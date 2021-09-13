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Walker County Arrest Report For Sept. 6-12

Monday, September 13, 2021

Here is the Walker County arrest report for Sept. 6-12:

MCCAULEY  THOMAS       DARRELL      B/M     28        MISD  OFFICER THOMASON        SEAT BELT, NO INSURANCE, SPEEDING, FAILURE TO MAINTAIN LANE

WORKMAN  DANIEL         AARON          W/M    47        FELONY        OFFICER HAVEN     DUI, OPEN CONTAINER, SUSPENDED REGISTRATION, NO INSURANCE, DRIVING WITHOUT VALID LICENSE, DRUGS KEPT IN ORIGINAL CONTAINER, SALE DISTRIBUTION OR POSSESSION OF DANGEROUS DRUGS, POSSESSION OF METH, POSSESSION OF FIREARM IN COMISSION OF FELONY

PERKINS       JERRY            RAY    W/M    73        -----------         OFFICER LIVELY    RETURN FROM CHI

SAUNDERS   JORDAN        ROYCE          W/M    22        FELONY        OFFICER DAY          OBSTRUCTION OF LAW ENFORCMENT, POSSESSION OF MARIJUANA WITH INTENT TO DISTRIBUTE

STEWART     LAVON          CURTIS          B/M     35        FELONY        OFFICER DAY          BURGLARY , FELONY PROBATION VIOLATION

PLANK           JOSEPH          ADAM            W/M    41        MISD  OFFICER BARRETT WARRANT X2

MCGRAW      JEFF    MCKENZIE   W/M    40        FELONY        OFFICER HEGWOOD          POSS OF FIREARM DURING COMMISSION OF A CRIME, POSS OF METH

 

EDWARDS    ALIYAH         SUZANNE     W/F     30        FELONY        OFFICER WILLIAMSON     POSS.

OF METH, DUI

BARBER        HOPE  JESSICA-ANN           W/F     22        MISD  OFFICER RAMEY    WARRANT

MOREY          ETHAN          ZANE W/M    19        FELONY                    WARRANT

THOMPSON  BEN    MICHAEL      W/M    39                    OFFICER YOUNG    WARRANT

MCCLEADON           JUSTIN           VAN   W/M    31                    OFFICER MILLER    WARRANT

HUNT DUSTIN         WARREN       B/M     21                    OFFICER MILLER    WARRANT

UREN JENNIFER      REBECCA      W/M    38                    DTF    DRUG CHARGES

MORRISON   JAMES           EDWARD      W/M    40                    CAMP SIMPLE BATTERY FVA, BATTERY FVA, OBSTRUCTION OF LEO

ANDERSON  ANTONYO    LEBRON        B/M     41        MISD  OFFICER CARTER   DUI, FTML

HERNENDEZ.AVILA           LVIS   ALBERTO      H/M    23                    OFFICER MAROON

WARREN       DUSTYN        NELSON        W/M    21        MISD  OFFICER JONES       WARRANT

 

HUGHES        MELISSA       ANN   W/F     34        ------------        OFFICER STEPHENS           RETURN FROM HOSPITAL

FRAZIER       FLOYD           LEMEUL        W/M    45        FELONY        OFFICER GAYLON  POSS. OF METH, SEATBELT VIOLATION

MANON         GEORGE        WAYNE         W/M    41        MISD  OFFICER BETHUNE            DRIVING ON SUSPENDED

LEWALLEN  RONALD       M        W/M    54        FELONY        OFFICER SIMPSON PROBATION VIOLATION (F)

FRANKLIN    CHRIS LYNN W/M    43        FELONY        OFFICER MILLER    PROBATION VIOLATION (F)

TOFFE            LANCE           ALLEN           W/M    59        MISD  OFFICER KIRBY      PUI

BROOM         CARA DIONA           W/F     32        FELONY        OFFICER RUSS         PROBATION VIOLATION

 

HARRIS         KHWANDRA KENISH         B/F      43        MISD  OFFICER HAVEN     BATTERY FVA

MCCORMICK           DAVID           LEE     W/M    33        FELONY        OFFICER YOUNG    PROBATION VIOLATION, SIMPLE BATTERY

WILLIAMS    DANNY          RAY    W/M    26        FELONY        OFFICER YOUNG    2ND DEGREE BURGLARY

CORDELL      EDWARD      LEE     W/M    36        MISD  OFFICER SPROUSE SUS LIC, NO INSURANCE, SUS REGISTRATION

MCBRAYER  MICHAEL      ADAM            W/M    36        FELONY        OFFICER MILLER    PROBATION VIOLATION (F)

STANTON     KRISTIAN     CAMERON    W/M    26        FELONY        OFFICER MILLER    PROBATION VIOLATION (F)

TOFTE            LANCE           ALLEN           W/M    59        MISD  OFFICER BETHUNE            PUBLIC INTOX

 

HARRIS         BRYSON        ALEXANDER            B/M     22        MISD  OFFICER CARTER   DRIVING UNDER THE INFLUENCE

LECROY        RANDY          JOE     W/M    60        MISD  OFFICER AGREDANO        PEDESTRIAN UNDER THE INFLUENCE

STEVENS      JOSHUA         NEAL W/M    41        FELONY        OFFICER KIRBY      PROBATION VIOLATION

SHOCKLEY   MALCOLM    JAMMELL     W/M    28        MISD  OFFICER RAMEY    GIVING FALSE NAME, HOLD FOR CHATTOOGA

OVERBY        MATHEW      COREY          W/M    34        MISD  OFFICER CAMP       WARRANT

SUTTLE         NICHOLIS     JADE  B/M     42        FELONY        OFFICER TERRY     PROBATION VIOLATION

GONZALEZ   ISAAC                        H/M    29        MISD  OFFICER RAMEY    DRIVING WHILE UNLICENSED

MINSHEW     DAVID           LEE     W/M    47        FELONY        OFFICER BREWER  ENTERING AUTO, THEFT BY TAKING MOTOR VEHICLE PARTS,CRIMINAL TRESPASS,POSSESSION OF TOOLS FOR COMISSION OF CRIME

 

ROACH          JARROD        TYLER           W/M    30        FELONY        OFFICER BARKLEY            SIMPLE BATTERY (FVA), POSS OF MARIJUANA-LESS THAN OZ, POSS OF METH, POSS OF FIREARM DURING COMMISSION OF CRIME

PARM JOEL   KIMSEY         W/M    31        MISD  OFFICER HOUSER   WARRANT (MISD PROBATION)

PEREZ            MAYNOR      GONZALEZ   H/M    18        MISD  OFFICER CARTER   DUI, HEADLIGHT REQUIREMENT, FTML, POSS OF ALCOHOL-UNDER 21, OPEN CONTAINER

PEREZ            DANY GONZALEZ   H/M    17        MISD  OFFICER CARTER   POSS OF ALCOHOL-UNDER 21, OPEN CONTAINER, DISORDERLY CONDUCT

SIMPSON       SEYOUM       ALEBE           B/M     26        MISD  OFFICER MAROON SIMPLE BATTERY (FVA)

GALVEZ        ELESMON                 H/M    17        MISD  OFFICER DEAL        DUI

GRUNDAGE  MICHAEL      LEBRON        W/M    31        FELONY        OFFICER CAMP       PROBATION VIOLATION (FELONY)

GRANT          JONATHAN   DREW W/M                MISD  OFFICER CLARK     DUI, SUSPENDED LICENSE, SUSPENDED REGISTRATION, DUI, SPEEDING, OPEN CONTAINER

 

PHILLIPS       CHRIS RUSSELL       W/M    62        MISD  OFFICER CARTER   DUI, FTML

HEDSON        KYLE EDWARD      W/M    39        FELONY        OFFICER MANNING           POSS OF METH, CROSSING GUARD LINE

ZIMMERMAN           CHASTIN       MCKINLEY   B/M     17        MISD  OFFICER BRWER    GIVING FALSE NAME/INFO

SOUTHERN   TYWAN         DEANGELO  B/M     21        MISD  OFFICER GILBREATH        SIMPLE BATTERY (FVA)

VASQUEZ-MENDEZ           CASIMIRO    OBED H/M    22        MISD  OFFICER CLARK     SPEEDING, RECKLESS DRIVING


September 13, 2021

Latest Bradley County Arrest Report

September 13, 2021

County School System Outlines How It Will Spend $77 Million In COVID Stimulus Funds

September 13, 2021

Walker County Arrest Report For Sept. 6-12


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The County Schools have outlined how $77.3 million in COVID stimulus funds will be spent. The items include $25 million toward construction of a new facility for Tyner High/Middle School and ... (click for more)

Here is the Walker County arrest report for Sept. 6-12: MCCAULEY THOMAS DARRELL B/M 28 MISD OFFICER THOMASON SEAT BELT, NO INSURANCE, SPEEDING, FAILURE TO MAINTAIN LANE WORKMAN DANIEL AARON ... (click for more)



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Latest Bradley County Arrest Report

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County School System Outlines How It Will Spend $77 Million In COVID Stimulus Funds

The County Schools have outlined how $77.3 million in COVID stimulus funds will be spent. The items include $25 million toward construction of a new facility for Tyner High/Middle School and $5 million toward renovations for the new CSLA campus. The schools will spend $17,178,871 for after school tutoring and Summer Reach programs. That will include ESL support and newcomer ... (click for more)

Opinion

Observations On 9/11 After Attending Soldier's Memorial Service

9/11 will forever be changed for me. Yesterday I attended the memorial service for Staff Sgt. Ryan Knauss of Knoxville, one of the 13 murdered in Kabul trying to rescue Americans and allies from a terrorist overrun country created from a totally batched evacuation. I sat in the stands among veterans and local citizens there to pay their respects and voice their outrage at this ... (click for more)

Roy Exum: The 2021 Ig Nobel Prizes

I have long been a huge fan of the Ig Nobel Prizes, an annual ceremony based on scientifically grounded principles that make you laugh due to their silliness but to also think because each is proven very solidly a serious scientific research paper. The 2021 Awards, always presented at Harvard, were announced Thursday night and each recipient was awarded a cash gift for the first ... (click for more)

Sports

UTK Score Three In Second Half To Win Over UTC

The Chattanooga women’s soccer team fell 3-0 to #19 Tennessee Sunday evening at the UTC Sports Complex in non-conference action. UTC falls to 3-5 overall and the Lady Vols improve to 7-0 on the year. The Mocs held Tennessee scoreless in the first half and threatened early on a pair of shots. “We defended well, obviously in the first half. We got to halftime 0-0,” head ... (click for more)

Pitt Outlasts Vols, 41-34, In Johnny Majors Classic; Lose Milton, Small To Injuries

A resilient Tennessee team carried the fight to Pitt for 60 minutes on Saturday afternoon, coming up just short in a 41-34 setback in the Johnny Majors Classic at Neyland Stadium. With a crowd of 82,203 looking on, UT (1-1) drove deep into Pitt territory with an opportunity to tie the game at 41, but it was stymied on a fourth-and-one rush attempt from the three-yard line ... (click for more)


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