sethi on Monday called for President Donald Trump to fire Dr. Anthony Fauci and blasted tech giants Facebook and Twitter for censoring information about ... (click for more)

State proceedings took a step forward against a former Chattanooga car salesman, though all charges were dismissed in Federal Court in March against Daniel Clayton Bryant. The former salesman ... (click for more)



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Senate Candidate Sethi Says It Is Time To "Fire Fauci"; Hits Facebook, Twitter For Censoring Doctors

Republican Senate candidate Dr. Manny Sethi on Monday called for President Donald Trump to fire Dr. Anthony Fauci and blasted tech giants Facebook and Twitter for censoring information about the use of hydroxychloroquine. He said, “I’ve had about enough of this guy Fauci. If I’m President Trump, I call Dr. Fauci into the Board room and tell him, ‘You’re fired.' Instead of having ... (click for more)

Opinion

Mark Kimsey Was The Real Deal And Larger Than Life

Rest In Peace to one of the most honorable, intelligent and entertaining human beings I have ever met in my entire life. Mark Kimsey, you were an eloquent and extremely talented writer and the epitome of what an American Law Enforcement Officer should be - courageous, scholarly, empathetic, proficient and selfless. Words can not begin to express how much you are respected ... (click for more)

Roy Exum: This Morning’s Prayer

The story I am told reveals that sometime this Friday afternoon a long caravan of over-the road buses will arrive Chattanooga as a stop of some modern-day Freedom Riders, this in remembrance of those titanic human beings who walked with Dr. Martin Luther King in his most victorious moment to quell racism in the South. Sponsored by a group known as “Atlanta Uprising” and sanctioned ... (click for more)

Sports

Chattanooga Red Wolves Win 1-0 In Chi Memorial Stadium Opener

The Chattanooga Red Wolves played their first home match in newly finished CHI Memorial Stadium Saturday night. The Covid-19 reduced sold out crowd was rewarded with a 1-0 win as the Red Wolves beat FC Tuscon on a Greg Hurst goal in the second half. Hurst scored in the 53th minute to give the Red Wolves a 1-0 lead. Red Wolves keeper Alex Mangels saved a FC Tuscon PK in the second ... (click for more)

CFC Wins NISA Independent Cup Southeast Region Championship

The Chattanooga FC soccer team beat Soda City FC 3-0 Saturday night at Finley Stadium to earn the Southeast Region Championship of the NISA Independent Cup. Ian McGrath and Brian Bement scored the first two goals to give the home team a 2-0 lead just eight minutes into the game. McGrath scored in the sixth minute and Bement in the eighth. The 2-0 lead would last into the second ... (click for more)


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