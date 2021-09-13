Here is the Walker County arrest report for Sept. 6-12:
MCCAULEY THOMAS DARRELL B/M 28 MISD OFFICER THOMASON SEAT BELT, NO INSURANCE, SPEEDING, FAILURE TO MAINTAIN LANE
WORKMAN DANIEL AARON W/M 47 FELONY OFFICER HAVEN DUI, OPEN CONTAINER, SUSPENDED REGISTRATION, NO INSURANCE, DRIVING WITHOUT VALID LICENSE, DRUGS KEPT IN ORIGINAL CONTAINER, SALE DISTRIBUTION OR POSSESSION OF DANGEROUS DRUGS, POSSESSION OF METH, POSSESSION OF FIREARM IN COMISSION OF FELONY
PERKINS JERRY RAY W/M 73 ----------- OFFICER LIVELY RETURN FROM CHI
SAUNDERS JORDAN ROYCE W/M 22 FELONY OFFICER DAY OBSTRUCTION OF LAW ENFORCMENT, POSSESSION OF MARIJUANA WITH INTENT TO DISTRIBUTE
STEWART LAVON CURTIS B/M 35 FELONY OFFICER DAY BURGLARY , FELONY PROBATION VIOLATION
PLANK JOSEPH ADAM W/M 41 MISD OFFICER BARRETT WARRANT X2
MCGRAW JEFF MCKENZIE W/M 40 FELONY OFFICER HEGWOOD POSS OF FIREARM DURING COMMISSION OF A CRIME, POSS OF METH
EDWARDS ALIYAH SUZANNE W/F 30 FELONY OFFICER WILLIAMSON POSS.
OF METH, DUI
BARBER HOPE JESSICA-ANN W/F 22 MISD OFFICER RAMEY WARRANT
MOREY ETHAN ZANE W/M 19 FELONY WARRANT
THOMPSON BEN MICHAEL W/M 39 OFFICER YOUNG WARRANT
MCCLEADON JUSTIN VAN W/M 31 OFFICER MILLER WARRANT
HUNT DUSTIN WARREN B/M 21 OFFICER MILLER WARRANT
UREN JENNIFER REBECCA W/M 38 DTF DRUG CHARGES
MORRISON JAMES EDWARD W/M 40 CAMP SIMPLE BATTERY FVA, BATTERY FVA, OBSTRUCTION OF LEO
ANDERSON ANTONYO LEBRON B/M 41 MISD OFFICER CARTER DUI, FTML
HERNENDEZ.AVILA LVIS ALBERTO H/M 23 OFFICER MAROON
WARREN DUSTYN NELSON W/M 21 MISD OFFICER JONES WARRANT
HUGHES MELISSA ANN W/F 34 ------------ OFFICER STEPHENS RETURN FROM HOSPITAL
FRAZIER FLOYD LEMEUL W/M 45 FELONY OFFICER GAYLON POSS. OF METH, SEATBELT VIOLATION
MANON GEORGE WAYNE W/M 41 MISD OFFICER BETHUNE DRIVING ON SUSPENDED
LEWALLEN RONALD M W/M 54 FELONY OFFICER SIMPSON PROBATION VIOLATION (F)
FRANKLIN CHRIS LYNN W/M 43 FELONY OFFICER MILLER PROBATION VIOLATION (F)
TOFFE LANCE ALLEN W/M 59 MISD OFFICER KIRBY PUI
BROOM CARA DIONA W/F 32 FELONY OFFICER RUSS PROBATION VIOLATION
HARRIS KHWANDRA KENISH B/F 43 MISD OFFICER HAVEN BATTERY FVA
MCCORMICK DAVID LEE W/M 33 FELONY OFFICER YOUNG PROBATION VIOLATION, SIMPLE BATTERY
WILLIAMS DANNY RAY W/M 26 FELONY OFFICER YOUNG 2ND DEGREE BURGLARY
CORDELL EDWARD LEE W/M 36 MISD OFFICER SPROUSE SUS LIC, NO INSURANCE, SUS REGISTRATION
MCBRAYER MICHAEL ADAM W/M 36 FELONY OFFICER MILLER PROBATION VIOLATION (F)
STANTON KRISTIAN CAMERON W/M 26 FELONY OFFICER MILLER PROBATION VIOLATION (F)
TOFTE LANCE ALLEN W/M 59 MISD OFFICER BETHUNE PUBLIC INTOX
HARRIS BRYSON ALEXANDER B/M 22 MISD OFFICER CARTER DRIVING UNDER THE INFLUENCE
LECROY RANDY JOE W/M 60 MISD OFFICER AGREDANO PEDESTRIAN UNDER THE INFLUENCE
STEVENS JOSHUA NEAL W/M 41 FELONY OFFICER KIRBY PROBATION VIOLATION
SHOCKLEY MALCOLM JAMMELL W/M 28 MISD OFFICER RAMEY GIVING FALSE NAME, HOLD FOR CHATTOOGA
OVERBY MATHEW COREY W/M 34 MISD OFFICER CAMP WARRANT
SUTTLE NICHOLIS JADE B/M 42 FELONY OFFICER TERRY PROBATION VIOLATION
GONZALEZ ISAAC H/M 29 MISD OFFICER RAMEY DRIVING WHILE UNLICENSED
MINSHEW DAVID LEE W/M 47 FELONY OFFICER BREWER ENTERING AUTO, THEFT BY TAKING MOTOR VEHICLE PARTS,CRIMINAL TRESPASS,POSSESSION OF TOOLS FOR COMISSION OF CRIME
ROACH JARROD TYLER W/M 30 FELONY OFFICER BARKLEY SIMPLE BATTERY (FVA), POSS OF MARIJUANA-LESS THAN OZ, POSS OF METH, POSS OF FIREARM DURING COMMISSION OF CRIME
PARM JOEL KIMSEY W/M 31 MISD OFFICER HOUSER WARRANT (MISD PROBATION)
PEREZ MAYNOR GONZALEZ H/M 18 MISD OFFICER CARTER DUI, HEADLIGHT REQUIREMENT, FTML, POSS OF ALCOHOL-UNDER 21, OPEN CONTAINER
PEREZ DANY GONZALEZ H/M 17 MISD OFFICER CARTER POSS OF ALCOHOL-UNDER 21, OPEN CONTAINER, DISORDERLY CONDUCT
SIMPSON SEYOUM ALEBE B/M 26 MISD OFFICER MAROON SIMPLE BATTERY (FVA)
GALVEZ ELESMON H/M 17 MISD OFFICER DEAL DUI
GRUNDAGE MICHAEL LEBRON W/M 31 FELONY OFFICER CAMP PROBATION VIOLATION (FELONY)
GRANT JONATHAN DREW W/M MISD OFFICER CLARK DUI, SUSPENDED LICENSE, SUSPENDED REGISTRATION, DUI, SPEEDING, OPEN CONTAINER
PHILLIPS CHRIS RUSSELL W/M 62 MISD OFFICER CARTER DUI, FTML
HEDSON KYLE EDWARD W/M 39 FELONY OFFICER MANNING POSS OF METH, CROSSING GUARD LINE
ZIMMERMAN CHASTIN MCKINLEY B/M 17 MISD OFFICER BRWER GIVING FALSE NAME/INFO
SOUTHERN TYWAN DEANGELO B/M 21 MISD OFFICER GILBREATH SIMPLE BATTERY (FVA)
VASQUEZ-MENDEZ CASIMIRO OBED H/M 22 MISD OFFICER CLARK SPEEDING, RECKLESS DRIVING