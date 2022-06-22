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Breaking News


Grand Jury True Bills

Wednesday, June 22, 2022

Here are the Grand Jury true bills:

True Bills:

313805 1 ALLEN JR, RICHARD TYRON ASSAULT 06/22/2022

313805 2 ALLEN JR, RICHARD TYRON AGGRAVATED BURGLARY 06/22/2022

313805 3 ALLEN JR, RICHARD TYRON ASSAULT 06/22/2022

313806 1 AUSTIN, LADEIRDRE MYRA ASSAULT 06/22/2022

313807 1 BAUER, JAMES CHRISTIAN POSSESSION OF MDMA FOR RESALE 06/22/2022

313807 2 BAUER, JAMES CHRISTIAN POSSESSION OF ALPRAZPLAM FOR RESALE 06/22/2022

313807 3 BAUER, JAMES CHRISTIAN POSSESSION OF METHAMPHETAMINE FOR RESALE 06/22/2022

313807 4 BAUER, JAMES CHRISTIAN POSSESSION OF DRUG PARAPHERNALIA 06/22/2022

313807 5 BAUER, JAMES CHRISTIAN POSSESSION OF MARIJUANA FOR RESALE 06/22/2022

313807 6 BAUER, JAMES CHRISTIAN POSSESSION OF PSILOCYBIN 06/22/2022

313808 1 PORTILLA-ACOSTA, JOSE ALFREDO POSSESSION OF MDMA FOR RESALE 06/22/2022

313808 2 PORTILLA-ACOSTA, JOSE ALFREDO POSSESSION OF ALPRAZOLAM FOR RESALE 06/22/2022

313808 3 PORTILLA-ACOSTA, JOSE ALFREDO POSSESSION OF METHAMPHETAMINE FOR RESALE 06/22/2022

313808 4 PORTILLA-ACOSTA, JOSE ALFREDO POSSESSION OF DRUG PARAPHERNALIA 06/22/2022

313808 5 PORTILLA-ACOSTA, JOSE ALFREDO POSSESSION OF MARIJUANA FOR RESALE 06/22/2022

313808 6 PORTILLA-ACOSTA, JOSE ALFREDO POSSESSION OF PSILOCYBIN 06/22/2022

313809 1 BAUER, JAMES CHRISTIAN POSSESSION OF METHAMPHETIMINE FOR RESALE 06/22/2022

313809 2 BAUER, JAMES CHRISTIAN POSSESSION OF MARIJUANA FOR RESALE 06/22/2022

313809 3 BAUER, JAMES CHRISTIAN POSSESSION OF ALPRAZOLAM FOR RESALE 06/22/2022

313809 4 BAUER, JAMES CHRISTIAN POSSESSION OF DRUG PARAPHERNALIA 06/22/2022


313809 5 BAUER, JAMES CHRISTIAN POSSESSION OF FIREARM DURING DANGEROUS FELONY 06/22/2022

313810 1 BAUER, JAMES CHRISTIAN TAMPERING WITH EVIDENCE 06/22/2022

313811 1 BONDS, LADARRIUS CARNELL AGGRAVATED ROBBERY 06/22/2022

313811 2 BONDS, LADARRIUS CARNELL POSSESSION OF FIREARM WITH PRIOR VIOLENT FELONY

CONVICTION

06/22/2022

313812 1 BORCA, CALIN NICHOLAS RESISTING ARREST 06/22/2022

313812 2 BORCA, CALIN NICHOLAS DISORDERLY CONDUCT 06/22/2022

313812 3 BORCA, CALIN NICHOLAS PUBLIC INTOXICATION 06/22/2022

313813 1 BRANHAM, QWINTRISE MICHELLE AGGRAVATED ASSAULT 06/22/2022

313814 1 BYRD, PHILLIP LAMAR ASSAULT 06/22/2022

313815 1 CAL, DERRICK JAMES POSSESSION OF COCAINE FOR RESALE 06/22/2022

313815 2 CAL, DERRICK JAMES POSSESSION OF ALPRAZOLAM 06/22/2022

313815 3 CAL, DERRICK JAMES POSSESSION OF DRUG PARAPHERNALIA 06/22/2022

313815 4 CAL, DERRICK JAMES DRIVING LEFT OF CENTER 06/22/2022

313815 5 CAL, DERRICK JAMES DRIVING ON SUSPENDED LICENSE 06/22/2022

313815 6 CAL, DERRICK JAMES DRIVERS TO EXERCISE DUE CARE 06/22/2022

313816 1 CARR, MICHAEL SHANE INDECENT EXPOSURE 06/22/2022

313816 2 CARR, MICHAEL SHANE DRIVING UNDER THE INFLUENCE 06/22/2022

313817 1 CHAPMAN, JOSHUA E DRIVING UNDER THE INFLUENCE 06/22/2022

313818 1 CHASTAIN, TAYLOR LYNN POSSESSION OF DRUG PARAPHERNALIA 06/22/2022

313818 2 CHASTAIN, TAYLOR LYNN FAILURE TO YIELD TO EMERGENCY VEHICLE 06/22/2022

313818 3 CHASTAIN, TAYLOR LYNN FAILURE TO EXERCISE DUE CARE 06/22/2022

313818 4 CHASTAIN, TAYLOR LYNN DRIVING UNDER THE INFLUENCE 06/22/2022


313819 1 COOK, RICHIE DON AGGRAVATED ASSAULT 06/22/2022

313819 2 COOK, RICHIE DON EVADING ARREST 06/22/2022

313819 3 COOK, RICHIE DON SPEEDING 06/22/2022

313819 4 COOK, RICHIE DON RECKLESS DRIVING 06/22/2022

313819 5 COOK, RICHIE DON POSSESSION OF OXYCODONE FOR RESALE 06/22/2022

313819 6 COOK, RICHIE DON TAMPERING WITH EVIDENCE 06/22/2022

313819 7 COOK, RICHIE DON FAILURE TO MAINTAIN LANE 06/22/2022

313819 8 COOK, RICHIE DON RESISTING ARREST 06/22/2022

313819 9 COOK, RICHIE DON VANDALISM 06/22/2022

313819 10 COOK, RICHIE DON VIOLATION OF REGISTRATION LAW 06/22/2022

313820 1 COSTA, ROBERT LEE FAILURE TO MAINTAIN LANE 06/22/2022

313820 2 COSTA, ROBERT LEE FAILURE TO EXERCISE DUE CARE 06/22/2022

313820 3 COSTA, ROBERT LEE DRIVING UNDER THE INFLUENCE 06/22/2022

313821 1 COX III, WILLIE ROY SPEEDING 06/22/2022

313821 2 COX III, WILLIE ROY FINANCIAL RESPONSIBILITY 06/22/2022

313821 3 COX III, WILLIE ROY DRIVING UNDER THE INFLUENCE 06/22/2022

313822 1 CRAFTON JR, JAMES IAN POSSESSION OF CONTRABAND IN PENAL INSTITUTION 06/22/2022

313822 2 CRAFTON JR, JAMES IAN TAMPERING WITH EVIDENCE 06/22/2022

313822 3 CRAFTON JR, JAMES IAN POSSESSION OF METHAMPHETAMINE FOR RESALE OVER 26

GRAMS

06/22/2022

313823 1 DUNHAM, MARQUELL I FINANCIAL RESPONSIBILITY 06/22/2022

313823 2 DUNHAM, MARQUELL I SPEEDING 06/22/2022

313823 3 DUNHAM, MARQUELL I DRIVING UNDER THE INFLUENCE 06/22/2022

313824 1 EARLY, ZACHARY OWEN DOMESTIC AGGRAVATED ASSAULT 06/22/2022

313824 2 EARLY, ZACHARY OWEN THEFT OF PROPERTY 06/22/2022

313825 1 EARLY, ZACHARY OWEN DOMESTIC ASSAULT 06/22/2022

313825 2 EARLY, ZACHARY OWEN FALSE IMPRISONMENT 06/22/2022

313826 1 EARLY, ZACHARY OWEN HARASSMENT 06/22/2022

313827 1 ERVIN, SAMUEL LAMORRIS AGGRAVATED DOMESTIC ASSAULT 06/22/2022

313828 1 GANN, JENNIFER ELAINE PUBLIC INTOXICATION 06/22/2022

313828 2 GANN, JENNIFER ELAINE POSSESSION OF ALPRAZOLAM 06/22/2022

313829 1 GANS, JAMES R THEFT OF PROPERTY 06/22/2022

313830 1 HAGGARD, ANGELA DENISE AGGRAVATED ASSAULT 06/22/2022

313830 2 HAGGARD, ANGELA DENISE DRIVING ON SUSPENDED LICENSE 06/22/2022

313830 3 HAGGARD, ANGELA DENISE EVADING ARREST 06/22/2022

313830 4 HAGGARD, ANGELA DENISE AGGRAVATED CRIMINAL TRESPASSING 06/22/2022

313831 1 HAMBRICK, JACQUE BOUVIEA ASSAULT 06/22/2022

313831 2 HAMBRICK, JACQUE BOUVIEA THEFT OF PROPERTY 06/22/2022

313831 3 HAMBRICK, JACQUE BOUVIEA RESISTING ARREST 06/22/2022

313831 4 HAMBRICK, JACQUE BOUVIEA EVADING ARREST 06/22/2022

313831 5 HAMBRICK, JACQUE BOUVIEA POSSESSION OF A FIREARM WITH PRIOR VIOLENT FELONY

CONVICTION

06/22/2022

313831 6 HAMBRICK, JACQUE BOUVIEA POSS OF FIREARM DURING A DANGEROUS OFFENSE 06/22/2022

313831 7 HAMBRICK, JACQUE BOUVIEA POSS.

OF COCAINE FOR RESALE 06/22/2022

313831 8 HAMBRICK, JACQUE BOUVIEA POSS. OF MDMA FOR RESALE 06/22/2022

313831 9 HAMBRICK, JACQUE BOUVIEA POSSESSION OF DRUG PARAPHERNALIA 06/22/2022

313832 1 HANSLEY, KENNETH AGGRAVATED ASSAULT 06/22/2022

313833 1 HARRIS, PHILLIP LOWELL AGGRAVATED DOMESTIC ASSAULT 06/22/2022

313834 1 HART, SHAMIEKA ANQUANETTE RECKLESS ENDANGERMENT 06/22/2022

313834 2 HART, SHAMIEKA ANQUANETTE DRIVING ON SUSPENDED LICENSE 06/22/2022

313834 3 HART, SHAMIEKA ANQUANETTE LEAVING THE SCENE OF AN ACCIDENT 06/22/2022

313834 4 HART, SHAMIEKA ANQUANETTE FAILURE TO REPORT AN ACCIDENT 06/22/2022

313835 1 HAVNER, TIFFANY RENAE POSSESSION OF METHAMPHETAMINE 06/22/2022

313835 2 HAVNER, TIFFANY RENAE POSSESSION OF DRUG PARAPHERNALIA 06/22/2022

313836 1 HILL JR., RAY ANTHONY VIOLATION OF SEX OFFENDER REGISTRY 06/22/2022

313837 1 HILL JR., RAY ANTHONY VIOLATION OF SEX OFFENDER REGISTRY 06/22/2022

313838 1 HILL JR., RAY ANTHONY VIOLATION OF SEX OFFENDER REGISTRY 06/22/2022

313838 2 HILL JR., RAY ANTHONY VIOLATION OF SEX OFFENDER REGISTRY 06/22/2022

313839 1 HILL, JASHAWN T DRIVING WRONG DIRECTION ON "ONE-WAY" ROAD 06/22/2022

313839 2 HILL, JASHAWN T DRIVING UNDER THE INFLUENCE 06/22/2022

313840 1 HILL, JASHAWN T POSSESSING A FIREARM WITH INTENT TO GO ARMED 06/22/2022

313840 2 HILL, JASHAWN T TAMPERING WITH EVIDENCE 06/22/2022

313841 1 HUDSON, MICHAEL TODD ASSAULT 06/22/2022

313841 2 HUDSON, MICHAEL TODD ASSAULT 06/22/2022

313841 3 HUDSON, MICHAEL TODD BURGLARY 06/22/2022

313841 4 HUDSON, MICHAEL TODD POSSESSION OF DRUG PARAPHERNALIA 06/22/2022

313842 1 HUGHLEY, LIONEL FRANCIS VANDALISM 06/22/2022

313842 2 HUGHLEY, LIONEL FRANCIS AGGRAVATED BURGLARY 06/22/2022

313842 3 HUGHLEY, LIONEL FRANCIS POSSESSION OF PROHIBITED WEAPON 06/22/2022

313843 1 MATHIS, IAN FITZGERALD RISHAWNN POSSESSION OF ALPRAZOLAM 06/22/2022

313843 2 MATHIS, IAN FITZGERALD RISHAWNN FAILURE TO APPEAR 06/22/2022

313845 1 RAY, LAVONTAE KEJUAN AGGRAVATED ROBBERY 06/22/2022

313845 2 RAY, LAVONTAE KEJUAN AGGRAVATED ROBBERY 06/22/2022

313845 3 RAY, LAVONTAE KEJUAN AGGRAVATED ROBBERY 06/22/2022

313845 4 RAY, LAVONTAE KEJUAN RECKLESS ENDANGERMENT 06/22/2022

313844 1 MATUT, MAKWET JOSEPH AGGRAVATED ROBBERY 06/22/2022

313844 2 MATUT, MAKWET JOSEPH AGGRAVATED ROBBERY 06/22/2022

313844 3 MATUT, MAKWET JOSEPH AGGRAVATED ROBBERY 06/22/2022

313844 4 MATUT, MAKWET JOSEPH RECKLESS ENDANGERMENT 06/22/2022

313846 1 MCCLEARY, ELIJAH SHAWN VANDALISM 06/22/2022

313848 1 MOORE, KENNETH Z FELONY MURDER 06/22/2022

313848 2 MOORE, KENNETH Z ESPECIALLY AGGRAVATED ROBBERY 06/22/2022

313847 1 MENIFEE JR, MARVIN LUCIOUS FELONY MURDER 06/22/2022

313847 2 MENIFEE JR, MARVIN LUCIOUS ESPECIALLY AGGRAVATED ROBBERY 06/22/2022

313849 1 MILES, CASSIE JONES POSSESSION OF HANDGUN WHILE UNDER THE INFLUENCE 06/22/2022

313849 2 MILES, CASSIE JONES VIOLATION OF TRAFFIC DEVICE 06/22/2022

313849 3 MILES, CASSIE JONES DRIVING UNDER THE INFLUENCE 06/22/2022

313850 1 MOORE, WAYLAND LEDIRE POSSESSION OXYCODONE FOR RESALE 06/22/2022

313850 2 MOORE, WAYLAND LEDIRE POSSESSION OF HYDROCODONE FOR RESALE 06/22/2022

313850 3 MOORE, WAYLAND LEDIRE POSSESSION OF BUPRENORFINE FOR RESALE 06/22/2022

Case NumberCount Name Charge Date

313850 4 MOORE, WAYLAND LEDIRE POSSESSION OF DRUG PARAPHERNALIA 06/22/2022

313851 1 PINEDA, SELENA ANN CRUELTY TO ANIMALS 06/22/2022

313852 1 PRICE, JADEN MALIK POSSESSION OF FIREARM WITH INTENT TO GO ARMED 06/22/2022

313853 1 PRICE, JADEN MALIK AGGRAVATED ASSAULT 06/22/2022

313853 2 PRICE, JADEN MALIK POSSESSION OF FIREARM WITH INTENT TO GO ARMED 06/22/2022

313853 3 PRICE, JADEN MALIK EVADING ARREST 06/22/2022

313854 1 RAUTIALA, SARAH MARIE FAILURE TO MAINTAIN LANE 06/22/2022

313854 2 RAUTIALA, SARAH MARIE FAILURE TO YIELD RIGHT-OF-WAY 06/22/2022

313854 3 RAUTIALA, SARAH MARIE VIOLATION OF TRAFFIC CONTROL DEVICE 06/22/2022

313854 4 RAUTIALA, SARAH MARIE REGISTRATION VIOLATION 06/22/2022

313854 5 RAUTIALA, SARAH MARIE DRIVING UNDER THE INFLUENCE 06/22/2022

313855 1 ROGERS, KENDRICK STEFFON POSSESSION OF METHAMPHETAMINE 06/22/2022

313855 2 ROGERS, KENDRICK STEFFON THEFT OF PROPERTY 06/22/2022

313855 3 ROGERS, KENDRICK STEFFON DRIVING UNDER THE INFLUENCE 06/22/2022

313856 1 RUSSELL, KHERA T FRAUDULENT USE OF CREDIT OR DEBIT CARD 06/22/2022

313857 1 SHEPHERD, JAMAL LEBRON RECKLESS ENDANGERMENT 06/22/2022

313857 2 SHEPHERD, JAMAL LEBRON EVADING ARREST 06/22/2022

313857 3 SHEPHERD, JAMAL LEBRON DRIVING LEFT OF CENTER 06/22/2022

313857 4 SHEPHERD, JAMAL LEBRON IMPROPER TURN 06/22/2022

313857 5 SHEPHERD, JAMAL LEBRON SPEEDING 06/22/2022

313858 1 STALLION, TAYSHAUN LEBRON DRIVING ON SUSPENDED LICENSE 06/22/2022

313858 2 STALLION, TAYSHAUN LEBRON UNLAWFUL POSSESSION OF FIREARM 06/22/2022

313859 1 STOREY PAPPAS, KATHERINE PAIGE DRIVING UNDER THE INFLUENCE 06/22/2022

313860 1 SUTTON, KESHA D RECKLESS DRIVING 06/22/2022

313860 2 SUTTON, KESHA D FAILURE TO MAINTAIN LANE 06/22/2022

313860 3 SUTTON, KESHA D LEFT OF CENTER VIOLATION 06/22/2022

313860 4 SUTTON, KESHA D DRIVING UNDER THE INFLUENCE 06/22/2022

313861 1 WEBB, CHRISTOPHER ANDREW SOLICITATION OF A MINOR 06/22/2022

313861 2 WEBB, CHRISTOPHER ANDREW SOLICITATION OF A MINOR 06/22/2022

313861 3 WEBB, CHRISTOPHER ANDREW SOLICITATION OF A MINOR 06/22/2022

313861 4 WEBB, CHRISTOPHER ANDREW DISORDERLY CONDUCT 06/22/2022

313861 5 WEBB, CHRISTOPHER ANDREW PUBLIC INTOXICATION 06/22/2022

313862 1 WHITT, SHANNON DARLINA AGGRAVATED ASSAULT 06/22/2022

313862 2 WHITT, SHANNON DARLINA AUTO BURGLARY 06/22/2022

313862 3 WHITT, SHANNON DARLINA AUTO BURGLARY 06/22/2022

313862 4 WHITT, SHANNON DARLINA AUTO BURGLARY 06/22/2022

313863 1 WILLIAMS, DEONTA SHAWN DOMESTIC ASSAULT 06/22/2022


June 22, 2022

Grand Jury True Bills

June 22, 2022

Man, 54, Charged With Murder After Decomposed Body Is Found In A Car On The Westside

June 22, 2022

Dalton Man, 28, Gets 2 Consecutive Life Sentences For Kidnapping, Rape


Here are the Grand Jury true bills: True Bills: 313805 1 ALLEN JR, RICHARD TYRON ASSAULT 06/22/2022 313805 2 ALLEN JR, RICHARD TYRON AGGRAVATED BURGLARY 06/22/2022 313805 3 ALLEN ... (click for more)

A 54-year-old man has been charged with criminal homicide after a decomposed body was found Monday inside a car on the Westside. Michael Orr, 54, is charged in the death of 48-year-old ... (click for more)

Ryan Andrew Contreras, 28, of Dalton, was sentenced by Superior Court Judge William T. Boyett to serve two consecutive life sentences, one without the possibility of parole. The sentences ... (click for more)



Breaking News

Grand Jury True Bills

Here are the Grand Jury true bills: True Bills: 313805 1 ALLEN JR, RICHARD TYRON ASSAULT 06/22/2022 313805 2 ALLEN JR, RICHARD TYRON AGGRAVATED BURGLARY 06/22/2022 313805 3 ALLEN JR, RICHARD TYRON ASSAULT 06/22/2022 313806 1 AUSTIN, LADEIRDRE MYRA ASSAULT 06/22/2022 313807 1 BAUER, JAMES CHRISTIAN POSSESSION OF MDMA FOR RESALE 06/22/2022 313807 2 BAUER, JAMES ... (click for more)

Man, 54, Charged With Murder After Decomposed Body Is Found In A Car On The Westside

A 54-year-old man has been charged with criminal homicide after a decomposed body was found Monday inside a car on the Westside. Michael Orr, 54, is charged in the death of 48-year-old Samuel Moore, Jr. Chattanooga Police responded Monday to a call of a deceased person. Police located what appeared to be a black male inside a car at 900 Boynton. Due to advanced ... (click for more)

Opinion

Free Speech? - And Response

Within the Chattanooga city limits, the 6300 block of Fairview Road, a residential Hixson yard continuously displays two full-size flags, offensive to most locals, on a tall pole close to the street. That street has major exposure as a heavily travelled main, two-lane route. One flag defames by name an elected official with a huge obscene four-letter word, illegal in many public ... (click for more)

Roy Exum: Fewer Believe In God

Over the weekend the headlines blared, “Fewer Americans Believe In God Than Ever Before.” This is based on a new Gallup Poll that claims the number of Believers has slipped to 81 percent of us from 87 percent in 2013-2017. While polls are interesting to study, I think the percentage is higher, what with the Uvalde massacre, the daily shootings across America, inflation, gas prices, ... (click for more)

Sports

Red Wolves Host Charlotte Independence On Wednesday Night

The Red Wolves host Charlotte Independence Wednesday at 7:30 p.m. looking to gain momentum ahead of the midway point of the 2022 USL League One campaign. The last time out for Obleda’s side saw a return to winning ways on the road in Fresno, CA against Central Valley Fuego FC, where Moe Espinoza and Juan Galindrez scored late to secure the victory. Espinoza continues his red-hot ... (click for more)

Chattanooga Maximizes Sports Tourism With Scenic City Summer Showcase And Waterfront Triathlon

Chattanooga Sports, a division of Chattanooga Tourism Co., along with multiple partners, is excited to host two sporting events in Chattanooga this week. The 2022 Scenic City Summer Showcase will be held on Wednesday, June 22- Sunday, June 26, and the 2022 Waterfront Triathlon on Sunday, June 26. “This weekend is going to be a sports tourism bonanza,” says Tim Morgan, Chief Sports ... (click for more)


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