Here is the Walker County arrest report for July 27-Aug. 2:
SMITH JESSICA JADE W/F 39 OFFICER WORLEY LPD AFFIXING TAG, DRIVING WHILE LICENSE SUSPENDED
JOHNSON ASHLEY NICOLE W/F 28 EVANS RPD DRIVING UNDER THE INFLUENCE OF ALCOHOL, EXPIRED LICENSE PLATE, FAILURE TO OBEY TRAFFIC CONTROL DEVICE
MASSEY TERRY CHASE W/M 32 PROBATION HOLD FOR COURT
JUV JUV JUV W/M 16 OFFICER MILLER
BOURQUE THOMAS JOSEPH W/M 38 OFFICER CAMP POINTING OR AIMING GUN OR PISTOL AT ANOTHER, AGGRAVATED ASSAULT – FAMILY VIOLENCE, SIMPLE BATTERY – FAMILY VIOLENCE
TEAGUE LUKE JOHN W/M 24 OFFICER BARKLEY PEDESTRIAN UNDER THE INFLUENCE
HARRIS ERIC LEE W/M 30 OFFICER BARKLEY BATTERY – FAMILY VIOLENCE
BROCK BRANDEN MICHAEL W/M 24 OFFICER THOMASON TERRORISTIC THREATS, AGGRAVATED ASSAULT, BATTERY, SEXUAL BATTERY, CRUELTY TO CHILDREN ALLOW TO WITNESS FELONY/BATTERY/FAMILY VIOLENCE
SHIELDS SON JON MARK W/M 22 OFFICER WEBER DRIVING UNDER THE INFLUENCE OF ALCOHOL
DEAN SHAUN EVERETT W/M 41 OFFICER MILLER CHILD MOLESTATION (2 COUNTS), AGGRAVATED CHILD MOLESTATION (2 COUNTS)
GREEN KERI RENEE W/F 43 OFFICER KIRBY HINDERING APPREHENSION OR PUNISHMENT OF CRIMINAL, WILLFUL OBSTRUCTION OF LAW ENFORCEMENT OFFICERS – MISD, CRUELTY TO CHILDREN 3RD DEGREE
GREEN ANTHONY DREW W/M 32 OFFICER KIRBY WILLFUL OBSTRUCTION OF LAW ENFORCEMENT OFFICERS – MISD, CRUELTY TO CHILDREN 3RD DEGREE, PROBATION VIOLATION – FELONY
CARDWELL ASHLEY RENEE W/F 34 MATTHEWS LMJCDTF POSSESSION OF METHAMPHETAMINE
SACKETT DANNY HAROLD W/M 29 MATTHEWS LMJCDTF POSSESSION OF METHAMPHETAMINE
GLADDEN JONATHAN ADAM W/M 36 MATTHEWS LMJCDTF POSSESSION OF METHAMPHETAMINE
BARKLEY JEWELL DIANA W/F 44 SELF PDC TRANSPORT
DAVIS SHELBY NICOLE W/F 29 HARRIS LMJCDTF POSSESSION OF METHAMPHETAMINE
ROBERSON JORDY LAMAR W/M 35 OFFICER THOMASON DRIVING UNDER THE INFLUENCE OF ALCOHOL, DRIVING WHILE SUSPENDED, OPEN CONTAINER
BUTLER PATRICK NEAL W/M 57 OFFICER BARKLEY DRIVING UNDER THE INFLUENCE OF ALCOHOL, OPEN CONTAINER
TOMLIN GERTRUDE COLLEEN W/F 62 OFFICER WEBER POSSESSION OF METHAMPHETAMINE, POSSESSION OF DRUG RELATED OBJECTS, SALE, DISTRIBUTION, OR POSSESSION OF DANGEROUS DRUGS, DRUGS TO BE KEPT IN ORIGINAL CONTAINER, PROBATION VIOLATION - FELONY
JOHNSON AMANDA LYNNETTE W/F 41 OFFICER WEBER POSSESSION OF METHAMPHETAMINE, POSSESSION OF DRUG RELATED OBJECTS, SALE, DISTRIBUTION, OR POSSESSION OF DANGEROUS DRUGS, DRUGS TO BE KEPT IN ORIGINAL CONTAINER, PROBATION VIOLATION - FELONY
FORTUNE PAULA MARLENE W/F 50 OFFICER WEBER POSSESSION OF METHAMPHETAMINE, POSSESSION OF DRUG RELATED OBJECTS, SALE, DISTRIBUTION, OR POSSESSION OF DANGEROUS DRUGS, DRUGS TO BE KEPT IN ORIGINAL CONTAINER
CRUMLEY TIMOTHY DALE WM 45 OFFICER WOOTEN DUI, FTA (M)
JOHNSON JOHN EDWARD WM 53 WEBER POSS.
METH, DRUG RELATED OBJECTS, PROBATION (F)
GREEN ANTHONY DREW WM 32 *** RETURN FROM CHI
KILGORE DANA LEIGH WF 43 OFFICER COPPOCK BATTERY FVA
DEMPSEY JUSTIN MICHAEL WM 21 SELF RETURN FROM FURLOUGH
GRAVIET-STARR DILLION D-GOUKER WM 26 LPD SIMPLE BATTERY FVA
HUGHES JEREMY BRYANT WM 19 GARRISON CPD BATTERY FVA
BETHUNE JAMES ALEXANDER W/M 37 130870 OFFICER SCHRADER DISORDERLY CONDUCT
CRAIG COBY WADE W/M 25 61957 PROBATION HOLD FOR COURT
COOK BRITTANY NICHOLE W/F 24 130881 OFFICER JONES DRIVING UNDER THE INFLUENCE OF ALCOHOL, NO PROOF OF INSURANCE, OPEN CONTAINER
RACKLEY BRANDON DALE W/M 34 38 OFFICER HENRY DRIVING UNDER THE INFLUENCE OF ALCOHOL, DRIVING WHILE LICENSE SUSPENDED, OPEN CONTAINER, AFFIXING TAG, PROBATION VIOLATION – MISD
ALEXANDER DALTON MITCHELL W/M 22 OFFICER HUGGINS RPD DISORDERLY CONDUCT
PHILLIPS MATTHEW JASON W/M 29 OFFICER BARKLEY POSSESSION OF METHAMPHETAMINE, POSSESSION OF SCHEDULE I – HEROIN
MIKEL DESTINY FAITH W/F 21 OFFICER BARKLEY POSSESSION OF SCHEDULE I – HEROIN, DRIVING UNDER THE INFLUENCE OF DRUGS, POSSESSION OF DRUG RELATED OBJECTS
RAMSEY CHELSEA DIONNE W/F 29 OFFICER BARKLEY POSSESSION OF METHAMPHETAMINE, POSSESSION OF DRUG RELATED OBJECTS
CARDWELL ASHLEY RENEE W/F 34 OFFICER JONES CONSPIRACY TO COMMIT A FELONY, CRIMINAL TRESPASS, BURGLARY 1ST DEGREE
MORRISON MARC DOUGLAS W/M 44 OFFICER JONES CONSPIRACY TO COMMIT A FELONY, CRIMINAL TRESPASS
TACKETT MICHEAL SHANE W/M 36 OFFICER JONES CONSPIRACY TO COMMIT A FELONY, CRIMINAL TRESPASS