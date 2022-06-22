Here are the Grand Jury true bills:
True Bills:
313805 1 ALLEN JR, RICHARD TYRON ASSAULT 06/22/2022
313805 2 ALLEN JR, RICHARD TYRON AGGRAVATED BURGLARY 06/22/2022
313805 3 ALLEN JR, RICHARD TYRON ASSAULT 06/22/2022
313806 1 AUSTIN, LADEIRDRE MYRA ASSAULT 06/22/2022
313807 1 BAUER, JAMES CHRISTIAN POSSESSION OF MDMA FOR RESALE 06/22/2022
313807 2 BAUER, JAMES CHRISTIAN POSSESSION OF ALPRAZPLAM FOR RESALE 06/22/2022
313807 3 BAUER, JAMES CHRISTIAN POSSESSION OF METHAMPHETAMINE FOR RESALE 06/22/2022
313807 4 BAUER, JAMES CHRISTIAN POSSESSION OF DRUG PARAPHERNALIA 06/22/2022
313807 5 BAUER, JAMES CHRISTIAN POSSESSION OF MARIJUANA FOR RESALE 06/22/2022
313807 6 BAUER, JAMES CHRISTIAN POSSESSION OF PSILOCYBIN 06/22/2022
313808 1 PORTILLA-ACOSTA, JOSE ALFREDO POSSESSION OF MDMA FOR RESALE 06/22/2022
313808 2 PORTILLA-ACOSTA, JOSE ALFREDO POSSESSION OF ALPRAZOLAM FOR RESALE 06/22/2022
313808 3 PORTILLA-ACOSTA, JOSE ALFREDO POSSESSION OF METHAMPHETAMINE FOR RESALE 06/22/2022
313808 4 PORTILLA-ACOSTA, JOSE ALFREDO POSSESSION OF DRUG PARAPHERNALIA 06/22/2022
313808 5 PORTILLA-ACOSTA, JOSE ALFREDO POSSESSION OF MARIJUANA FOR RESALE 06/22/2022
313808 6 PORTILLA-ACOSTA, JOSE ALFREDO POSSESSION OF PSILOCYBIN 06/22/2022
313809 1 BAUER, JAMES CHRISTIAN POSSESSION OF METHAMPHETIMINE FOR RESALE 06/22/2022
313809 2 BAUER, JAMES CHRISTIAN POSSESSION OF MARIJUANA FOR RESALE 06/22/2022
313809 3 BAUER, JAMES CHRISTIAN POSSESSION OF ALPRAZOLAM FOR RESALE 06/22/2022
313809 4 BAUER, JAMES CHRISTIAN POSSESSION OF DRUG PARAPHERNALIA 06/22/2022
313809 5 BAUER, JAMES CHRISTIAN POSSESSION OF FIREARM DURING DANGEROUS FELONY 06/22/2022
313810 1 BAUER, JAMES CHRISTIAN TAMPERING WITH EVIDENCE 06/22/2022
313811 1 BONDS, LADARRIUS CARNELL AGGRAVATED ROBBERY 06/22/2022
313811 2 BONDS, LADARRIUS CARNELL POSSESSION OF FIREARM WITH PRIOR VIOLENT FELONY
CONVICTION
06/22/2022
313812 1 BORCA, CALIN NICHOLAS RESISTING ARREST 06/22/2022
313812 2 BORCA, CALIN NICHOLAS DISORDERLY CONDUCT 06/22/2022
313812 3 BORCA, CALIN NICHOLAS PUBLIC INTOXICATION 06/22/2022
313813 1 BRANHAM, QWINTRISE MICHELLE AGGRAVATED ASSAULT 06/22/2022
313814 1 BYRD, PHILLIP LAMAR ASSAULT 06/22/2022
313815 1 CAL, DERRICK JAMES POSSESSION OF COCAINE FOR RESALE 06/22/2022
313815 2 CAL, DERRICK JAMES POSSESSION OF ALPRAZOLAM 06/22/2022
313815 3 CAL, DERRICK JAMES POSSESSION OF DRUG PARAPHERNALIA 06/22/2022
313815 4 CAL, DERRICK JAMES DRIVING LEFT OF CENTER 06/22/2022
313815 5 CAL, DERRICK JAMES DRIVING ON SUSPENDED LICENSE 06/22/2022
313815 6 CAL, DERRICK JAMES DRIVERS TO EXERCISE DUE CARE 06/22/2022
313816 1 CARR, MICHAEL SHANE INDECENT EXPOSURE 06/22/2022
313816 2 CARR, MICHAEL SHANE DRIVING UNDER THE INFLUENCE 06/22/2022
313817 1 CHAPMAN, JOSHUA E DRIVING UNDER THE INFLUENCE 06/22/2022
313818 1 CHASTAIN, TAYLOR LYNN POSSESSION OF DRUG PARAPHERNALIA 06/22/2022
313818 2 CHASTAIN, TAYLOR LYNN FAILURE TO YIELD TO EMERGENCY VEHICLE 06/22/2022
313818 3 CHASTAIN, TAYLOR LYNN FAILURE TO EXERCISE DUE CARE 06/22/2022
313818 4 CHASTAIN, TAYLOR LYNN DRIVING UNDER THE INFLUENCE 06/22/2022
313819 1 COOK, RICHIE DON AGGRAVATED ASSAULT 06/22/2022
313819 2 COOK, RICHIE DON EVADING ARREST 06/22/2022
313819 3 COOK, RICHIE DON SPEEDING 06/22/2022
313819 4 COOK, RICHIE DON RECKLESS DRIVING 06/22/2022
313819 5 COOK, RICHIE DON POSSESSION OF OXYCODONE FOR RESALE 06/22/2022
313819 6 COOK, RICHIE DON TAMPERING WITH EVIDENCE 06/22/2022
313819 7 COOK, RICHIE DON FAILURE TO MAINTAIN LANE 06/22/2022
313819 8 COOK, RICHIE DON RESISTING ARREST 06/22/2022
313819 9 COOK, RICHIE DON VANDALISM 06/22/2022
313819 10 COOK, RICHIE DON VIOLATION OF REGISTRATION LAW 06/22/2022
313820 1 COSTA, ROBERT LEE FAILURE TO MAINTAIN LANE 06/22/2022
313820 2 COSTA, ROBERT LEE FAILURE TO EXERCISE DUE CARE 06/22/2022
313820 3 COSTA, ROBERT LEE DRIVING UNDER THE INFLUENCE 06/22/2022
313821 1 COX III, WILLIE ROY SPEEDING 06/22/2022
313821 2 COX III, WILLIE ROY FINANCIAL RESPONSIBILITY 06/22/2022
313821 3 COX III, WILLIE ROY DRIVING UNDER THE INFLUENCE 06/22/2022
313822 1 CRAFTON JR, JAMES IAN POSSESSION OF CONTRABAND IN PENAL INSTITUTION 06/22/2022
313822 2 CRAFTON JR, JAMES IAN TAMPERING WITH EVIDENCE 06/22/2022
313822 3 CRAFTON JR, JAMES IAN POSSESSION OF METHAMPHETAMINE FOR RESALE OVER 26
GRAMS
06/22/2022
313823 1 DUNHAM, MARQUELL I FINANCIAL RESPONSIBILITY 06/22/2022
313823 2 DUNHAM, MARQUELL I SPEEDING 06/22/2022
313823 3 DUNHAM, MARQUELL I DRIVING UNDER THE INFLUENCE 06/22/2022
313824 1 EARLY, ZACHARY OWEN DOMESTIC AGGRAVATED ASSAULT 06/22/2022
313824 2 EARLY, ZACHARY OWEN THEFT OF PROPERTY 06/22/2022
313825 1 EARLY, ZACHARY OWEN DOMESTIC ASSAULT 06/22/2022
313825 2 EARLY, ZACHARY OWEN FALSE IMPRISONMENT 06/22/2022
313826 1 EARLY, ZACHARY OWEN HARASSMENT 06/22/2022
313827 1 ERVIN, SAMUEL LAMORRIS AGGRAVATED DOMESTIC ASSAULT 06/22/2022
313828 1 GANN, JENNIFER ELAINE PUBLIC INTOXICATION 06/22/2022
313828 2 GANN, JENNIFER ELAINE POSSESSION OF ALPRAZOLAM 06/22/2022
313829 1 GANS, JAMES R THEFT OF PROPERTY 06/22/2022
313830 1 HAGGARD, ANGELA DENISE AGGRAVATED ASSAULT 06/22/2022
313830 2 HAGGARD, ANGELA DENISE DRIVING ON SUSPENDED LICENSE 06/22/2022
313830 3 HAGGARD, ANGELA DENISE EVADING ARREST 06/22/2022
313830 4 HAGGARD, ANGELA DENISE AGGRAVATED CRIMINAL TRESPASSING 06/22/2022
313831 1 HAMBRICK, JACQUE BOUVIEA ASSAULT 06/22/2022
313831 2 HAMBRICK, JACQUE BOUVIEA THEFT OF PROPERTY 06/22/2022
313831 3 HAMBRICK, JACQUE BOUVIEA RESISTING ARREST 06/22/2022
313831 4 HAMBRICK, JACQUE BOUVIEA EVADING ARREST 06/22/2022
313831 5 HAMBRICK, JACQUE BOUVIEA POSSESSION OF A FIREARM WITH PRIOR VIOLENT FELONY
CONVICTION
06/22/2022
313831 6 HAMBRICK, JACQUE BOUVIEA POSS OF FIREARM DURING A DANGEROUS OFFENSE 06/22/2022
313831 7 HAMBRICK, JACQUE BOUVIEA POSS.
OF COCAINE FOR RESALE 06/22/2022
313831 8 HAMBRICK, JACQUE BOUVIEA POSS. OF MDMA FOR RESALE 06/22/2022
313831 9 HAMBRICK, JACQUE BOUVIEA POSSESSION OF DRUG PARAPHERNALIA 06/22/2022
313832 1 HANSLEY, KENNETH AGGRAVATED ASSAULT 06/22/2022
313833 1 HARRIS, PHILLIP LOWELL AGGRAVATED DOMESTIC ASSAULT 06/22/2022
313834 1 HART, SHAMIEKA ANQUANETTE RECKLESS ENDANGERMENT 06/22/2022
313834 2 HART, SHAMIEKA ANQUANETTE DRIVING ON SUSPENDED LICENSE 06/22/2022
313834 3 HART, SHAMIEKA ANQUANETTE LEAVING THE SCENE OF AN ACCIDENT 06/22/2022
313834 4 HART, SHAMIEKA ANQUANETTE FAILURE TO REPORT AN ACCIDENT 06/22/2022
313835 1 HAVNER, TIFFANY RENAE POSSESSION OF METHAMPHETAMINE 06/22/2022
313835 2 HAVNER, TIFFANY RENAE POSSESSION OF DRUG PARAPHERNALIA 06/22/2022
313836 1 HILL JR., RAY ANTHONY VIOLATION OF SEX OFFENDER REGISTRY 06/22/2022
313837 1 HILL JR., RAY ANTHONY VIOLATION OF SEX OFFENDER REGISTRY 06/22/2022
313838 1 HILL JR., RAY ANTHONY VIOLATION OF SEX OFFENDER REGISTRY 06/22/2022
313838 2 HILL JR., RAY ANTHONY VIOLATION OF SEX OFFENDER REGISTRY 06/22/2022
313839 1 HILL, JASHAWN T DRIVING WRONG DIRECTION ON "ONE-WAY" ROAD 06/22/2022
313839 2 HILL, JASHAWN T DRIVING UNDER THE INFLUENCE 06/22/2022
313840 1 HILL, JASHAWN T POSSESSING A FIREARM WITH INTENT TO GO ARMED 06/22/2022
313840 2 HILL, JASHAWN T TAMPERING WITH EVIDENCE 06/22/2022
313841 1 HUDSON, MICHAEL TODD ASSAULT 06/22/2022
313841 2 HUDSON, MICHAEL TODD ASSAULT 06/22/2022
313841 3 HUDSON, MICHAEL TODD BURGLARY 06/22/2022
313841 4 HUDSON, MICHAEL TODD POSSESSION OF DRUG PARAPHERNALIA 06/22/2022
313842 1 HUGHLEY, LIONEL FRANCIS VANDALISM 06/22/2022
313842 2 HUGHLEY, LIONEL FRANCIS AGGRAVATED BURGLARY 06/22/2022
313842 3 HUGHLEY, LIONEL FRANCIS POSSESSION OF PROHIBITED WEAPON 06/22/2022
313843 1 MATHIS, IAN FITZGERALD RISHAWNN POSSESSION OF ALPRAZOLAM 06/22/2022
313843 2 MATHIS, IAN FITZGERALD RISHAWNN FAILURE TO APPEAR 06/22/2022
313845 1 RAY, LAVONTAE KEJUAN AGGRAVATED ROBBERY 06/22/2022
313845 2 RAY, LAVONTAE KEJUAN AGGRAVATED ROBBERY 06/22/2022
313845 3 RAY, LAVONTAE KEJUAN AGGRAVATED ROBBERY 06/22/2022
313845 4 RAY, LAVONTAE KEJUAN RECKLESS ENDANGERMENT 06/22/2022
313844 1 MATUT, MAKWET JOSEPH AGGRAVATED ROBBERY 06/22/2022
313844 2 MATUT, MAKWET JOSEPH AGGRAVATED ROBBERY 06/22/2022
313844 3 MATUT, MAKWET JOSEPH AGGRAVATED ROBBERY 06/22/2022
313844 4 MATUT, MAKWET JOSEPH RECKLESS ENDANGERMENT 06/22/2022
313846 1 MCCLEARY, ELIJAH SHAWN VANDALISM 06/22/2022
313848 1 MOORE, KENNETH Z FELONY MURDER 06/22/2022
313848 2 MOORE, KENNETH Z ESPECIALLY AGGRAVATED ROBBERY 06/22/2022
313847 1 MENIFEE JR, MARVIN LUCIOUS FELONY MURDER 06/22/2022
313847 2 MENIFEE JR, MARVIN LUCIOUS ESPECIALLY AGGRAVATED ROBBERY 06/22/2022
313849 1 MILES, CASSIE JONES POSSESSION OF HANDGUN WHILE UNDER THE INFLUENCE 06/22/2022
313849 2 MILES, CASSIE JONES VIOLATION OF TRAFFIC DEVICE 06/22/2022
313849 3 MILES, CASSIE JONES DRIVING UNDER THE INFLUENCE 06/22/2022
313850 1 MOORE, WAYLAND LEDIRE POSSESSION OXYCODONE FOR RESALE 06/22/2022
313850 2 MOORE, WAYLAND LEDIRE POSSESSION OF HYDROCODONE FOR RESALE 06/22/2022
313850 3 MOORE, WAYLAND LEDIRE POSSESSION OF BUPRENORFINE FOR RESALE 06/22/2022
Case NumberCount Name Charge Date
313850 4 MOORE, WAYLAND LEDIRE POSSESSION OF DRUG PARAPHERNALIA 06/22/2022
313851 1 PINEDA, SELENA ANN CRUELTY TO ANIMALS 06/22/2022
313852 1 PRICE, JADEN MALIK POSSESSION OF FIREARM WITH INTENT TO GO ARMED 06/22/2022
313853 1 PRICE, JADEN MALIK AGGRAVATED ASSAULT 06/22/2022
313853 2 PRICE, JADEN MALIK POSSESSION OF FIREARM WITH INTENT TO GO ARMED 06/22/2022
313853 3 PRICE, JADEN MALIK EVADING ARREST 06/22/2022
313854 1 RAUTIALA, SARAH MARIE FAILURE TO MAINTAIN LANE 06/22/2022
313854 2 RAUTIALA, SARAH MARIE FAILURE TO YIELD RIGHT-OF-WAY 06/22/2022
313854 3 RAUTIALA, SARAH MARIE VIOLATION OF TRAFFIC CONTROL DEVICE 06/22/2022
313854 4 RAUTIALA, SARAH MARIE REGISTRATION VIOLATION 06/22/2022
313854 5 RAUTIALA, SARAH MARIE DRIVING UNDER THE INFLUENCE 06/22/2022
313855 1 ROGERS, KENDRICK STEFFON POSSESSION OF METHAMPHETAMINE 06/22/2022
313855 2 ROGERS, KENDRICK STEFFON THEFT OF PROPERTY 06/22/2022
313855 3 ROGERS, KENDRICK STEFFON DRIVING UNDER THE INFLUENCE 06/22/2022
313856 1 RUSSELL, KHERA T FRAUDULENT USE OF CREDIT OR DEBIT CARD 06/22/2022
313857 1 SHEPHERD, JAMAL LEBRON RECKLESS ENDANGERMENT 06/22/2022
313857 2 SHEPHERD, JAMAL LEBRON EVADING ARREST 06/22/2022
313857 3 SHEPHERD, JAMAL LEBRON DRIVING LEFT OF CENTER 06/22/2022
313857 4 SHEPHERD, JAMAL LEBRON IMPROPER TURN 06/22/2022
313857 5 SHEPHERD, JAMAL LEBRON SPEEDING 06/22/2022
313858 1 STALLION, TAYSHAUN LEBRON DRIVING ON SUSPENDED LICENSE 06/22/2022
313858 2 STALLION, TAYSHAUN LEBRON UNLAWFUL POSSESSION OF FIREARM 06/22/2022
313859 1 STOREY PAPPAS, KATHERINE PAIGE DRIVING UNDER THE INFLUENCE 06/22/2022
313860 1 SUTTON, KESHA D RECKLESS DRIVING 06/22/2022
313860 2 SUTTON, KESHA D FAILURE TO MAINTAIN LANE 06/22/2022
313860 3 SUTTON, KESHA D LEFT OF CENTER VIOLATION 06/22/2022
313860 4 SUTTON, KESHA D DRIVING UNDER THE INFLUENCE 06/22/2022
313861 1 WEBB, CHRISTOPHER ANDREW SOLICITATION OF A MINOR 06/22/2022
313861 2 WEBB, CHRISTOPHER ANDREW SOLICITATION OF A MINOR 06/22/2022
313861 3 WEBB, CHRISTOPHER ANDREW SOLICITATION OF A MINOR 06/22/2022
313861 4 WEBB, CHRISTOPHER ANDREW DISORDERLY CONDUCT 06/22/2022
313861 5 WEBB, CHRISTOPHER ANDREW PUBLIC INTOXICATION 06/22/2022
313862 1 WHITT, SHANNON DARLINA AGGRAVATED ASSAULT 06/22/2022
313862 2 WHITT, SHANNON DARLINA AUTO BURGLARY 06/22/2022
313862 3 WHITT, SHANNON DARLINA AUTO BURGLARY 06/22/2022
313862 4 WHITT, SHANNON DARLINA AUTO BURGLARY 06/22/2022
313863 1 WILLIAMS, DEONTA SHAWN DOMESTIC ASSAULT 06/22/2022