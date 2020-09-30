 Wednesday, September 30, 2020 Weather

Breaking News


Grand Jury No Bills And True Bills

Wednesday, September 30, 2020

Here are the No Bills and True Bills from the Hamilton County Grand Jury:

No Bills:

1 DICKSON, DAVID JEREMY THEFT OF PROPERTY OVER $10,000 09/23/2020
2 DICKSON, DAVID JEREMY EVADING ARREST 09/23/2020
1 QUARLES, LARRY EUGENE DRUGS GENERAL CATEGORY FOR RESALE 09/23/2020

True Bills:

310509 1 ARMOUR, DARRELL DEWAYNE VIOLATION OF SEX OFFENDER REGISTRY 09/23/2020
310509 2 ARMOUR, DARRELL DEWAYNE VIOLATION OF SEX OFFENDER REGISTRY 09/23/2020
310510 1 COX, RICHARD LORANZIE BURGLARY OF A BUSINESS 09/23/2020
310510 2 COX, RICHARD LORANZIE THEFT OF PROPERTY 09/23/2020
310511 1 FULLER, KENNETH LABRON INDECENT EXPOSURE 09/23/2020
310511 2 FULLER, KENNETH LABRON INDECENT EXPOSURE 09/23/2020
310511 3 FULLER, KENNETH LABRON SEXUAL BATTERY 09/23/2020
310512 1 HILL, CHARLES VINCENT THEFT OF PROPERTY 09/23/2020
310513 1 JONES, SHAMARA QUSHY CRIMINAL SIMULATION 09/23/2020
310513 2 JONES, SHAMARA QUSHY ATTEMPTED THEFT OF PROPERTY 09/23/2020
310514 1 MATTHEWS, DARIUS LABRIAN POSS.

MARIHUANA FOR RESALE 09/23/2020
310514 2 MATTHEWS, DARIUS LABRIAN DRIVING ON REVOKED LICENSE 09/23/2020
310515 1 PARDUE, MICHAEL TREY VANDALISM 09/23/2020
310515 2 PARDUE, MICHAEL TREY VANDALISM 09/23/2020
310515 3 PARDUE, MICHAEL TREY ASSAULT 09/23/2020
310515 4 PARDUE, MICHAEL TREY ASSAULT 09/23/2020
310515 5 PARDUE, MICHAEL TREY DISORDERLY CONDUCT 09/23/2020
310516 1 POUND, DELANDUS DENARD OBSTRUCTING HIGHWAY 09/23/2020
310516 2 POUND, DELANDUS DENARD POSS. MARIHUANA FOR RESALE 09/23/2020
310516 3 POUND, DELANDUS DENARD POSS. ALPRAZOLAM FOR RESALE 09/23/2020

310516 4 POUND, DELANDUS DENARD POSS. HYDROCODONE FOR RESALE 09/23/2020
310516 5 POUND, DELANDUS DENARD POSS. OF MDMA 09/23/2020
310516 6 POUND, DELANDUS DENARD POSSESSION OF DRUG PARAPHERNALIA 09/23/2020
310516 7 POUND, DELANDUS DENARD DRIVING ON REVOKED LICENSE 09/23/2020
310516 8 POUND, DELANDUS DENARD DRIVING UNDER THE INFLUENCE 09/23/2020
310517 1 QUARLES, LARRY EUGENE POSSESSION OF LEGEND DRUG (PROMETHAZAN) 09/23/2020
310517 2 QUARLES, LARRY EUGENE POSS. OF LEGEND DRUG 09/23/2020
310517 3 QUARLES, LARRY EUGENE CRIMINAL SIMULATION 09/23/2020
310517 4 QUARLES, LARRY EUGENE POSS. OF HEROIN FOR RESALE 09/23/2020
310517 5 QUARLES, LARRY EUGENE POSSESSION OF DRUG PARAPHERNALIA 09/23/2020
310517 6 QUARLES, LARRY EUGENE POSSESSION OF A WEAPON DURING A DANGEROUS OFFENSE 09/23/2020
310517 7 QUARLES, LARRY EUGENE THEFT OF PROPERTY 09/23/2020
310517 8 QUARLES, LARRY EUGENE POSS. OF MDMA FOR RESALE 09/23/2020
310517 9 QUARLES, LARRY EUGENE POSS. OF DIAZAPAM FOR RESALE 09/23/2020
310518 1 RUDOLPH, DAVID H FALSE REPORTS 09/23/2020


September 30, 2020

Nonstop United Service To Houston Begins, Daily Chicago Flights Resume In Chattanooga On Thursday

September 30, 2020

Grand Jury No Bills And True Bills

September 30, 2020

Hamilton County Has An Additional 2 COVID Deaths; Tennessee Has 34 Deaths


On Thursday, The Chattanooga Airport will mark the beginning of nonstop United Express service, operated by SkyWest Airlines, to Houston and the return of daily United flights to Chicago. These ... (click for more)

Here are the No Bills and True Bills from the Hamilton County Grand Jury: No Bills: 1 DICKSON, DAVID JEREMY THEFT OF PROPERTY OVER $10,000 09/23/2020 2 DICKSON, DAVID JEREMY EVADING ... (click for more)

Hamilton County has an additional two coronavirus deaths as the toll climbs to 97. There were 51 new cases on Wednesday, 72 fewer than were reported on Tuesday. The new total is 9,825. There ... (click for more)



Breaking News

Nonstop United Service To Houston Begins, Daily Chicago Flights Resume In Chattanooga On Thursday

On Thursday, The Chattanooga Airport will mark the beginning of nonstop United Express service, operated by SkyWest Airlines, to Houston and the return of daily United flights to Chicago. These flights mark a significant milestone in the resurgence of travel to and from the Chattanooga Airport. "This is an encouraging step forward as the air travel industry gradually recovers," ... (click for more)

Grand Jury No Bills And True Bills

Here are the No Bills and True Bills from the Hamilton County Grand Jury: No Bills: 1 DICKSON, DAVID JEREMY THEFT OF PROPERTY OVER $10,000 09/23/2020 2 DICKSON, DAVID JEREMY EVADING ARREST 09/23/2020 1 QUARLES, LARRY EUGENE DRUGS GENERAL CATEGORY FOR RESALE 09/23/2020 True Bills: 310509 1 ARMOUR, DARRELL DEWAYNE VIOLATION OF SEX OFFENDER REGISTRY 09/23/2020 310509 ... (click for more)

Opinion

Selma Paty's Legacy

Much has been said of the accolades of Justice Ruth Bader Ginsburg and rightfully so. I wanted to remind everyone that Chattanooga had its own lady attorney who made many in-roads for females in the legal field. Selma (Sunny) Paty actually began her legal career before Justice Ginsburg. She likewise was Jewish and being a female in the 1950's, when she started her practice, was ... (click for more)

Roy Exum: My Mid-Week Musings

Put me down as a huge proponent of Amy Coney Barrett to take the late Ruth Bader Ginsberg’s seat on The Supreme Court. The more I read about her the stronger I feel. And when I happened across an article in the South Bend, Ind., newspaper, it solidified my belief that for our nation to have any doubts whatsoever and try to trip her on perceived ideological flim-flam is just horribly ... (click for more)

Sports

Reds’ Stephenson Returns Home To Face Childhood Favorites In MLB Playoffs

The last time Tyler Stephenson attended an Atlanta Braves game, he was a high school prospect with dreams of one day making it to the major leagues. Like most aspiring baseball players who grew up in Atlanta over the past two decades, Stephenson wanted to become the next Chipper Jones. Living in the suburb of Kennesaw, Stephenson studied the Hall of Famer’s every move during ... (click for more)

Dalton State's Trevor Bassett Medals At Innisbrook

PALM HARBOR, Fla. – True freshman Trevor Bassett (215, +2) stole the show, methodically working his way around the difficult Copperhead Course to win Individual Medalist in the Invite at Innisbrook at Innisbrook Golf Club in Palm Harbor, Fla. on Tuesday. As a team, the Roadrunners dropped into a tie for 5 th after shooting 311 (+27). Wayland Baptist (Texas) (878, +26) took ... (click for more)


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