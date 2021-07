Grand Jury No Bills And True Bills

Here are the No Bills and True Bills from the Hamilton County Grand Jury:



No Bills:

1 ALLIGOOD, WILLIAM MICHAEL DRIVING ON REVOKED LICENSE 07/28/2021

1 EVANS JR, GENE DALE POSSESSION OF MARIHUANA 07/28/2021

1 HOLLAND, DONYELL DEWAYNE RAPE 07/28/2021

1 PICKETT, THALISA RENEE DRIVING UNDER THE INFLUENCE 07/28/2021

1 SISSON, JEREMY ALLAN BURGLARY OF A BUSINESS 07/28/2021

1 STOKER, DAVID LAMAR POSSESSION OF MARIHUANA 07/28/2021

1 WITHEROW, KENDALL RHEA POSS. OF MARIHUANA 07/28/2021

2 WITHEROW, KENDALL RHEA POSS. OF CONTROLLED SUBSTANCE 07/28/2021

True Bills:

311854 1 BELL, ISAIAH E THEFT OF PROPERTY 07/28/2021

311855 1 CHAMBERS, CHRISTOPHER BRENT AGGRAVATED BURGLARY 07/28/2021

311855 2 CHAMBERS, CHRISTOPHER BRENT VANDALISM 07/28/2021

311856 1 COLEMAN, COREY DEWAYNE DRIVING UNDER THE INFLUENCE 07/28/2021

311857 1 DUKES, MICHAEL SHANE THEFT OF PROPERTY 07/28/2021

311858 1 EMERSON 4TH, ROBERT ALEXANDER BURGLARY OF AN AUTO 07/28/2021

311858 2 EMERSON 4TH, ROBERT ALEXANDER THEFT OF PROPERTY 07/28/2021

311858 3 EMERSON 4TH, ROBERT ALEXANDER FRAUDULENT USE OF CREDIT CARD 07/28/2021

311859 1 EVANS JR, GENE DALE CRIMINAL TRESPASSING 07/28/2021

311859 2 EVANS JR, GENE DALE POSSESSION OF COCAINE 07/28/2021

311859 3 EVANS JR, GENE DALE POSSESSION OF DRUG PARAPHERNALIA 07/28/2021

311860 1 FRANCE, COREY LA'QUA MALIK AGGRAVATED ASSAULT 07/28/2021

311861 1 FULLER, SHARIFF ELSUN BURGLARY OF A BUSINESS 07/28/2021

311861 2 FULLER, SHARIFF ELSUN EVADING ARREST 07/28/2021

311862 1 FULLER, SHARIFF ELSUN BURGLARY OF A BUSINESS 07/28/2021

311862 2 FULLER, SHARIFF ELSUN THEFT OF PROPERTY 07/28/2021

311863 1 GILREATH II, JOHNNY LEON AGGRAVATED ASSAULT 07/28/2021

311863 2 GILREATH II, JOHNNY LEON AGGRAVATED ASSAULT 07/28/2021

311863 3 GILREATH II, JOHNNY LEON AGGRAVATED ASSAULT 07/28/2021

311863 4 GILREATH II, JOHNNY LEON BURGLARY OF A BUSINESS 07/28/2021



311864 1 HOBBS, THOMAS LYNN POSSESSION OF METHADONE 07/28/2021

311864 2 HOBBS, THOMAS LYNN POSSESSION OF DRUG PARAPHERNALIA 07/28/2021

311864 3 HOBBS, THOMAS LYNN TAMPERING WITH EVIDENCE 07/28/2021

311864 4 HOBBS, THOMAS LYNN THEFT OF PROPERTY 07/28/2021

311864 5 HOBBS, THOMAS LYNN DRIVING UNDER THE INFLUENCE 07/28/2021

311865 1 INGRAM, ROY ISRAEL THEFT OF PROPERTY 07/28/2021

311866 1 JOHNSON, LATONYA MICHELLE THEFT OF PROPERTY 07/28/2021

311866 2 JOHNSON, LATONYA MICHELLE CRIMINAL IMPERSONATION 07/28/2021

311867 1 JOHNSON, TYRAENA LABRIESHA THEFT OF PROPERTY 07/28/2021

311868 1 KING, ZAKARY KARR THEFT OF PROPERTY 07/28/2021

311869 1 LOLLIS, KENTRAIL DEONTE CRIMINAL TRESPASSING 07/28/2021

311870 1 LONG, KEYVON T AGGRAVATED DOMESTIC ASSAULT 07/28/2021

311871 1 MASSENGALE, CHANDLER TATE VANDALISM 07/28/2021

311871 2 MASSENGALE, CHANDLER TATE RECKLESS DRIVING 07/28/2021

311872 1 PICKETT, THALISA RENEE LIGHT LAW VIOLATION 07/28/2021

311872 2 PICKETT, THALISA RENEE DRIVING ON REVOKED LICENSE 07/28/2021

311873 1 PUGH, TRAVIS JAMES RECKLESS AGGRAVATED ASSAULT 07/28/2021

311873 2 PUGH, TRAVIS JAMES CONTRABAND IN PENAL INSTITUTIONS 07/28/2021

311873 3 PUGH, TRAVIS JAMES TAMPERING WITH EVIDENCE 07/28/2021

311873 4 PUGH, TRAVIS JAMES POSS. OF HANDGUN WHILE UNDER THE INFLUENCE 07/28/2021

311873 5 PUGH, TRAVIS JAMES POSS OF FIREARM DURING A DANGEROUS OFFENSE 07/28/2021

311873 6 PUGH, TRAVIS JAMES POSS. OF ALPRAZOLAM FOR RESALE 07/28/2021



311873 7 PUGH, TRAVIS JAMES POSSESSION OF DRUG PARAPHERNALIA 07/28/2021

311873 8 PUGH, TRAVIS JAMES FAILURE TO RENDER AID 07/28/2021

311873 9 PUGH, TRAVIS JAMES LEAVING THE SCENE 07/28/2021

311873 10 PUGH, TRAVIS JAMES LEAVING THE SCENE 07/28/2021

311873 11 PUGH, TRAVIS JAMES FAILURE TO REPORT ACCIDENT 07/28/2021

311873 12 PUGH, TRAVIS JAMES VIOLATION OF IMPLIED CONSENT 07/28/2021

311873 13 PUGH, TRAVIS JAMES DRIVERS TO EXERCISE DUE CARE 07/28/2021

311873 14 PUGH, TRAVIS JAMES OBSTRUCTING DRIVERS VIEW 07/28/2021

311873 15 PUGH, TRAVIS JAMES DRIVING UNDER THE INFLUENCE 07/28/2021

311874 1 ROBINSON, TABITHA LYNN POSSESSION OF METHAMPHETAMINE FOR RESALE 07/28/2021

311874 2 ROBINSON, TABITHA LYNN FAILURE TO APPEAR 07/28/2021

311875 1 SALAS, RUBLELINO VELAZQUEZ TRAFFICKING FOR COMMERCIAL SEX ACT 07/28/2021

311876 1 SCARLETT, MICHAEL KESHAWN TRAFFICKING FOR COMMERCIAL SEX ACT 07/28/2021

311877 1 SISSON, JEREMY ALLAN BURGLARY OF A BUSINESS 07/28/2021

311877 2 SISSON, JEREMY ALLAN POSSESSION OF METHAMPHETAMINE 07/28/2021

311878 1 SISSON, JEREMY ALLAN BURGLARY OF A BUSINESS 07/28/2021

311878 2 SISSON, JEREMY ALLAN THEFT OF PROPERTY 07/28/2021

311878 3 SISSON, JEREMY ALLAN BURGLARY OF A BUSINESS 07/28/2021

311878 4 SISSON, JEREMY ALLAN THEFT OF PROPERTY 07/28/2021

311878 5 SISSON, JEREMY ALLAN BURGLARY OF A BUSINESS 07/28/2021

311878 6 SISSON, JEREMY ALLAN THEFT OF PROPERTY 07/28/2021

311879 1 SMITH JR, LAWARREN JESSIE DRIVING ON REVOKED, SUSPENDED OR CANCELLED LICENSE 07/28/2021



311879 2 SMITH JR, LAWARREN JESSIE EVADING ARREST 07/28/2021

311879 3 SMITH JR, LAWARREN JESSIE POSSESSION OF MARIHUANA FOR RESALE 07/28/2021

311880 1 STEVENS IV, DAVID LEE THEFT OF PROPERTY 07/28/2021

311881 1 VANDERGRIFF, ROBERT ALLEN VANDALISM 07/28/2021

311882 1 VELASQUEZ, BERSAIN TRAFFICKING FOR COMMERCIAL SEX ACT 07/28/2021

311883 1 WALKER, DARNELL CHRISTOPHER THEFT OF PROPERTY 07/28/2021

311884 1 WATTS JR., PATRICK LAVAR THEFT OF PROPERTY 07/28/2021

311885 1 WILLIAMS JR., RANDY DARNELL AGGRAVATED DOMESTIC ASSAULT 07/28/2021

311885 2 WILLIAMS JR., RANDY DARNELL VIOLATION OF ORDER OF PROTECTION 07/28/2021

311886 1 WITHEROW, KENDALL RHEA CRIMINAL TRESPASSING 07/28/2021

311886 2 WITHEROW, KENDALL RHEA POSS OF FIREARM DURING DANGEROUS FELONY 07/28/2021

311886 3 WITHEROW, KENDALL RHEA POSS OF FIREARM DURING DANGEROUS FELONY 07/28/2021

311886 4 WITHEROW, KENDALL RHEA POSS OF FIREARM DURING DANGEROUS FELONY 07/28/2021

311886 5 WITHEROW, KENDALL RHEA POSSESSION OF COCAINEW FOR RESALE 07/28/2021

311886 6 WITHEROW, KENDALL RHEA POSSESSION OF DRUG PARAPHERNALIA 07/28/2021